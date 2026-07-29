Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer mavsumida 85 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olgan yarim himoyachi Mateus Fernandesning Sidney FC qarshi oʻyinda maydonga tushmagani muxlislarda haqli ravishda xavotir uygʻotdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchining jarohat olgani haqidagi mish-maslar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi va uning qaydnomaga kiritilmagani shunchaki ehtiyotkorona qadam boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
22 yoshli portugaliyalik futbolchi jamoaning bosh murabbiy Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi yangi loyihasining muhim qismiga aylanib ulgurgan. Shu boisdan ham uning Allianz Stadiumdagi oʻyinda koʻrinmagani jamoaning oʻtgan mavsumdagi jarohatlar bilan bogʻliq muammolari yana qaytalanishidan qoʻrqqan muxlislarning hafsalasini pir qilgandi. Avstraliyadagi soʻnggi mashgʻulotlardan tarqalgan videolarda ham Fernandesning sheriklaridan alohida holda chetdan kuzatib turgani xavotirlarni yanada kuchaytirgandi.
Murabbiylar shtabining ehtiyotkorona rejasiThe Standard nashrining maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻyinni oʻtkazib yuborishiga jiddiy jarohat emas, balki murabbiylar shtabining ehtiyotkorona siyosati sabab boʻlgan. Global mavsumoldi turnelarning ogʻir sharoitlari va Roberto De Zerbining yuqori intensivlikka asoslangan taktik talablari klub murabbiylarini asosiy futbolchilarni asrashga majbur qilmoqda. Italiyalik mutaxassis mavsum boshlanishidan oldin yetakchi oʻyinchilarini safdan chiqarmaslik uchun ularning jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda.
Taʼkidlash joizki, Sidney FC bilan kechgan bahsda faqatgina Mateus Fernandesgina dam oldirilgani yoʻq. De Zerbi ogʻir yuklamalarni boshqarish maqsadida bir qator tajribali futbolchilarni ham qaydnomadan chetda qoldirdi. Xususan, Destiny Udogie, Jeyms Maddison va Jan Paul van Xeke ham Avstraliyadagi uchrashuvda maydonga tushirilmadi, bu esa tizimli ravishda rotatsiya siyosati olib borilayotganini koʻrsatadi.
Yangi jamoaga tez moslashuvMateus Fernandes Vest Xem safidan kelib qoʻshilgach, darhol oʻzining yuqori saviyali oʻyini bilan eʼtiborni tortgandi. U MK Dons jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda ajoyib volley zarbasi bilan gol urib, norasmiy debyutidayoq oʻzining qanday darajadagi futbolchi ekanini koʻrsatib berdi. Okeniyadagi yigʻinlar davomida ham uning oʻyin amaliyoti asta-sekin oshirib borildi.
Xususan, u Okland FCga qarshi uchrashuvning 62-daqiqasida zaxiradan maydonga tushib, jamoaning 2:0 hisobidagi gʻalabasiga oʻz hissasini qoʻshgan edi. Garchi muxlislar uni Sidney klubiga qarshi oʻyinda ham koʻrishni istagan boʻlsada, murabbiylar shtabining bu qarori mavsumning uzoq davom etishini inobatga olgan holda qilingan toʻgʻri qadam sifatida baholanmoqda.
…