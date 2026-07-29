Donnarumma uylandi: to‘yda Xoland avjiga chiqdi (video)

·406·Dunyo
Donnarumma uylandi: to‘yda Xoland avjiga chiqdi (video)

«Manchester Siti» darvozaboni Janluiji Donnarumma 25 iyul kuni (Koreya vaqti bilan)o‘zining sevgilisi Alessiya Elefante bilan rasman turmush qurdi. Bu haqda Starnewskorea xabar berdi.

Nikoh marosimi Italiyaning Lokorotondo shahrida joylashgan San-Djordjo Martire cherkovida bo‘lib o‘tdi.

Oq kiyimdagi kelin va kuyov bino oldida gullar ostida baxtli jilmayib turibdi.

To‘y mehmonlari orasida Erling Xoland, Jon Stounz, Mateo Kovachich, Sandro Tonali, Nikolo Barella, Paolo Maldini hamda Italiya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Roberto Manchini kabi mashhur shaxslar ishtirok etdi. Kilian Mbappe esa maxsus charter reysi orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘y ziyofatiga yetib keldi.

Kelin-kuyov va mehmonlar cherkovdagi to‘y marosimida birga suratga tushishmoqda.Erling Holand va uning hamrohi tantanali tadbirda odamlar qurshovida ketmoqda.

Tantanaga jami 250 nafarga yaqin mehmon taklif qilindi. Banket qadimiy Pettolecchia qarorgohida o‘tkazildi. Mehmonlar uchun tayyorlangan taomlarga esa uch yulduzli Michelin mukofotiga ega Da Vittorio restorani oshpazlari mas’ul bo‘ldi.

Donnarumma va Alessiya Elefante ilk bor o‘zlari tug‘ilib o‘sgan Kastellammare-di-Stabiya shahrida tanishgan. Ular 2016 yildan buyon munosabatda bo‘lib kelmoqda. 2024 yilda juftlikning Leo ismli o‘g‘li dunyoga kelgan. Futbolchining rafiqasi interer dizayni sohasida faoliyat yuritadi.

Er-xotin va ularning kichik farzandi dengiz bo‘yida jilmayib turishibdi.

Donnarummaning to‘yida Erling Holand avjiga chiqdi. Holanddan norvegcha "Ryu!" qo‘shig‘ini ijro etishni so‘rashdi - hatto baraban ham berishdi. Futbolchi baraban chalib ritmni boshqargan bo‘lsa, qolgan mehmonlar esa yerda o‘tirgan holda eshkak eshayotgandek harakatlarni takrorlashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiVengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiBugun, 14:55Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Bugun, 14:47Rossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiRossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiBugun, 14:08Britaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBritaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBugun, 13:54Fransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiFransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiBugun, 13:47Nyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiNyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda