Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolgan
Ukrainada 2022 yildan buyon 800 mingga yaqin qurol va o‘q-dorilar yo‘qolib, Yevropaning qora bozoriga oqib o‘tgan. Italiyaning mashhur Il Fatto Quotidiano gazetasi e’lon qilgan maqolada mazkur qurollarning katta qismi Italiya mafiyasi, jumladan «Cosa Nostra» singari xavfli jinoiy guruhlar qo‘liga tushayotgani ta’kidlanadi.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli surishtiruv tafsilotlari, Palermo prokurorining bayonoti va Yevropa politsiyasi duch kelayotgan jiddiy to‘siqlarni taqdim etadi.
1. 780 mingdan ortiq qurol g‘oyib bo‘lgan: 2026 yilgi dahshatli statistika
Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yildan beri Ukrainada jami 780 465 ta qurol va o‘q-dorilar yo‘qolgani yoki o‘g‘irlangani qayd etilgan. Eng tashvishlisi, ushbu yo‘qotishlarning 149 000 tasi faqat 2026 yilning dastlabki besh oyi hisobiga to‘g‘ri kelmoqda.
Mazkur qurol-yarog‘lar noqonuniy yo‘llar orqali Yevropa qit’asiga olib o‘tilib, qora bozorda erkin muomalaga kiritilmoqda.
Palermo prokurori Mauritsio De Lusiyaning Mafiyaga qarshi komissiyadagi bayonotidan:
«Ukrainada yo‘qolayotgan qurollarning katta qismi Yevropa qora bozoriga tushmoqda. Mazkur qurol-yarog‘ oqimiga Italiya mafiyasi, xususan, mashhur "Cosa Nostra" singari jinoiy to‘dalar tomonidan juda katta qiziqish bildirilmoqda.»
2. Nazoratning yo‘qligi va politsiya to‘siqlari
Italiya nashrining ta’kidlashicha, Ukrainaga harbiy yordam ko‘rsatayotgan Yevropa mamlakatlari Kiyevga aynan qanday va qancha miqdorda qurol yuborayotganini oshkor qilmaslikni afzal ko‘rmoqda.
Ushbu oshkoralikning yo‘qligi va ortiqcha maxfiylik politsiya hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun noqonuniy qurollar aylanmasini nazorat qilishni keskin murakkablashtirmoqda. Natijada, G‘arb tomonidan Kiyevga berilayotgan harbiy yordam mahsulotlari qurolli jinoyatchilar qo‘liga tushib qolmoqda.
Ukrainadagi qurollar yo‘qolishi va qora bozor bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Ommaviy axborot vositasi
Il Fatto Quotidiano (Italiya)
Jami yo‘qolgan qurollar (2022 yildan beri)
780 465 ta
2026 yilning 5 oyidagi yo‘qotish
149 000 ta
Asosiy xavf manbasi
Yevropa qora bozori va Italiya mafiyasi («Cosa Nostra»)
Rasmiy bayonot bergan shaxs
Mauritsio De Lusiya (Palermo prokurori)
Asosiy muammo
G‘arb yordami maxfiyligi sababli politsiya nazoratining murakkabligi
Yevropa xavfsizligi va noqonuniy qurollar aylanmasi atrofidagi ushbu xavotirli jarayonlar global xavfsizlik uchun jiddiy tahdid solishi mumkin.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosatga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, G‘arb davlatlari Ukrainaga yuborilayotgan qurollar nazoratini kuchaytira oladimi yoki bu Yevropa xavfsizligiga yanada katta putur yetkazadimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…