Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdi
Yangi avlod Vauxhall Grandland oilaviy krossoveri oʻzining chaqqon boshqaruvi va burilishlardagi barqarorligi bilan eʼtiborni tortmoqda, biroq mutaxassislar avtomobil qulaylikni yoʻqotganidan xavotir bildirishmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, haydovchilar mashinaning sportcha xarakteriga erishish yoʻlida qanday qurbonliklarga borilganini tahlil qilishdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Katta oʻlchamli oilaviy SUV deyarli yonboshlamaydi va burilishlardan aniqlik bilan oʻtadi. Rul boshqaruvi yoqimli darajada aniq boʻlib, Stellantis konsernidagi yaqin qarindoshi boʻlgan Peugeot modellariga xos oʻta sezgirlikdan xoli. Biroq, bu afzalliklarning oʻziga yarasha evaziga toʻlanadigan badallari mavjud.
Ogʻirlik va osma tizim muammosiMazkur avtomobil haydovchi bilan birga hisoblaganda naqd 2215 kilogramm ogʻirlikka ega va baland kuzovli yirik mashina sanaladi. Uni jilovlab turish uchun muhandislar qattiq purjinalar hamda amortizatorlardan foydalanishga majbur boʻlganlar.
Natijada, krossoverning kutilmagan chaqqonligi va epchilligi yoʻlovchilar uchun noqulaylik tugʻdirmoqda. Ayniqsa, sifatsiz yoʻl qoplamalarida mashina qattiq silkinib harakatlanadi, bu esa kundalik haydashda sezilarli darajada bilinadi.
Disklar va yoʻl sharoiti taʼsiriBunday holatning yomonlashishiga barcha gʻildiraklari tortuvchi (all-wheel-drive) versiyalarga standart tarzda oʻrnatiladigan 20 dyuymli qotishma disklar ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Katta disklar va past profili shinalar yoʻldagi barcha notekisliklarni toʻgʻridan-toʻgʻri salon va oʻrindiqlarga uzatadi.
Buyuk Britaniya yoʻllari mukofotga sazovor darajada tekis emasligi hisobga olinsa, Vauxhall Grandland modelining qattiq osma tizimi har doim ham oʻzini oqlamaydi. Haydovchilar sportcha boshqaruv zavqi va amaliy qulaylik oʻrtasida muvozanat topish qiyinligini taʼkidlashmoqda.
…