Krishtianu Ronalduning ketishi Portugaliya uchun qimmatga tushishi mumkin
Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasini tark etishi mamlakat futboliga katta tijoriy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. U bilan bog‘liq global qiziqish, reklama shartnomalari va media qiymati hisobga olinsa, yo‘qotish milliardlab dollarga baholanishi ehtimoli bor.
Portugaliya futboli qariyb ikki o‘n yil davomida Ronaldu nomi bilan dunyoga tanildi. U ishtirok etgan o‘yinlar ko‘proq tomoshabin jalb qildi, milliy jamoaga xalqaro homiylar qiziqishini oshirdi va mamlakat futbolini doimiy ravishda jahon matbuoti diqqatida ushlab turdi.
Ronalduning terma jamoadagi oxirgi uchrashuvi Millatlar ligasida bo‘lishi mumkin. Agar u shundan keyin milliy jamoadagi faoliyatini yakunlasa, Portugaliya futbol federatsiyasi yangi yetakchi qiyofasini shakllantirishiga to‘g‘ri keladi.
Ayni paytda Ronaldu 1000 ta gol urish maqsadi sari intilishini davom ettirmoqda. Terma jamoa esa uning maydondagi o‘rni bilan birga, yillar davomida shakllangan tijoriy ta’sirini ham qanday qoplash masalasiga duch keladi.
…