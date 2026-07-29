Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdi
Aerokosmik sohada yetakchi oʻrin tutuvchi Rocket Lab kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yirik moliyaviy kelishuvga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQSh Kosmik kuchlari mamlakatning keyingi avlod raketaga qarshi mudofaa tizimlarini sinovdan oʻtkazish uchun moʻljallangan qiymati 266 million dollarlik yirik suborbital uchirishlar seriyasini aynan ushbu kompaniyaga ishonib topshirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yirik shartnoma AQSh Kosmik kuchlarining Kosmik tizimlar qoʻmondonligi tomonidan Rocket Systems Launch Program dasturi doirasida imzolandi. Kelishuvga koʻra, kompaniya jami 12 ta suborbital parvozni amalga oshirishi shart, shuningdek, yana 6 ta qoʻshimcha missiyani bajarish imkoniyati ham koʻzda tutilgan.
Ushbu hamkorlikning asosiy maqsadi AQSh Qurolli kuchlari uchun yangi raketaga qarshi mudofaa texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish, istiqbolli tizimlarni amalda tekshirish hamda ularni ishlab chiqish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishdan iborat. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tezkor va muntazam sinovlar mamlakat milliy xavfsizligini taʼminlashda muhim oʻrin tutadi.
Yangi infratuzilma va kengayish imkoniyatlariDastlabki shartnoma boʻyicha ilk uchiruv 2026-yilning oxiridan barvaqt boʻlmagan muddatga rejalashtirilgan. Ushbu missiyalarning aksariyati Rocket Lab kompaniyasining Alyaskadagi Kadyak orolida joylashgan Pacific Spaceport Complex–Alaska yangi start maydonchasidan amalga oshiriladi.
Mazkur infratuzilmaning ishga tushirilishi kompaniyaga Yangi Zelandiya va Virjiniya shtatidagi amaldagi maydonchalardan tashqarida ham oʻz imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish yoʻlini ochib beradi. Bu esa Rocket Lab kompaniyasining geografik qamrovini yanada oshiradi.
Strategik ahamiyat va mudofaa sohasidagi mavqeiGarchi Rocket Lab bungacha asosan kichik sunʼiy yoʻldoshlarni tijoriy maqsadlarda uchiruvchi yetakchi operator sifatida tanilgan boʻlsa-da, yangi kelishuv uning mudofaa loyihalaridagi ishtirokini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Kompaniya operativ kosmik uchirishlar bozorida ham oʻz mavqeini mustahkamlamoqda.
Hozirgi kunda davlat va harbiy buyurtmachilar yangi texnologiyalarni tezkor sinovdan oʻtkazish uchun ishonchli hamkorlarga muhtoj. 266 million dollarlik ushbu rekord shartnoma Rocket Lab kompaniyasining AQSh milliy xavfsizligi vazifalarini bajarishdagi strategik ahamiyatini yaqqol koʻrsatib beradi va uning kelajakdagi nufuzini yanada oshiradi.
…