30 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 25 so‘mga qimmatlab, 13 710,57 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 30 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 15,08 so‘mga arzonlab, 12 035,26 so‘mga tushdi.
• Yevro 25 so‘mga qimmatlab, 13 710,57 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,83 so‘mga arzonlab, 151,46 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 0,77 so‘mga arzonlab, 16 003,29 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,03 so‘mga qimmatlab, 73,56 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 11,22 so‘mga arzonlab, 14 678,94 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 0,88 so‘mga arzonlab, 1 779,00 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…