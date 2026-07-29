Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolgan

·0·Dunyo
Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolgan

Ukrainada 2022 yildan buyon 800 mingga yaqin qurol va o‘q-dorilar yo‘qolib, Yevropaning qora bozoriga oqib o‘tgan. Italiyaning mashhur Il Fatto Quotidiano gazetasi e’lon qilgan maqolada mazkur qurollarning katta qismi Italiya mafiyasi, jumladan «Cosa Nostra» singari xavfli jinoiy guruhlar qo‘liga tushayotgani ta’kidlanadi.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli surishtiruv tafsilotlari, Palermo prokurorining bayonoti va Yevropa politsiyasi duch kelayotgan jiddiy to‘siqlarni taqdim etadi.

1. 780 mingdan ortiq qurol g‘oyib bo‘lgan: 2026 yilgi dahshatli statistika

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yildan beri Ukrainada jami 780 465 ta qurol va o‘q-dorilar yo‘qolgani yoki o‘g‘irlangani qayd etilgan. Eng tashvishlisi, ushbu yo‘qotishlarning 149 000 tasi faqat 2026 yilning dastlabki besh oyi hisobiga to‘g‘ri kelmoqda.

Mazkur qurol-yarog‘lar noqonuniy yo‘llar orqali Yevropa qit’asiga olib o‘tilib, qora bozorda erkin muomalaga kiritilmoqda.

Palermo prokurori Mauritsio De Lusiyaning Mafiyaga qarshi komissiyadagi bayonotidan:

«Ukrainada yo‘qolayotgan qurollarning katta qismi Yevropa qora bozoriga tushmoqda. Mazkur qurol-yarog‘ oqimiga Italiya mafiyasi, xususan, mashhur "Cosa Nostra" singari jinoiy to‘dalar tomonidan juda katta qiziqish bildirilmoqda.»

2. Nazoratning yo‘qligi va politsiya to‘siqlari

Italiya nashrining ta’kidlashicha, Ukrainaga harbiy yordam ko‘rsatayotgan Yevropa mamlakatlari Kiyevga aynan qanday va qancha miqdorda qurol yuborayotganini oshkor qilmaslikni afzal ko‘rmoqda.

Ushbu oshkoralikning yo‘qligi va ortiqcha maxfiylik politsiya hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun noqonuniy qurollar aylanmasini nazorat qilishni keskin murakkablashtirmoqda. Natijada, G‘arb tomonidan Kiyevga berilayotgan harbiy yordam mahsulotlari qurolli jinoyatchilar qo‘liga tushib qolmoqda.

Ukrainadagi qurollar yo‘qolishi va qora bozor bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Ommaviy axborot vositasi

Il Fatto Quotidiano (Italiya)

Jami yo‘qolgan qurollar (2022 yildan beri)

780 465 ta

2026 yilning 5 oyidagi yo‘qotish

149 000 ta

Asosiy xavf manbasi

Yevropa qora bozori va Italiya mafiyasi («Cosa Nostra»)

Rasmiy bayonot bergan shaxs

Mauritsio De Lusiya (Palermo prokurori)

Asosiy muammo

G‘arb yordami maxfiyligi sababli politsiya nazoratining murakkabligi

Yevropa xavfsizligi va noqonuniy qurollar aylanmasi atrofidagi ushbu xavotirli jarayonlar global xavfsizlik uchun jiddiy tahdid solishi mumkin.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosatga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, G‘arb davlatlari Ukrainaga yuborilayotgan qurollar nazoratini kuchaytira oladimi yoki bu Yevropa xavfsizligiga yanada katta putur yetkazadimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiVengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiBugun, 14:55Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Bugun, 14:47Rossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiRossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiBugun, 14:08Britaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBritaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBugun, 13:54Fransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiFransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiBugun, 13:47Nyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiNyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda