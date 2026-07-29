Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!
Tojikistonda yer qonunchiligini buzish va noqonuniy yer uchastkalarini ajratish bilan bog‘liq keng ko‘lamli korrupsiyaviy jinoyatlar fosh etildi. Mamlakat Bosh prokurori Xabibullo Vohidzodaning ma’lum qilishicha, 2026 yilning birinchi yarmida 100 dan ortiq jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, 133 nafar turli darajadagi mansabdor shaxs javobgarlikka tortilgan.
Zamin.uz Tojikistondagi yer firibgarligi ko‘lami, ayblanayotgan mansabdorlar tarkibi va rasmiy statistika tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Hokim o‘rinbosarlaridan arxivariuslargacha: Ayblanuvchilar tarkibi
Tojikiston Bosh prokuraturasi ma’lumotlariga ko‘ra, noqonuniy yer sotish va egallash sxemalarida davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlarining yuqori martebali vakillari bevosita ishtirok etgan.
Javobgarlikka tortilgan 133 nafar mansabdor orasida shahar va tuman raislari (hokimlari) o‘rinbosarlari, yer boshqaruvi vakillari hamda arxitektura xizmati xodimlari bor.
Tojikiston Bosh prokurori Xabibullo Vohidzodaning bayonotidan:
«Ular orasida ijro etuvchi hokimiyat organlarining 14 nafar xodimi, jumladan, shahar va tumanlar raislarining yetti nafar o‘rinbosari bor edi. Bu shaxslarning barchasi yer uchastkalarini noqonuniy egallash va tarqatishda bevosita ishtirok etgan. Yer qonunchiligiga rioya qilmaslik davlatimiz uchun asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda».
2. 7600 dan ortiq qonunbuzarlik: Davlat geodeziya qo‘mitasining dahshatli raqamlari
Yer resurslaridan foydalanishdagi tartibsizlik faqat ayrim mansabdorlarning qilmishi bilan cheklanib qolmay, ommaviy tus olgani qayd etilmoqda.
Tojikiston Davlat geodeziya qo‘mitasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning yanvar va iyun oylari oralig‘ida mamlakat bo‘ylab yer qoidalari va qonunchiligiga rioya qilmaslikning 7 600 dan ortiq holati aniqlangan va qayd etilgan.
Tojikistonda yer firibgarligi bo‘yicha ayblanayotgan mansabdorlar jadvali
Toifa / Lavozimi
Javobgarlikka tortilganlar soni
Yer boshqaruvi organlari xodimlari
52 nafar
Dehqon xo‘jaliklari rahbarlari va arxiv xizmati xodimlari
31 nafar
Jamoat, qishloq va mahalla ma’muriyatlari xodimlari
29 nafar
Ijro etuvchi hokimiyat xodimlari (shu jumladan 7 nafar hokim o‘rinbosari)
14 nafar
Me’morlar (arxitektorlar)
7 nafar
JAMI JAVOBGARLIKKA TORTILGANLAR
133 nafar mansabdor
Yer resurslaridan oqilona va qonuniy foydalanish, yer oldi-sotdisidagi korrupsiyaning oldini olish butun mintaqamiz uchun juda dolzarb va hayotiy masaladir.
Ushbu tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va tadbirkor tanishlaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, yer sohasidagi bu kabi keng ko‘lamli korrupsiya va qonunbuzarliklarning oldini olish uchun qanday qat’iy choralar ko‘rilishi zarur? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…