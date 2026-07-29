Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?

·44·Sport
Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer mavsumida 85 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olgan yarim himoyachi Mateus Fernandesning Sidney FC qarshi oʻyinda maydonga tushmagani muxlislarda haqli ravishda xavotir uygʻotdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchining jarohat olgani haqidagi mish-maslar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi va uning qaydnomaga kiritilmagani shunchaki ehtiyotkorona qadam boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

22 yoshli portugaliyalik futbolchi jamoaning bosh murabbiy Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi yangi loyihasining muhim qismiga aylanib ulgurgan. Shu boisdan ham uning Allianz Stadiumdagi oʻyinda koʻrinmagani jamoaning oʻtgan mavsumdagi jarohatlar bilan bogʻliq muammolari yana qaytalanishidan qoʻrqqan muxlislarning hafsalasini pir qilgandi. Avstraliyadagi soʻnggi mashgʻulotlardan tarqalgan videolarda ham Fernandesning sheriklaridan alohida holda chetdan kuzatib turgani xavotirlarni yanada kuchaytirgandi.

Murabbiylar shtabining ehtiyotkorona rejasi

The Standard nashrining maʼlumotiga koʻra, futbolchining oʻyinni oʻtkazib yuborishiga jiddiy jarohat emas, balki murabbiylar shtabining ehtiyotkorona siyosati sabab boʻlgan. Global mavsumoldi turnelarning ogʻir sharoitlari va Roberto De Zerbining yuqori intensivlikka asoslangan taktik talablari klub murabbiylarini asosiy futbolchilarni asrashga majbur qilmoqda. Italiyalik mutaxassis mavsum boshlanishidan oldin yetakchi oʻyinchilarini safdan chiqarmaslik uchun ularning jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda.

Taʼkidlash joizki, Sidney FC bilan kechgan bahsda faqatgina Mateus Fernandesgina dam oldirilgani yoʻq. De Zerbi ogʻir yuklamalarni boshqarish maqsadida bir qator tajribali futbolchilarni ham qaydnomadan chetda qoldirdi. Xususan, Destiny Udogie, Jeyms Maddison va Jan Paul van Xeke ham Avstraliyadagi uchrashuvda maydonga tushirilmadi, bu esa tizimli ravishda rotatsiya siyosati olib borilayotganini koʻrsatadi.

Yangi jamoaga tez moslashuv

Mateus Fernandes Vest Xem safidan kelib qoʻshilgach, darhol oʻzining yuqori saviyali oʻyini bilan eʼtiborni tortgandi. U MK Dons jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda ajoyib volley zarbasi bilan gol urib, norasmiy debyutidayoq oʻzining qanday darajadagi futbolchi ekanini koʻrsatib berdi. Okeniyadagi yigʻinlar davomida ham uning oʻyin amaliyoti asta-sekin oshirib borildi.

Xususan, u Okland FCga qarshi uchrashuvning 62-daqiqasida zaxiradan maydonga tushib, jamoaning 2:0 hisobidagi gʻalabasiga oʻz hissasini qoʻshgan edi. Garchi muxlislar uni Sidney klubiga qarshi oʻyinda ham koʻrishni istagan boʻlsada, murabbiylar shtabining bu qarori mavsumning uzoq davom etishini inobatga olgan holda qilingan toʻgʻri qadam sifatida baholanmoqda.

TottenxemMateus FernandesRoberto De ZerbiAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorTottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorBugun, 15:50Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBraziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBugun, 15:50Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaReal Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaBugun, 15:37Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi