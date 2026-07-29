Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldi
Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi urinishlarida jiddiy toʻsiqqa uchradi. Kataloniyaliklar Bornmut jamoasining iqtidorli hujumchisi Eli Junior Kroupi uchun yoʻllagan dastlabki ikki rasmiy taklifi ingliz klubi tomonidan rad etildi. Hansi Flik boshchiligidagi murabbiylar shtabi yosh fransuz futbolchisini jamoaga jalb qilishdan manfaatdor boʻlsa-da, Premer-liga vakillari muzokaralarda qatʼiy pozitsiyada turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Barselona sport direktori Deko bu transferni asosiy nishonlardan biri boʻlgan Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresga muqobil variant sifatida koʻrmoqda. Lorient safidagi yorqin oʻyinlari orqali eʼtibor qozongan va yaqindagina Bornmutga koʻchib oʻtgan 20 yoshli futbolchi oʻzining tezkorligi hamda texnik imkoniyatlari bilan kataloniyaliklar eʼtiborini tortgan.
Moliyaviy talablar va klublar oʻrtasidagi muzokaralarL'Equipe xabariga qaraganda, Bornmutrahbariyati yosh forvard uchun yuborilgan ikkala taklifni ham darhol rad etgan. Ushbu takliflarning har ikkisi ham 100 million yevrodan past baholangani aytilmoqda. Shunga qaramay, amaldagi La Liga chempionlarining qiziqishi futbolchining oʻzini ham befarq qoldirmagan va Kroupi Camp Nouga koʻchib oʻtish ehtimolidan mamnunligini bildirgan.
Maʼlum boʻlishicha, Eli Junior Kroupi oʻtgan mavsum Premer-ligadagi debyutida oʻsmirlar orasida eng koʻp gol urish boʻyicha rekord oʻrnatib, 13 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgan edi. Shuningdek, futbolchining bolaligida Barselona libosida tushgan suratlari internetda tarqalishi uning ushbu klubga boʻlgan bolalikdagi mehridan dalolat beradi. Hozirda hujumchi oʻz vakillariga transfer masalasida yordam berishni soʻragan va klublar oʻrtasida kelishuvga erishilishiga umid qilmoqda.
Julian Alvares transferidagi vaziyatQayd etilishicha, Eli Junior Kroupi Barselona uchun hozircha B rejasi boʻlib turibdi. Klub prezidenti Xuan Laporta esa Atletiko Madrid safida qiyin davrni boshdan kechirayotgan Julian Alvaresni qoʻlga kiritish ustida shaxsan ish olib bormoqda. Argentinalik hujumchi Hansi Flikning asosiy ustuvor maqsadi boʻlib qolmoqda.
Biroq, Atletiko Madrid bosh direktori Migel Anxel Xil Marin bu borada oʻta qatʼiy turibdi va klub oʻz yetakchisini arzon narxda sotish niyatida emasligini taʼkidlagan. Barselomaning 100 million yevro atrofidagi soʻnggi taklifi ham Madrid klubini fikridan qaytara olmadi. Natijada, Kataloniya klubi bir vaqtning oʻzida bir nechta transfer yoʻnalishlarida murakkab muzokaralarni davom ettirishga majbur boʻlmoqda.
…