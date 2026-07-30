AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadi

·45·Dunyo
AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadi

AQSHning NATOdagi doimiy vakili Metyu Uitaker Kiyevga tashrifi chog‘ida Ukrainaning zamonaviy harbiy texnologiyalar sohasidagi rolini yuqori baholadi. U Ukraina xavfsizlik yordamini oluvchi mamlakatdan kelajakdagi jang maydoni texnologiyalarini ishlab chiqaruvchiga aylanganini ta’kidladi.

Zamin.uz ushbu muhim tashrif tafsilotlari, Metyu Uitakerning Zelenskiy bilan uchrashuvi hamda Ukrainaning harbiy salohiyati haqidagi fikrlarini taqdim etadi.

1. Metyu Uitaker Kiyevda: Uchrashuv va qurol-yarog‘ ko‘rgazmasi

AQSHning NATOdagi doimiy vakili Metyu Uitaker Kiyevga rasmiy tashrifi doirasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va hukumat rahbarlari bilan samarali muzokaralar o‘tkazdi. Tashrif davomida u Ukrainaning zamonaviy qurol-yarog‘ ko‘rgazmasiga ham tashrif buyurib, mamlakatning harbiy-texnik salohiyati bilan bevosita tanishdi.

Uitaker ushbu tadbirning e’tiborli lavhalarini o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylashtirdi. Ushbu tashrifga oid videolavha «Donald Tramp rus tilida» Telegram kanalida ham chop etildi.

2. «Ukraina – texnologiya ishlab chiqaruvchi»: Anqara sammiti va yangi davr

O‘z bayonotida AQSH vakili yaqinda bo‘lib o‘tgan Anqara sammiti va unda erishilgan muhim kelishuvlarga alohida to‘xtalib o‘tdi. U ushbu sammitda ittifoqchilar Ukrainaning transatlantik xavfsizlikka qo‘shayotgan bevosita hissasini e’tirof etganlarini bildirdi.

Metyu Uitakerning bayonotidan:

«Men Prezident Zelenskiy va Ukraina hukumati rahbarlari bilan AQSH Prezidenti Donald Trampning dronlar bo‘yicha kelishuvini amalga oshirish va «Patriot» tutqichlarini yetkazib berish bo‘yicha Anqara sammitidan so‘ng muzokaralar olib bardim. Ukraina xavfsizlik yordamini oluvchidan kelajakdagi jang maydoni texnologiyalarini ishlab chiqaruvchiga aylandi».

3. Jang maydoni texnologiyalari sinovi: Kelajak qiyofasi

Uitakerning so‘zlariga ko‘ra, Ukrainaning harbiy texnologiyalar sohasidagi bunday yuksalishi uni kelajakdagi jang maydonlari qiyofasini belgilashdagi asosiy ishtirokchiga aylantiradi. Jahon chempionatidagi drama fonida (murabbiy sifatida Karlo Anchelotti haqida emas), Ukrainaning «sinov maydoni»ga aylanishi strategik ahamiyatga ega.

Terma jamoa ushbu bosqichda (musobaqani 1/8 finalda tark etgan Pentakampeonlar haqida emas), balki jang maydonida erishilayotgan yutuqlar – dronlar va zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish va sinash – Ukrainaning harbiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

AQSH-Ukraina harbiy hamkorligi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Muzokaralar

Metyu Uitaker va Vladimir Zelenskiy

Tashrif joyi

Kiyev, Ukraina

E’tirof

Ukraina – texnologiya ishlab chiqaruvchi

Kalit kelishuvlar (Tramp)

Dronlar bo‘yicha kelishuv, «Patriot» tutqichlari

Manba (Video)

«Donald Tramp rus tilida» (Telegram)

Asosiy sammit

Anqara sammiti

AQSHning NATOdagi doimiy vakilining Ukrainaga tashrifi va uning «kelajak sinov maydoni» haqidagi bayonoti – futbol olamidagi voqealardan kam emas.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Ukraina haqiqatan ham harbiy texnologiyalar sohasida jahon yetakchisiga aylana oladimi? Trampning dronlar bo‘yicha kelishuvi mintaqadagi vaziyatga qanday ta’sir qiladi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Matthew WhitakerVolodymyr ZelenskyyNATODonald TrumpKyiv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiBugun, 12:00Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 11:57Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Bugun, 02:56Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Bugun, 02:45Sun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiSun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiBugun, 02:41Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiChemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiBugun, 02:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda