Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldi

·30·Sport
Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldi

Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi urinishlarida jiddiy toʻsiqqa uchradi. Kataloniyaliklar Bornmut jamoasining iqtidorli hujumchisi Eli Junior Kroupi uchun yoʻllagan dastlabki ikki rasmiy taklifi ingliz klubi tomonidan rad etildi. Hansi Flik boshchiligidagi murabbiylar shtabi yosh fransuz futbolchisini jamoaga jalb qilishdan manfaatdor boʻlsa-da, Premer-liga vakillari muzokaralarda qatʼiy pozitsiyada turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Barselona sport direktori Deko bu transferni asosiy nishonlardan biri boʻlgan Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresga muqobil variant sifatida koʻrmoqda. Lorient safidagi yorqin oʻyinlari orqali eʼtibor qozongan va yaqindagina Bornmutga koʻchib oʻtgan 20 yoshli futbolchi oʻzining tezkorligi hamda texnik imkoniyatlari bilan kataloniyaliklar eʼtiborini tortgan.

Moliyaviy talablar va klublar oʻrtasidagi muzokaralar

L'Equipe xabariga qaraganda, Bornmutrahbariyati yosh forvard uchun yuborilgan ikkala taklifni ham darhol rad etgan. Ushbu takliflarning har ikkisi ham 100 million yevrodan past baholangani aytilmoqda. Shunga qaramay, amaldagi La Liga chempionlarining qiziqishi futbolchining oʻzini ham befarq qoldirmagan va Kroupi Camp Nouga koʻchib oʻtish ehtimolidan mamnunligini bildirgan.

Maʼlum boʻlishicha, Eli Junior Kroupi oʻtgan mavsum Premer-ligadagi debyutida oʻsmirlar orasida eng koʻp gol urish boʻyicha rekord oʻrnatib, 13 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgan edi. Shuningdek, futbolchining bolaligida Barselona libosida tushgan suratlari internetda tarqalishi uning ushbu klubga boʻlgan bolalikdagi mehridan dalolat beradi. Hozirda hujumchi oʻz vakillariga transfer masalasida yordam berishni soʻragan va klublar oʻrtasida kelishuvga erishilishiga umid qilmoqda.

Julian Alvares transferidagi vaziyat

Qayd etilishicha, Eli Junior Kroupi Barselona uchun hozircha B rejasi boʻlib turibdi. Klub prezidenti Xuan Laporta esa Atletiko Madrid safida qiyin davrni boshdan kechirayotgan Julian Alvaresni qoʻlga kiritish ustida shaxsan ish olib bormoqda. Argentinalik hujumchi Hansi Flikning asosiy ustuvor maqsadi boʻlib qolmoqda.

Biroq, Atletiko Madrid bosh direktori Migel Anxel Xil Marin bu borada oʻta qatʼiy turibdi va klub oʻz yetakchisini arzon narxda sotish niyatida emasligini taʼkidlagan. Barselomaning 100 million yevro atrofidagi soʻnggi taklifi ham Madrid klubini fikridan qaytara olmadi. Natijada, Kataloniya klubi bir vaqtning oʻzida bir nechta transfer yoʻnalishlarida murakkab muzokaralarni davom ettirishga majbur boʻlmoqda.

BarselonaEli Junior KroupiBornmutLa LigaJulian Alvares
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiA Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiBugun, 13:58Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiManuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiBugun, 13:52Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBugun, 13:37Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiVinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiBugun, 13:12Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi