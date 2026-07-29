Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindi

·34·Dunyo
Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindi

Xitoyda sobiq qorovul sakkizinchi urinishdagina nufuzli Sinhua universiteti magistraturasiga qabul qilinib, ko‘pchilikni hayratda qoldirdi. Endi u o‘z oldiga yanada ulkan maqsad qo‘ygan — kelajakda Garvard universitetida PhD dasturida tahsil olish. Bu haqda South China Morning Post nashri xabar tarqatdi.

31 yoshli Yang Xiao bolaligidanoq Sinhua universitetida o‘qishni orzu qilgan. U 2013 yilda mamlakatdagi milliy kirish imtihoni — gaokaoni topshirib, Markaziy tasviriy san’at akademiyasi talabasi bo‘lgan. 2018 yilda ta’limni muvaffaqiyatli yakunlagach, Shenyang shahrida shaxsiy san’at maktabini ochgan. Biroq bolalik orzusi va sevgilisiga bergan va’dasi uni yana Sinhua universitetiga yetakladi. Ammo magistraturaga birinchi hujjat topshirishida u imtihondan o‘ta olmadi.

Shunga qaramasdan, Yang sevgilisiga magistraturaga qabul qilinganini aytgan, chunki keyingi yil albatta maqsadiga erishishiga ishongan. Biroq ikkinchi urinish ham omadsiz yakunlandi. Uchinchi tayyorgarlik yilida internet orqali tanishgan ayol bilan munosabat o‘rnatdi. Keyinchalik ayol kasalligi va qimor qarzlarini bahona qilib, undan muntazam mablag‘ olgan. Natijada Yang 1 million yuandan (150 ming AQSH dollaridan) ortiq mablag‘ini yo‘qotdi.

Munosabatlar tugagach, u katta qarzga botdi, magistraturaga ham kira olmadi. Ota-onasi uning qarzlarini yopishga ko‘maklashdi, san’at maktabi esa faoliyatini to‘xtatdi.

Keyingi yillarda Yang imtihonlarda bir necha bor juda oz ball bilan yiqildi. Ro‘zg‘orini ta’minlash uchun dastlab farrosh, keyin esa Sinhua universiteti xalqaro talabalar yotoqxonasida qorovul bo‘lib ishladi. Bir kuni notanish ayol farzandiga uni ko‘rsatib: «Yaxshi o‘qimasang, sen ham shu insonga o‘xshab qolasan», degan gapi Yang uchun kuchli turtki bo‘ldi.

Shundan keyin u kunduzi yashirincha universitet ma’ruzalarida qatnashdi, kechqurun esa xorijlik talabalar bilan ingliz tilini mashq qildi. Keyinchalik universitet xavfsizlik xizmati guruhi rahbari lavozimiga ko‘tarildi. Bu unga yuqoriroq maosh olish, yengilroq ishlash va o‘qishga ko‘proq vaqt ajratish imkonini berdi.

Yangning ta’kidlashicha, qorovullik faoliyati uning mehnatga va insonlarga bo‘lgan munosabatini butunlay o‘zgartirgan. Kamtarona hayot kechirganiga qaramay, u bir safar barcha jamg‘armasini ilmiy seminarda qatnashish uchun aviachiptaga sarfladi. Keyinchalik aynan shu tashrif unga bir nechta ilmiy mukofotlarni qo‘lga kiritish imkonini yaratdi.

Nihoyat, 2026 yil iyun oyida sakkiz yillik uzluksiz mehnat va sabrdan keyin Yang Sinhua universitetining San’at va dizayn akademiyasi magistraturasi talabasi bo‘ldi. Magistratura dasturi odatda uch yil davom etsa-da, u moliyaviy sabablarga ko‘ra ta’limni ikki yilda tugatishni rejalashtirmoqda. Uning eng katta orzusi esa — Garvard universitetida nomoddiy madaniy meros yo‘nalishida to‘liq moliyalashtiriladigan PhD dasturida tahsil olish.

XitoyTsinghua universitetiHarvard universitetiSouth China Morning PostYang Xiao
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiBugun, 16:01Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Bugun, 15:40Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariLavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariBugun, 15:24Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda