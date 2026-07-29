Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildi
AQSHlik texnologiya sohasidagi 48 yoshli milliarder Brayan Jonson biologik qarishni sekinlashtirishga qaratilgan tajribalari bilan yana jamoatchilik e’tiborini tortdi. Ilgari o‘g‘lining qon plazmasini o‘ziga quyish tajribasi bilan tanilgan tadbirkor endi "Baby Bryan" deb nomlangan yangi loyihasini taqdim etdi.
"Hozircha bu shunchaki laboratoriya idishida yetishtirilgan hujayralar. Ular mening qonim namunasidan olindi va keyin Yamanaka omillari deb ataladigan vositalar yordamida embrion ildiz hujayralariga o‘xshash holatga qayta dasturlashtirildi. Bunday hujayralar pluripotent hisoblanadi - ular tanadagi deyarli har qanday to‘qimaga, jumladan, asab hujayralariga, yurak hujayralariga, teri hujayralariga yoki ko‘z to‘r pardasi hujayralariga aylanishi mumkin", deb yozadi bioxaker.
Uning fikricha, kelajakda bu texnologiya transplantatsiya uchun organlarni o‘stirish, yangi davolash usullarini sinab ko‘rish, shikastlangan to‘qimalarni tiklash va yoshga bog‘liq o‘zgarishlarga qarshi kurashish uchun ishlatilishi mumkin.
U shuningdek, shunga o‘xshash texnologiyalar allaqachon klinik sinovlardan o‘tayotganini ta’kidladi. Xususan, olimlar Parkinson kasalligini davolash, ko‘rish qobiliyatini tiklash va yurak kasalliklarini tiklash uchun qayta dasturlashtirilgan hujayralardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganmoqdalar.
Ommaviy manbalardan ma’lumki, Jonson yoshartirish loyihasi bo‘lgan Project Blueprintga yiliga 2 million dollar sarflaydi. Uning maqsadi - "O‘lma" harakatining bir qismi sifatida organlarni 18 yoshli odamning holatiga qaytarish va o‘lmaslikka erishish.
Jonsonning hayoti qat’iy algoritmlar va 30 nafar shifokordan iborat jamoa nazorati ostida to‘liq boshqariladi. U har kuni aniq 1977 ta vegan kaloriya iste’mol qiladi, 100 dan ortiq kapsula parhez qo‘shimchalarini qabul qiladi, bir soat davomida mashq qiladi va mukammal izolyatsiyada uxlaydi. Har hafta u yuzlab testlardan o‘tadi - MRTdan tortib qon biomarker testlarigacha.
Bundan tashqari, Brayan ilm-fanga intilishda radikal qadamlar qo‘yadi: u o‘ziga yosh o‘g‘lining qonini quyib, Karib dengizida gen terapiyasi in’eksiyalarini oldi. 2026 yil yozida davolab bo‘lmaydigan autoimmun gastrit tashxisi qo‘yilganiga qaramay, millioner tajribalarni davom ettirib, kasallikni eng so‘nggi texnologiyalar yordamida yengishga harakat qilmoqda.
…