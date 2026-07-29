Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!

·37·Dunyo
Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!

Tojikistonda yer qonunchiligini buzish va noqonuniy yer uchastkalarini ajratish bilan bog‘liq keng ko‘lamli korrupsiyaviy jinoyatlar fosh etildi. Mamlakat Bosh prokurori Xabibullo Vohidzodaning ma’lum qilishicha, 2026 yilning birinchi yarmida 100 dan ortiq jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, 133 nafar turli darajadagi mansabdor shaxs javobgarlikka tortilgan.

Zamin.uz Tojikistondagi yer firibgarligi ko‘lami, ayblanayotgan mansabdorlar tarkibi va rasmiy statistika tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Hokim o‘rinbosarlaridan arxivariuslargacha: Ayblanuvchilar tarkibi

Tojikiston Bosh prokuraturasi ma’lumotlariga ko‘ra, noqonuniy yer sotish va egallash sxemalarida davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlarining yuqori martebali vakillari bevosita ishtirok etgan.

Javobgarlikka tortilgan 133 nafar mansabdor orasida shahar va tuman raislari (hokimlari) o‘rinbosarlari, yer boshqaruvi vakillari hamda arxitektura xizmati xodimlari bor.

Tojikiston Bosh prokurori Xabibullo Vohidzodaning bayonotidan:

«Ular orasida ijro etuvchi hokimiyat organlarining 14 nafar xodimi, jumladan, shahar va tumanlar raislarining yetti nafar o‘rinbosari bor edi. Bu shaxslarning barchasi yer uchastkalarini noqonuniy egallash va tarqatishda bevosita ishtirok etgan. Yer qonunchiligiga rioya qilmaslik davlatimiz uchun asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda».

2. 7600 dan ortiq qonunbuzarlik: Davlat geodeziya qo‘mitasining dahshatli raqamlari

Yer resurslaridan foydalanishdagi tartibsizlik faqat ayrim mansabdorlarning qilmishi bilan cheklanib qolmay, ommaviy tus olgani qayd etilmoqda.

Tojikiston Davlat geodeziya qo‘mitasi tomonidan e’lon qilingan rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning yanvar va iyun oylari oralig‘ida mamlakat bo‘ylab yer qoidalari va qonunchiligiga rioya qilmaslikning 7 600 dan ortiq holati aniqlangan va qayd etilgan.

Tojikistonda yer firibgarligi bo‘yicha ayblanayotgan mansabdorlar jadvali

Toifa / Lavozimi

Javobgarlikka tortilganlar soni

Yer boshqaruvi organlari xodimlari

52 nafar

Dehqon xo‘jaliklari rahbarlari va arxiv xizmati xodimlari

31 nafar

Jamoat, qishloq va mahalla ma’muriyatlari xodimlari

29 nafar

Ijro etuvchi hokimiyat xodimlari (shu jumladan 7 nafar hokim o‘rinbosari)

14 nafar

Me’morlar (arxitektorlar)

7 nafar

JAMI JAVOBGARLIKKA TORTILGANLAR

133 nafar mansabdor

Yer resurslaridan oqilona va qonuniy foydalanish, yer oldi-sotdisidagi korrupsiyaning oldini olish butun mintaqamiz uchun juda dolzarb va hayotiy masaladir.

Ushbu tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va tadbirkor tanishlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, yer sohasidagi bu kabi keng ko‘lamli korrupsiya va qonunbuzarliklarning oldini olish uchun qanday qat’iy choralar ko‘rilishi zarur? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

TajikistanHabibullo VohidzodaZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiVengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiBugun, 14:55Rossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiRossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiBugun, 14:08Britaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBritaniyalik erkak bir daqiqada 15 ta baliq tayoqchasini yeb rekord o‘rnatdiBugun, 13:54Fransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiFransiyadagi kuchli o‘rmon yong‘inlari 100 dan ortiq uyni kulga aylantirdiBugun, 13:47Nyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiNyu-Yorkda xavfli bakteriya tarqalishi oqibatida oltinchi o‘lim qayd etildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda