Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdi

·19·Avto
Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdi

Yangi avlod Vauxhall Grandland oilaviy krossoveri oʻzining chaqqon boshqaruvi va burilishlardagi barqarorligi bilan eʼtiborni tortmoqda, biroq mutaxassislar avtomobil qulaylikni yoʻqotganidan xavotir bildirishmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, haydovchilar mashinaning sportcha xarakteriga erishish yoʻlida qanday qurbonliklarga borilganini tahlil qilishdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Katta oʻlchamli oilaviy SUV deyarli yonboshlamaydi va burilishlardan aniqlik bilan oʻtadi. Rul boshqaruvi yoqimli darajada aniq boʻlib, Stellantis konsernidagi yaqin qarindoshi boʻlgan Peugeot modellariga xos oʻta sezgirlikdan xoli. Biroq, bu afzalliklarning oʻziga yarasha evaziga toʻlanadigan badallari mavjud.

Ogʻirlik va osma tizim muammosi

Mazkur avtomobil haydovchi bilan birga hisoblaganda naqd 2215 kilogramm ogʻirlikka ega va baland kuzovli yirik mashina sanaladi. Uni jilovlab turish uchun muhandislar qattiq purjinalar hamda amortizatorlardan foydalanishga majbur boʻlganlar.

Natijada, krossoverning kutilmagan chaqqonligi va epchilligi yoʻlovchilar uchun noqulaylik tugʻdirmoqda. Ayniqsa, sifatsiz yoʻl qoplamalarida mashina qattiq silkinib harakatlanadi, bu esa kundalik haydashda sezilarli darajada bilinadi.

Disklar va yoʻl sharoiti taʼsiri

Bunday holatning yomonlashishiga barcha gʻildiraklari tortuvchi (all-wheel-drive) versiyalarga standart tarzda oʻrnatiladigan 20 dyuymli qotishma disklar ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Katta disklar va past profili shinalar yoʻldagi barcha notekisliklarni toʻgʻridan-toʻgʻri salon va oʻrindiqlarga uzatadi.

Buyuk Britaniya yoʻllari mukofotga sazovor darajada tekis emasligi hisobga olinsa, Vauxhall Grandland modelining qattiq osma tizimi har doim ham oʻzini oqlamaydi. Haydovchilar sportcha boshqaruv zavqi va amaliy qulaylik oʻrtasida muvozanat topish qiyinligini taʼkidlashmoqda.

Vauxhall GrandlandKrossoverAvtomobilSinoviStellantisAvtoYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiGenesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiBugun, 15:23Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiBugun, 14:26Volkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiVolkswagen va Xiaomi oʻrtasida gibrid motorlar bahsi boshlandiBugun, 14:23Audi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiAudi oʻzining eng yirik flagman krossoveri Q9 modelini rasman tanishtirdiBugun, 11:56Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaAvtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqdaBugun, 09:27Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiAudi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiBugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi