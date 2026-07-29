Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildi

·102·Dunyo
Milliarder Brayan Jonson yosh qolish uchun o‘z klonini yaratganini e’lon qildi

AQSHlik texnologiya sohasidagi 48 yoshli milliarder Brayan Jonson biologik qarishni sekinlashtirishga qaratilgan tajribalari bilan yana jamoatchilik e’tiborini tortdi. Ilgari o‘g‘lining qon plazmasini o‘ziga quyish tajribasi bilan tanilgan tadbirkor endi "Baby Bryan" deb nomlangan yangi loyihasini taqdim etdi.

"Hozircha bu shunchaki laboratoriya idishida yetishtirilgan hujayralar. Ular mening qonim namunasidan olindi va keyin Yamanaka omillari deb ataladigan vositalar yordamida embrion ildiz hujayralariga o‘xshash holatga qayta dasturlashtirildi. Bunday hujayralar pluripotent hisoblanadi - ular tanadagi deyarli har qanday to‘qimaga, jumladan, asab hujayralariga, yurak hujayralariga, teri hujayralariga yoki ko‘z to‘r pardasi hujayralariga aylanishi mumkin", deb yozadi bioxaker.

Uning fikricha, kelajakda bu texnologiya transplantatsiya uchun organlarni o‘stirish, yangi davolash usullarini sinab ko‘rish, shikastlangan to‘qimalarni tiklash va yoshga bog‘liq o‘zgarishlarga qarshi kurashish uchun ishlatilishi mumkin.

U shuningdek, shunga o‘xshash texnologiyalar allaqachon klinik sinovlardan o‘tayotganini ta’kidladi. Xususan, olimlar Parkinson kasalligini davolash, ko‘rish qobiliyatini tiklash va yurak kasalliklarini tiklash uchun qayta dasturlashtirilgan hujayralardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganmoqdalar.

Brayan Jonsonning 2018, 2023 va 2024-yillardagi tashqi ko‘rinishi o‘zgarishi.

Ommaviy manbalardan ma’lumki, Jonson yoshartirish loyihasi bo‘lgan Project Blueprintga yiliga 2 million dollar sarflaydi. Uning maqsadi - "O‘lma" harakatining bir qismi sifatida organlarni 18 yoshli odamning holatiga qaytarish va o‘lmaslikka erishish.

Jonsonning hayoti qat’iy algoritmlar va 30 nafar shifokordan iborat jamoa nazorati ostida to‘liq boshqariladi. U har kuni aniq 1977 ta vegan kaloriya iste’mol qiladi, 100 dan ortiq kapsula parhez qo‘shimchalarini qabul qiladi, bir soat davomida mashq qiladi va mukammal izolyatsiyada uxlaydi. Har hafta u yuzlab testlardan o‘tadi - MRTdan tortib qon biomarker testlarigacha.

Brayan Jonson muzlatgich oldida turibdi va uyida sport bilan shug‘ullanmoqda.

Bundan tashqari, Brayan ilm-fanga intilishda radikal qadamlar qo‘yadi: u o‘ziga yosh o‘g‘lining qonini quyib, Karib dengizida gen terapiyasi in’eksiyalarini oldi. 2026 yil yozida davolab bo‘lmaydigan autoimmun gastrit tashxisi qo‘yilganiga qaramay, millioner tajribalarni davom ettirib, kasallikni eng so‘nggi texnologiyalar yordamida yengishga harakat qilmoqda.

Bryan JohnsonAQSHBlueprint
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiXitoyda erkak 8 yillik kurashdan so‘ng orzudagi universitetga qabul qilindiBugun, 16:2240 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildi40 yil sirkda ishlagan fil nihoyat “nafaqaga” chiqarildiBugun, 16:14Yaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiYaponiya aholisi 42 yilda ilk bor 120 milliondan kamaydiBugun, 16:01Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Rossiyadan 6 oyda qancha migrant deportatsiya qilindi?Bugun, 15:40Lavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariLavrovning shov-shuvli bayonoti: Fridrix Mersning oilaviy tarixi tafsilotlariBugun, 15:24Yevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganYevropa qora bozorida dahshat: Ukrainada 800 mingga yaqin qurol yo‘qolganBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda