Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlari
Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov TASS agentligiga bergan intervyusida Germaniya kansleri Fridrix Mersning bayonotlariga keskin munosabat bildirdi. Lavrovning ta’kidlashicha, Rossiya hozirda natsistlarning bevosita izdoshlari va avlodlari bilan urush holatida.
Zamin.uz Lavrovning shov-shuvli bayonoti, Fridrix Mersning oilaviy tarixi atrofidagi ayblovlar va Moskva-Berlin munosabatlaridagi yangi keskinlik tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Tayyor bo‘ling»: Lavrovdan Berlinga keskin og‘zaki zarba
Sergey Lavrov Germaniya kansleri Fridrix Mersning «Rossiyaga qarshi kurashish» va Yevropada yana yetakchilikni qo‘lga olish haqidagi bayonotlariga to‘xtalib, Berlinni tarix saboqlarini unutmaslikka chaqirdi.
Sergey Lavrovning TASS agentligiga bergan intervyusidan:
«Germaniya kansleri Fridrix Mers Yevropada yana rahbar bo‘lishlarini ochiq aytmoqda. Agar siz shunchalik ochiqchasiga gapirsangiz, tayyor bo‘ling. Rossiyaga qarshi kurashish istagi haqida bir necha bor gapirgan Mers natsistlar Germaniyasi rahbarlari bilan oxir-oqibat nima bo‘lganini eslashi kerak».
2. TRX ayblovlari: Mersning otasi va bobosi haqidagi da’volar
Bir yil avval Rossiya Tashqi razvedka xizmati (TRX) Fridrix Mersning oilaviy ildizlariga oid ma’lumotlarni e’lon qilgan edi. Rossiya razvedkasi ma’lumotlariga ko‘ra, Germaniya kansleriga bolaligidan revanshizm g‘oyalari singdirilgan:
Otasi — Yoaxim Mers: Gitler armiyasi (Vermaxt) safida jang qilgan. 1945 yil bahorida amerikaliklar tomonidan asirga olingan va AQSH okkupatsiya zonasiga yuborilgan.
Ona tomondan bobosi — Yozef Sovini: Uchinchi Reyx davrida Brilon shahri meri bo‘lib ishlagan va 1938 yilda NSDAP (Natsistlar partiyasi)ga a’zo bo‘lgan. U merlik davrida shahardagi ikkita ko‘cha nomini «Adolf-Gitler-Shtrasse» va «German-Gering-Shtrasse» deb o‘zgartirgan.
3. Geosiyosiy keskinlik va ritorikaning kuchayishi
Lavrovning ushbu bayonoti Rossiya va Germaniya o‘rtasidagi diplomatik ziddiyatlar eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan bir paytda yangradi. Berlinning Ukrainani faol qo‘llab-quvvatlashi va Yevropa xavfsizligidagi yetakchilik ambitsiyalari Moskva tomonidan bevosita tahdid va tarixiy revanshizm sifatida baholanmoqda.
Sergey Lavrovning bayonoti va Fridrix Mers atrofidagi asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Bayonot bergan shaxs
Sergey Lavrov (Rossiya TIV rahbari)
Ommaviy axborot vositasi
TASS axborot agentligi
Asosiy ogohlantirish
Natsistlar Germaniyasi rahbarlarining qismatini eslashga chaqiriq
Fridrix Mersning otasi
Yoaxim Mers (Vermaxt askari, 1945 yilda AQSH asirligiga tushgan)
Fridrix Mersning bobosi
Yozef Sovini (Brilon meri, 1938 yildan NSDAP a’zosi)
Rossiya va Germaniya o‘rtasidagi diplomatik bahslar va tarixiy xotira atrofidagi ziddiyatlar butun Yevropa xavfsizlik arxitekturasiga bevosita ta’sir o‘tkazmoqda.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosatga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Moskva va Berlin o‘rtasidagi bunday og‘zaki va siyosiy keskinlik kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…