Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandi

·63·Jamiyat
Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandi

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston mahallalari uyushmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumani bo‘limi boshlig‘i Ubaydulla Ochilovning fuqaro bilan tortishuv chog‘ida qo‘pol muomalada bo‘lgani aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan unga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlandi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 28 iyul kuni fuqarodan ko‘cha qismiga to‘kilgan qumni olib tashlash talab qilingan paytda sodir bo‘lgan. Tomonlar o‘rtasida yuzaga kelgan bahs davomida mansabdor shaxs tomonidan odob-axloq me’yorlariga zid bo‘lgan qo‘pol so‘zlar ishlatilgani aytilmoqda.

O‘zbekiston mahallalari uyushmasi mazkur holat yuzasidan munosabat bildirib, davlat xizmatchisi har qanday vaziyatda fuqarolar bilan muomala madaniyatiga rioya qilishi shartligini ta’kidladi. Shuningdek, bunday xatti-harakatlar qat’iyan qoralangani qayd etildi.

Hozirda holat bo‘yicha xizmat tekshiruvi olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlariga ko‘ra, amaldorning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, amaldagi qonunchilikka muvofiq tegishli choralar ko‘rilishi ma’lum qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiKelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildiBugun, 15:56Sirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiSirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiBugun, 15:00Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiBugun, 13:55Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiSud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiBugun, 12:55Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiBugun, 12:51Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi