Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandi

·51·Jamiyat
Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandi

Majburiy ijro byurosining Zafarobod tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan ijro hujjati asosida O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi Jizzax viloyati hududiy boshqarmasi hamda AT «Xalq banki» manfaati yo‘lida javobgar Sh. K. va uning oila a’zolarini Zafarobod tumani, Samarqand MFY, O‘yg‘un ko‘chasi, 90-uy manzilida joylashgan, bankka tegishli xonadondan chiqarish to‘g‘risidagi sud qarori ijrosi ta’minlandi.

Ijro harakatlari boshlanishidan oldin davlat ijrochisi tomonidan javobgarga sud qarorini ixtiyoriy ravishda bajarish uchun qonunchilikda nazarda tutilgan muddat berildi, qarorni bajarmaslikning huquqiy oqibatlari tushuntirildi. Biroq belgilangan muddat ichida sud hujjati talablari bajarilmagani sababli, majburiy ijro choralari qo‘llanildi.

Belgilangan tartibda o‘tkazilgan ijro harakatlari natijasida javobgar va uning oila a’zolari xonadondan chiqarildi hamda mulk qonuniy egasiga topshirildi. Shu tariqa mazkur ijro ishining ijrosi amalda to‘liq tamomlandi.

Majburiy ijro byurosi sud hujjatlari va boshqa vakolatli organlar qarorlarining o‘z vaqtida hamda to‘liq ijro etilishini ta’minlash orqali qonuniylikni mustahkamlash, mulkdorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha izchil chora-tadbirlarni davom ettirmoqda.

ZafarobodSamarqandXalq BankO‘zbekistonJizzax
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiSirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiBugun, 15:00Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiBugun, 13:55Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiBugun, 12:51Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19Futbolchi Hojimat Erkinov uylandi (video)Futbolchi Hojimat Erkinov uylandi (video)Bugun, 12:01Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi