Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydi

·52·Dunyo
Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydi

Yaponiyada demografik inqiroz yanada chuqurlashmoqda. Mamlakat fuqarolari soni so‘nggi 42 yil ichida birinchi marta 120 millionlik chegaradan pastga tushdi. Bu haqda hukumat ma’lumotlariga tayanib Mainichi nashri xabar berdi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga mamlakat fuqarolari soni 119 million 736 ming 483 nafarni tashkil etgan. Bu o‘tgan yilga nisbatan 917 ming nafarga kamdir. Mutaxassislar mazkur ko‘rsatkichni 1968 yildan buyon kuzatilgan eng katta yillik qisqarish sifatida baholamoqda.

Shu bilan birga, Yaponiyada yashovchi xorijiy rezidentlar soni o‘sishda davom etmoqda. Ular soni bir yil ichida 354 ming nafarga ko‘payib, rekord daraja — 4 million 31 ming 159 kishiga yetdi. Ichki ishlar va kommunikatsiya vazirligi mazkur statistikani 2013 yildan buyon yuritib kelmoqda.

Hukumat tug‘ilish darajasini oshirish bo‘yicha turli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganiga qaramay, mamlakatda tug‘ilishlar soni pasayishda davom etmoqda. Joriy hisobot davrida qariyb 670 ming chaqaloq dunyoga kelgan bo‘lsa, vafot etganlar soni 1 million 590 ming nafarni tashkil etdi. Bu demografik muvozanatning yanada yomonlashayotganini ko‘rsatmoqda.

Yaponiyaning 47 ta prefekturasi orasida faqat poytaxt Tokio aholisi o‘sish qayd etdi. Bu yerda fuqarolar soni 0,09 foizga ko‘paygan.

Mehnat bozorida kadrlar yetishmasligi tufayli Yaponiya xorijiy ishchilarni jalb qilish siyosatiga bosqichma-bosqich kengroq yo‘l ochmoqda. Natijada chet ellik rezidentlar soni ketma-ket to‘rtinchi yil o‘sishni qayd etdi. Ularning 86,17 foizi mehnatga layoqatli yoshdagilar hisobiga to‘g‘ri keladi.

Xorijiy aholi eng tez ko‘paygan hududlar sifatida Hokkaydo, Okinava va Oita prefekturalari qayd etildi.

Umuman olganda, xorijiy rezidentlar bilan birgalikda Yaponiyaning umumiy aholisi 123 million 767 ming 642 nafarni tashkil qildi. Bu ham o‘tgan yilga nisbatan taxminan 563 ming kishiga kamdir. Aholi o‘sishi esa faqat Tokio, Chiba va Osaka prefekturalarida kuzatilgan.

JapanTokyoHokkaidoOkinawaOita
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Bugun, 15:40Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariLavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariBugun, 15:24Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda