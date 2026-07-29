40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi

·29·Dunyo
40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi

Portugaliyada qariyb 40 yil davomida sirk arenalarida tomosha ko‘rsatib kelgan Juli laqabli fil rasman “nafaqaga chiqarildi”. Endi u hayotining qolgan qismini Alenteju hududida joylashgan “Pangea” qo‘riqxonasida o‘tkazadi. Ushbu maskan Yevropada mehnatga jalb qilingan hayvonlar uchun maxsus tashkil etilgan ilk qo‘riqxona sifatida e’tirof etiladi.

Ma’lum qilinishicha, Juli 1980-yillar oxirida Afrikada hali kichik paytida tutib kelingan va Portugaliyaga olib ketilgan. 1988 yildan boshlab u sirk tomoshalarida ishtirok etib kelgan. Hozir esa fil nazorat ostidagi erkin muhitda yashashni boshladi va yangi boshpanasida ilk bor tabiiy loyli vanna qabul qilish imkoniga ega bo‘ldi.

2018 yilda Portugaliya hukumati 2024 yildan boshlab sirklarda yovvoyi hayvonlardan foydalanishni taqiqlovchi qonunni qabul qilgan edi. Shu sababli Juli uchun doimiy boshpana topish ishlari boshlangan. Qo‘riqxona ma’muriyati va fil egasi o‘rtasidagi kelishuv, tayyorgarlik hamda tashish jarayoni qariyb bir yarim yil davom etgan.

Bino ichida erkak kishi fillarning yonida turibdi.

Mutaxassislar Julining yangi hayoti qancha davom etishini aniq ayta olmayapti. Chunki tabiiy muhitda fillar 70 yilgacha yashashi mumkin bo‘lsa, tutqunlik sharoitida ularning umri odatda ancha qisqa bo‘ladi.

400 gektar maydonni egallagan “Pangea” qo‘riqxonasi 20–35 ta filni qabul qilish imkoniyatiga ega. Bu yerda hayvonlar erkin harakatlanishi, ozuqa izlashi va tabiiy muhitga yaqin sharoitda parvarish qilinishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan.

Ma’lum qilinishicha, yil oxiriga qadar Juli yolg‘iz qolmaydi. Uning yoniga taxminan 40 yil avval yovvoyi tabiatdan tutib kelingan yana bir urg‘ochi Afrika fili — Kariba ham keltiriladi. Hozirda Kariba Belgiyadagi hayvonot bog‘ida yakka holda saqlanmoqda.

PortugalPangeaAlentejoBelgiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:22Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiBugun, 16:01Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Bugun, 15:40Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariLavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariBugun, 15:24Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda