Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindi
Professional futbol olamida transfer oynasining qizgʻin palla yetib kelgani sari istiqbolli yosh oʻyinchilar atrofidagi mish-mishlar ham koʻpayib bormoqda. GOAL.com xabar berishicha, Manchester Siti jamoasiga tegishli boʻlgan isteʼdodli yarim himoyachi Klaudio Echeverri Italiyaning Milan klubiga taklif etilgan. Ushbu transfer ehtimoli va uning shartlari hozirda futbol jamoatchiligi eʼtiborida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bundan bir yil muqaddam argentinalik yosh futbolchi uchun Yevropaning yetakchi klublari, jumladan, Fransiya, Ispaniya va Italiya jamoalari, xususan Roma jiddiy qiziqish bildirgandi. Oʻsha paytda futbolchining oʻzi ham oʻtishga rozilik bergandi, biroq transfer amalga oshmadi. Buning asosiy sababi Manchester Siti rahbariyati futbolchini faqat sotib olish huquqisiz ijaraga berishni istaganida edi. Roma esa boshqa klubga tegishli futbolchini shunchaki oʻstirib berishni xohlamagan.
Yevropadagi qiyin davr va ijara tajribalariBayer Leverkusen klubi shartlarga rozi boʻlib, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olgandi, biroq uning Germaniyadagi faoliyati koʻngildagidek kechmadi. Avval Erik ten Hag, soʻngra boshqa murabbiylar qoʻl ostida River Pleyt tarbiyalanuvchisi yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmadi. Mavsumning ilk qismida u 11 ta oʻyinda maydonga tushib, samarali harakatlar bilan ajralib tura olmadi.
Qishda City Group tarkibiga kiruvchi Girona klubiga yoʻl olgan futbolchi vaziyatni oʻnglay olmadi. Atletik Bilbao darvozasiga bitta gol urganiga qaramay, jamoaning quyi divizionga tushib ketishining oldini olish imkoni boʻlmadi. Amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan Klaudio Echeverri hozirda Manchester Siti bilan Osiyo boʻylab safarga otlangan.
Kelajak borasidagi reja va muammolarBosh murabbiy futbolchini Inter, K-Liga yulduzlari va Atletiko Madrid jamoalariga qarshi oʻyinlarda sinovdan oʻtkazishni rejalashtirgan. Biroq ingliz matbuotining yozishicha, argentinalik yarim himoyachi yana boshqa jamoaga oʻtishi kutilmoqda. Vositachilar uni tarkibini kuchaytirish harakatida boʻlgan Milan klubiga taklif qilishgan.
Shunga qaramay, Serbiya va Bolqon futbol bozoridan Andrej Kostić oʻyinchisini oʻz safiga qoʻshib olgan rossonerilarning Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan futbolchilar uchun bitta boʻsh oʻrni qolgan va ularning rejalari boshqacha. Shuningdek, futbolchining sobiq jamoasi River Pleyt ham uni ijaraga olish niyatida. Klub prezidenti tajribali futbolchilar qatorida Echeverrini ham qaytarishni xohlamoqda. Biroq 25 million dollarlik tovon puli evaziga xarid qilingan futbolchini yuqori saviyadagi Yevropa chempionatlarida toblashni istayotgan Manchester Siti rahbariyati hozircha faqat qitʼa ichidagi variantlarni koʻrib chiqmoqda.
…