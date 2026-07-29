Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladi
Vengriya Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga a’zo bo‘lishi bo‘yicha muzokaralarning ikkita muhim klasteri ochilishiga yana to‘sqinlik qildi. Bu haqda Financial Times (FT) nufuzli nashri xabar bermoqda.
Zamin.uz ushbu muzokaralar atrofidagi vaziyat, Budapeshtning qat’iy pozitsiyasi sabablari va Yevropa siyosatchilarining munosabatini taqdim etadi.
1. Yagona bozor va iqtisodiy siyosat: Ikki klaster keyinga qoldirildi
FT xabariga ko‘ra, Budapesht Ukrainaning yagona bozorga integratsiyalashuvi hamda iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni kengaytirishni nazarda tutuvchi ikkinchi va uchinchi klasterlar bo‘yicha muzokaralar ochilishini keyinga surgan.
Shuningdek, Vengriya tomoni Kiyevga «tezlashtirilgan a’zolik» maqomi berilishiga keskin qarshi chiqmoqda.
Vengriyalik amaldorning bayonotidan:
«Kiyev yillar davomida Yevropa Ittifoqi talablariga javob berish uchun kurashayotgan G‘arbiy Bolqon nomzodlariga qaraganda ko‘proq imtiyozli yoki alohida qulay munosabatda bo‘lmasligi kerak».
2. Bryussel Vengriyaga nisbatan «siyosiy bosim» o‘tkazmoqchi
Nashrning ta’kidlashicha, yevropalik siyosatchilar Budapeshtning qo‘llab-quvvatlashini saqlab qolish va muzokaralarni oldinga surish uchun endi Vengriyaga nisbatan jiddiy siyosiy bosim talab etilishiga ishonishmoqda.
YEI qoidalariga ko‘ra, yangi davlatni qabul qilish bo‘yicha muzokaralarning har bir bosqichi tashkilotga a’zo barcha 27 ta mamlakatning bir ovozdan roziligini talab qiladi.
3. Umidlar oqlanmadi: Peter Madyar va Budapeshtning o‘zgarmas pozitsiyasi
Ilgariroq Kiyevda Peter Madyar boshchiligidagi yangi Vengriya hukumati bilan munosabatlar yaxshilanishiga va pozitsiya yumshashiga alohida umid bog‘langan edi. Biroq Ukraina uchun real vaziyat sezilarli darajada o‘zgarmadi.
Budapesht hamon o‘z prinsipial pozitsiyasida qolmoqda:
Kiyevga harbiy va moliyaviy yordam berishni rad etmoqda;
Ukrainaning YEIga tezlashtirilgan tartibda a’zo bo‘lishiga to‘sqinlik qilmoqda.
Vengriya va Ukrainaning YEIga a’zoligi bo‘yicha muzokaralar: Asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Ommaviy axborot vositasi
Financial Times (FT)
Bloklangan klasterlar
2-klaster (Yagona bozor) va 3-klaster (Iqtisodiy va ijtimoiy siyosat)
Vengriyaning asosiy vaji
G‘arbiy Bolqon davlatlariga nisbatan adolatsizlik yaratmaslik
YEI siyosatchilari rejasi
Budapeshtga nisbatan «siyosiy bosim» o‘tkazish
Budapeshtning umumiy pozitsiyasi
Harbiy va moliyaviy yordamni rad etish, tezkor a’zolikka veto
Yevropa Ittifoqining kengayishi va Ukraina atrofidagi diplomatik bahslar butun dunyo hamda mintaqa siyosatiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro voqealarni kuzatib boruvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Yevropa Ittifoqi Vengriyaning qarshiligini yengib o‘tib, Ukrainaning a’zolik muzokaralarini oldinga sura oladimi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…