Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdi

·24·Texno
Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdi

Aerokosmik sohada yetakchi oʻrin tutuvchi Rocket Lab kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yirik moliyaviy kelishuvga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQSh Kosmik kuchlari mamlakatning keyingi avlod raketaga qarshi mudofaa tizimlarini sinovdan oʻtkazish uchun moʻljallangan qiymati 266 million dollarlik yirik suborbital uchirishlar seriyasini aynan ushbu kompaniyaga ishonib topshirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yirik shartnoma AQSh Kosmik kuchlarining Kosmik tizimlar qoʻmondonligi tomonidan Rocket Systems Launch Program dasturi doirasida imzolandi. Kelishuvga koʻra, kompaniya jami 12 ta suborbital parvozni amalga oshirishi shart, shuningdek, yana 6 ta qoʻshimcha missiyani bajarish imkoniyati ham koʻzda tutilgan.

Ushbu hamkorlikning asosiy maqsadi AQSh Qurolli kuchlari uchun yangi raketaga qarshi mudofaa texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish, istiqbolli tizimlarni amalda tekshirish hamda ularni ishlab chiqish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishdan iborat. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tezkor va muntazam sinovlar mamlakat milliy xavfsizligini taʼminlashda muhim oʻrin tutadi.

Yangi infratuzilma va kengayish imkoniyatlari

Dastlabki shartnoma boʻyicha ilk uchiruv 2026-yilning oxiridan barvaqt boʻlmagan muddatga rejalashtirilgan. Ushbu missiyalarning aksariyati Rocket Lab kompaniyasining Alyaskadagi Kadyak orolida joylashgan Pacific Spaceport Complex–Alaska yangi start maydonchasidan amalga oshiriladi.

Mazkur infratuzilmaning ishga tushirilishi kompaniyaga Yangi Zelandiya va Virjiniya shtatidagi amaldagi maydonchalardan tashqarida ham oʻz imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish yoʻlini ochib beradi. Bu esa Rocket Lab kompaniyasining geografik qamrovini yanada oshiradi.

Strategik ahamiyat va mudofaa sohasidagi mavqei

Garchi Rocket Lab bungacha asosan kichik sunʼiy yoʻldoshlarni tijoriy maqsadlarda uchiruvchi yetakchi operator sifatida tanilgan boʻlsa-da, yangi kelishuv uning mudofaa loyihalaridagi ishtirokini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Kompaniya operativ kosmik uchirishlar bozorida ham oʻz mavqeini mustahkamlamoqda.

Hozirgi kunda davlat va harbiy buyurtmachilar yangi texnologiyalarni tezkor sinovdan oʻtkazish uchun ishonchli hamkorlarga muhtoj. 266 million dollarlik ushbu rekord shartnoma Rocket Lab kompaniyasining AQSh milliy xavfsizligi vazifalarini bajarishdagi strategik ahamiyatini yaqqol koʻrsatib beradi va uning kelajakdagi nufuzini yanada oshiradi.

Rocket LabKosmik kuchlarRaketaga qarshi mudofaaTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiSunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiBugun, 16:57Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiSun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 16:24Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiElon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiBugun, 15:57AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiAQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiBugun, 15:20Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob