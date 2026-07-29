40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi
Portugaliyada qariyb 40 yil davomida sirk arenalarida tomosha ko‘rsatib kelgan Juli laqabli fil rasman “nafaqaga chiqarildi”. Endi u hayotining qolgan qismini Alenteju hududida joylashgan “Pangea” qo‘riqxonasida o‘tkazadi. Ushbu maskan Yevropada mehnatga jalb qilingan hayvonlar uchun maxsus tashkil etilgan ilk qo‘riqxona sifatida e’tirof etiladi.
Ma’lum qilinishicha, Juli 1980-yillar oxirida Afrikada hali kichik paytida tutib kelingan va Portugaliyaga olib ketilgan. 1988 yildan boshlab u sirk tomoshalarida ishtirok etib kelgan. Hozir esa fil nazorat ostidagi erkin muhitda yashashni boshladi va yangi boshpanasida ilk bor tabiiy loyli vanna qabul qilish imkoniga ega bo‘ldi.
2018 yilda Portugaliya hukumati 2024 yildan boshlab sirklarda yovvoyi hayvonlardan foydalanishni taqiqlovchi qonunni qabul qilgan edi. Shu sababli Juli uchun doimiy boshpana topish ishlari boshlangan. Qo‘riqxona ma’muriyati va fil egasi o‘rtasidagi kelishuv, tayyorgarlik hamda tashish jarayoni qariyb bir yarim yil davom etgan.
Mutaxassislar Julining yangi hayoti qancha davom etishini aniq ayta olmayapti. Chunki tabiiy muhitda fillar 70 yilgacha yashashi mumkin bo‘lsa, tutqunlik sharoitida ularning umri odatda ancha qisqa bo‘ladi.
400 gektar maydonni egallagan “Pangea” qo‘riqxonasi 20–35 ta filni qabul qilish imkoniyatiga ega. Bu yerda hayvonlar erkin harakatlanishi, ozuqa izlashi va tabiiy muhitga yaqin sharoitda parvarish qilinishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan.
Ma’lum qilinishicha, yil oxiriga qadar Juli yolg‘iz qolmaydi. Uning yoniga taxminan 40 yil avval yovvoyi tabiatdan tutib kelingan yana bir urg‘ochi Afrika fili — Kariba ham keltiriladi. Hozirda Kariba Belgiyadagi hayvonot bog‘ida yakka holda saqlanmoqda.
…