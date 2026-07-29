Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindi

·29·Sport
Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindi

Professional futbol olamida transfer oynasining qizgʻin palla yetib kelgani sari istiqbolli yosh oʻyinchilar atrofidagi mish-mishlar ham koʻpayib bormoqda. GOAL.com xabar berishicha, Manchester Siti jamoasiga tegishli boʻlgan isteʼdodli yarim himoyachi Klaudio Echeverri Italiyaning Milan klubiga taklif etilgan. Ushbu transfer ehtimoli va uning shartlari hozirda futbol jamoatchiligi eʼtiborida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bundan bir yil muqaddam argentinalik yosh futbolchi uchun Yevropaning yetakchi klublari, jumladan, Fransiya, Ispaniya va Italiya jamoalari, xususan Roma jiddiy qiziqish bildirgandi. Oʻsha paytda futbolchining oʻzi ham oʻtishga rozilik bergandi, biroq transfer amalga oshmadi. Buning asosiy sababi Manchester Siti rahbariyati futbolchini faqat sotib olish huquqisiz ijaraga berishni istaganida edi. Roma esa boshqa klubga tegishli futbolchini shunchaki oʻstirib berishni xohlamagan.

Yevropadagi qiyin davr va ijara tajribalari

Bayer Leverkusen klubi shartlarga rozi boʻlib, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olgandi, biroq uning Germaniyadagi faoliyati koʻngildagidek kechmadi. Avval Erik ten Hag, soʻngra boshqa murabbiylar qoʻl ostida River Pleyt tarbiyalanuvchisi yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmadi. Mavsumning ilk qismida u 11 ta oʻyinda maydonga tushib, samarali harakatlar bilan ajralib tura olmadi.

Qishda City Group tarkibiga kiruvchi Girona klubiga yoʻl olgan futbolchi vaziyatni oʻnglay olmadi. Atletik Bilbao darvozasiga bitta gol urganiga qaramay, jamoaning quyi divizionga tushib ketishining oldini olish imkoni boʻlmadi. Amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan Klaudio Echeverri hozirda Manchester Siti bilan Osiyo boʻylab safarga otlangan.

Kelajak borasidagi reja va muammolar

Bosh murabbiy futbolchini Inter, K-Liga yulduzlari va Atletiko Madrid jamoalariga qarshi oʻyinlarda sinovdan oʻtkazishni rejalashtirgan. Biroq ingliz matbuotining yozishicha, argentinalik yarim himoyachi yana boshqa jamoaga oʻtishi kutilmoqda. Vositachilar uni tarkibini kuchaytirish harakatida boʻlgan Milan klubiga taklif qilishgan.

Shunga qaramay, Serbiya va Bolqon futbol bozoridan Andrej Kostić oʻyinchisini oʻz safiga qoʻshib olgan rossonerilarning Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan futbolchilar uchun bitta boʻsh oʻrni qolgan va ularning rejalari boshqacha. Shuningdek, futbolchining sobiq jamoasi River Pleyt ham uni ijaraga olish niyatida. Klub prezidenti tajribali futbolchilar qatorida Echeverrini ham qaytarishni xohlamoqda. Biroq 25 million dollarlik tovon puli evaziga xarid qilingan futbolchini yuqori saviyadagi Yevropa chempionatlarida toblashni istayotgan Manchester Siti rahbariyati hozircha faqat qitʼa ichidagi variantlarni koʻrib chiqmoqda.

MilanManchester CityKlaudio EcheverriTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorTottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorBugun, 15:50Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBraziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBugun, 15:50Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaReal Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaBugun, 15:37Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi