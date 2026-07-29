Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildi

·21·Texno
Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildi

Internet tarmogʻini sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan va sifat koʻrsatkichi past boʻlgan maʼlumotlar qoplab borayotgan bir paytda, Nyu-Yorkda joylashgan Pangram nomli startap inson va sunʼiy intellekt matnlarini bir-biridan farqlashga moʻljallangan yangi vositalarni rivojlantirish uchun 9 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, mazkur moliyalashtirish raundi Menlo Ventures boshchiligida Haystack, ScOp, Script Capital hamda Cadenza ishtirokida amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu moliyaviy yutuq startap oʻzining keyingi avlodga mansub Pangram 4 matn detektori va Pangram Image deb nomlangan sunʼiy intellekt tasvirlarini aniqlash modelini taqdim etgan davrga toʻgʻri keldi. Kompaniyaning bildirishicha, yangi matnni aniqlash modeli sunʼiy intellekt yordamida yozilgan yoki inson hamda sunʼiy intellekt aralash holda yaratilgan materiallarni 99 foizdan ortiq aniqlikda topa oladi. Shuningdek, u matnlarni insonga oʻxshatib beruvchi maxsus dasturlarni ham osonlikcha fosh qila oladi.

Sunʼiy intellekt tahdidlari va yangi startapning paydo boʻlish tarixi

Pangram kompaniyasiga bundan ikki yil avval Stanford universiteti bitiruvchilari Maks Spero va Bredli Emi tomonidan asos solingan. ChatGPT ishga tushirilgandan soʻng internet tarmogʻi botlar, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan va qidiruv tizimlarini aldashga qaratilgan SEO-kontent hamda tarmoqdagi turli dezinformatsiya kampaniyalari bilan toʻlib-toshgan edi. Aynan mana shunday muammolar yosh mutaxassislarni ushbu xizmatni yaratishga undagan.

Maks Speroning soʻzlariga koʻra, oʻquvchi oʻziga taqdim etilayotgan matn sunʼiy intellekt tomonidan yozilganmi yoki yoʻqmi buni bilishi favqulodda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, oʻqilayotgan matn qaysi manbaga tegishli ekanini tushunish odamlarning unga boʻlgan yondashuvini oʻzgartiradi. Agar matn sunʼiy intellekt yordamida yozilgan boʻlsa, u yerda xatoliklar yoki uydirma maʼlumotlar uchrash ehtimoli yuqoriligini yodda tutish talab etiladi.

Texnologiyaning ishlash mexnsizmi va kelajakdagi rejalar

Pangram tizimi oʻz mohiyatiga koʻra oʻn millionlab aniq inson hujjatlari asosida oʻqitilgan yirik mashinali oʻqitish modeli hisoblanadi. Startap har bir hujjat uchun mavzu, uzunlik va ovoz ohangini takrorlaydigan, biroq ilgʻor til modellari tomonidan yozilgan sintetik koʻzgularni yaratgan. Natijada model sunʼiy intellekt yoʻl qoʻyadigan stilistik farqlar hamda qarorlarni oʻrganib, matn sunʼiy intellekt mahsuli ekanini yuqori aniqlikda aniqlashga muvaffaq boʻlmoqda.

Mazkur startap faoliyati faqatgina toʻliq sunʼiy intellekt tomonidan yozilgan matnlarni topish bilan cheklanib qolmaydi. U matn yaratishda qisman yordam olgan, yaʼni oʻzi yozib, soʻngra uni toʻgʻrilash uchun sunʼiy intellektdan foydalangan holatlarni ham farqlay oladi. Mutaxassislar fikricha, sunʼiy intellekt yordamidan foydalanish qabul qilinarli holat, faqatgina muallif bu haqda oʻquvchilarga ochiqchasiga maʼlumot berishi shart.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt vositalaridan keng foydalanish fonida uning salbiy oqibatlari ham yuzaga chiqmoqda. Ayrim siyosatchilar nutqlarida sunʼiy intellekt xatolariga yoʻl qoʻyib kulgiga qolayotgan boʻlsa, baʼzi huquqshunoslar ChatGPT yaratgan soxta iqtiboslar sababli jarima va sanksiyalarga duch kelmoqda. Bu kabi holatlar esa nafaqat shaxslarni, balki turli muassasalarni ham sunʼiy intellekt kontentiga nisbatan qattiqroq qoidalar va cheklovlar joriy etishga majbur qilmoqda.

PangramSun'iy intellektInvestitsiyaTexnologiyaChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiSunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiBugun, 16:57Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiRocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiBugun, 16:24Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiElon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiBugun, 15:57AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiAQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiBugun, 15:20Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob