Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladi

·0·Dunyo
Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladi

Vengriya Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga a’zo bo‘lishi bo‘yicha muzokaralarning ikkita muhim klasteri ochilishiga yana to‘sqinlik qildi. Bu haqda Financial Times (FT) nufuzli nashri xabar bermoqda.

Zamin.uz ushbu muzokaralar atrofidagi vaziyat, Budapeshtning qat’iy pozitsiyasi sabablari va Yevropa siyosatchilarining munosabatini taqdim etadi.

1. Yagona bozor va iqtisodiy siyosat: Ikki klaster keyinga qoldirildi

FT xabariga ko‘ra, Budapesht Ukrainaning yagona bozorga integratsiyalashuvi hamda iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni kengaytirishni nazarda tutuvchi ikkinchi va uchinchi klasterlar bo‘yicha muzokaralar ochilishini keyinga surgan.

Shuningdek, Vengriya tomoni Kiyevga «tezlashtirilgan a’zolik» maqomi berilishiga keskin qarshi chiqmoqda.

Vengriyalik amaldorning bayonotidan:

«Kiyev yillar davomida Yevropa Ittifoqi talablariga javob berish uchun kurashayotgan G‘arbiy Bolqon nomzodlariga qaraganda ko‘proq imtiyozli yoki alohida qulay munosabatda bo‘lmasligi kerak».

2. Bryussel Vengriyaga nisbatan «siyosiy bosim» o‘tkazmoqchi

Nashrning ta’kidlashicha, yevropalik siyosatchilar Budapeshtning qo‘llab-quvvatlashini saqlab qolish va muzokaralarni oldinga surish uchun endi Vengriyaga nisbatan jiddiy siyosiy bosim talab etilishiga ishonishmoqda.

YEI qoidalariga ko‘ra, yangi davlatni qabul qilish bo‘yicha muzokaralarning har bir bosqichi tashkilotga a’zo barcha 27 ta mamlakatning bir ovozdan roziligini talab qiladi.

3. Umidlar oqlanmadi: Peter Madyar va Budapeshtning o‘zgarmas pozitsiyasi

Ilgariroq Kiyevda Peter Madyar boshchiligidagi yangi Vengriya hukumati bilan munosabatlar yaxshilanishiga va pozitsiya yumshashiga alohida umid bog‘langan edi. Biroq Ukraina uchun real vaziyat sezilarli darajada o‘zgarmadi.

Budapesht hamon o‘z prinsipial pozitsiyasida qolmoqda:

  • Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam berishni rad etmoqda;

  • Ukrainaning YEIga tezlashtirilgan tartibda a’zo bo‘lishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Vengriya va Ukrainaning YEIga a’zoligi bo‘yicha muzokaralar: Asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Ommaviy axborot vositasi

Financial Times (FT)

Bloklangan klasterlar

2-klaster (Yagona bozor) va 3-klaster (Iqtisodiy va ijtimoiy siyosat)

Vengriyaning asosiy vaji

G‘arbiy Bolqon davlatlariga nisbatan adolatsizlik yaratmaslik

YEI siyosatchilari rejasi

Budapeshtga nisbatan «siyosiy bosim» o‘tkazish

Budapeshtning umumiy pozitsiyasi

Harbiy va moliyaviy yordamni rad etish, tezkor a’zolikka veto

Yevropa Ittifoqining kengayishi va Ukraina atrofidagi diplomatik bahslar butun dunyo hamda mintaqa siyosatiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro voqealarni kuzatib boruvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Yevropa Ittifoqi Vengriyaning qarshiligini yengib o‘tib, Ukrainaning a’zolik muzokaralarini oldinga sura oladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Bugun, 14:47Rossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiRossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiBugun, 14:08Britaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBritaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBugun, 13:54Fransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiFransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiBugun, 13:47Nyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiNyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiBugun, 13:30AQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdiAQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdiBugun, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda