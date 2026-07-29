Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlari

·110·Dunyo
Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlari

Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov TASS agentligiga bergan intervyusida Germaniya kansleri Fridrix Mersning bayonotlariga keskin munosabat bildirdi. Lavrovning ta’kidlashicha, Rossiya hozirda natsistlarning bevosita izdoshlari va avlodlari bilan urush holatida.

Zamin.uz Lavrovning shov-shuvli bayonoti, Fridrix Mersning oilaviy tarixi atrofidagi ayblovlar va Moskva-Berlin munosabatlaridagi yangi keskinlik tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Tayyor bo‘ling»: Lavrovdan Berlinga keskin og‘zaki zarba

Sergey Lavrov Germaniya kansleri Fridrix Mersning «Rossiyaga qarshi kurashish» va Yevropada yana yetakchilikni qo‘lga olish haqidagi bayonotlariga to‘xtalib, Berlinni tarix saboqlarini unutmaslikka chaqirdi.

Sergey Lavrovning TASS agentligiga bergan intervyusidan:

«Germaniya kansleri Fridrix Mers Yevropada yana rahbar bo‘lishlarini ochiq aytmoqda. Agar siz shunchalik ochiqchasiga gapirsangiz, tayyor bo‘ling. Rossiyaga qarshi kurashish istagi haqida bir necha bor gapirgan Mers natsistlar Germaniyasi rahbarlari bilan oxir-oqibat nima bo‘lganini eslashi kerak».

2. TRX ayblovlari: Mersning otasi va bobosi haqidagi da’volar

Bir yil avval Rossiya Tashqi razvedka xizmati (TRX) Fridrix Mersning oilaviy ildizlariga oid ma’lumotlarni e’lon qilgan edi. Rossiya razvedkasi ma’lumotlariga ko‘ra, Germaniya kansleriga bolaligidan revanshizm g‘oyalari singdirilgan:

  • Otasi — Yoaxim Mers: Gitler armiyasi (Vermaxt) safida jang qilgan. 1945 yil bahorida amerikaliklar tomonidan asirga olingan va AQSH okkupatsiya zonasiga yuborilgan.

  • Ona tomondan bobosi — Yozef Sovini: Uchinchi Reyx davrida Brilon shahri meri bo‘lib ishlagan va 1938 yilda NSDAP (Natsistlar partiyasi)ga a’zo bo‘lgan. U merlik davrida shahardagi ikkita ko‘cha nomini «Adolf-Gitler-Shtrasse» va «German-Gering-Shtrasse» deb o‘zgartirgan.

3. Geosiyosiy keskinlik va ritorikaning kuchayishi

Lavrovning ushbu bayonoti Rossiya va Germaniya o‘rtasidagi diplomatik ziddiyatlar eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan bir paytda yangradi. Berlinning Ukrainani faol qo‘llab-quvvatlashi va Yevropa xavfsizligidagi yetakchilik ambitsiyalari Moskva tomonidan bevosita tahdid va tarixiy revanshizm sifatida baholanmoqda.

Sergey Lavrovning bayonoti va Fridrix Mers atrofidagi asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Bayonot bergan shaxs

Sergey Lavrov (Rossiya TIV rahbari)

Ommaviy axborot vositasi

TASS axborot agentligi

Asosiy ogohlantirish

Natsistlar Germaniyasi rahbarlarining qismatini eslashga chaqiriq

Fridrix Mersning otasi

Yoaxim Mers (Vermaxt askari, 1945 yilda AQSH asirligiga tushgan)

Fridrix Mersning bobosi

Yozef Sovini (Brilon meri, 1938 yildan NSDAP a’zosi)

Rossiya va Germaniya o‘rtasidagi diplomatik bahslar va tarixiy xotira atrofidagi ziddiyatlar butun Yevropa xavfsizlik arxitekturasiga bevosita ta’sir o‘tkazmoqda.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosatga qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Moskva va Berlin o‘rtasidagi bunday og‘zaki va siyosiy keskinlik kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiBugun, 16:01Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Bugun, 15:40Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda