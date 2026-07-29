Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?

·59·Dunyo
Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?

2026 yilning dastlabki olti oyida Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgan 43 ming 700 nafar xorijlik mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 65,5 foizga oshgan.

Bu haqda 29 iyul kuni Rossiya Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin o‘zining Max ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.

Volodinning ta’kidlashicha, 2025 yilgacha migrantlarni deportatsiya qilish faqat sud qarori asosida amalga oshirilgan. Biroq 2025 yil fevral oyida kuchga kirgan federal qonunga muvofiq, Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ayrim hollarda sud qarorisiz ham mamlakatdan chiqarib yuborish to‘g‘risida qaror qabul qilish vakolati berilgan.

Shuningdek, u 2024 yildan buyon Davlat dumasi migratsiya tizimini takomillashtirishga qaratilgan jami 32 ta federal qonunni qabul qilganini qayd etdi. Mazkur o‘zgarishlar xorijiy fuqarolar ustidan nazoratni kuchaytirish hamda migratsiya sohasidagi tartibni mustahkamlashga qaratilgani ta’kidlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiMilliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildiBugun, 16:07Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiBugun, 16:01Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariLavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariBugun, 15:24Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda