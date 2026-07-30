AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadi
AQSHning NATOdagi doimiy vakili Metyu Uitaker Kiyevga tashrifi chog‘ida Ukrainaning zamonaviy harbiy texnologiyalar sohasidagi rolini yuqori baholadi. U Ukraina xavfsizlik yordamini oluvchi mamlakatdan kelajakdagi jang maydoni texnologiyalarini ishlab chiqaruvchiga aylanganini ta’kidladi.
Zamin.uz ushbu muhim tashrif tafsilotlari, Metyu Uitakerning Zelenskiy bilan uchrashuvi hamda Ukrainaning harbiy salohiyati haqidagi fikrlarini taqdim etadi.
1. Metyu Uitaker Kiyevda: Uchrashuv va qurol-yarog‘ ko‘rgazmasi
AQSHning NATOdagi doimiy vakili Metyu Uitaker Kiyevga rasmiy tashrifi doirasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va hukumat rahbarlari bilan samarali muzokaralar o‘tkazdi. Tashrif davomida u Ukrainaning zamonaviy qurol-yarog‘ ko‘rgazmasiga ham tashrif buyurib, mamlakatning harbiy-texnik salohiyati bilan bevosita tanishdi.
Uitaker ushbu tadbirning e’tiborli lavhalarini o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylashtirdi. Ushbu tashrifga oid videolavha «Donald Tramp rus tilida» Telegram kanalida ham chop etildi.
2. «Ukraina – texnologiya ishlab chiqaruvchi»: Anqara sammiti va yangi davr
O‘z bayonotida AQSH vakili yaqinda bo‘lib o‘tgan Anqara sammiti va unda erishilgan muhim kelishuvlarga alohida to‘xtalib o‘tdi. U ushbu sammitda ittifoqchilar Ukrainaning transatlantik xavfsizlikka qo‘shayotgan bevosita hissasini e’tirof etganlarini bildirdi.
Metyu Uitakerning bayonotidan:
«Men Prezident Zelenskiy va Ukraina hukumati rahbarlari bilan AQSH Prezidenti Donald Trampning dronlar bo‘yicha kelishuvini amalga oshirish va «Patriot» tutqichlarini yetkazib berish bo‘yicha Anqara sammitidan so‘ng muzokaralar olib bardim. Ukraina xavfsizlik yordamini oluvchidan kelajakdagi jang maydoni texnologiyalarini ishlab chiqaruvchiga aylandi».
3. Jang maydoni texnologiyalari sinovi: Kelajak qiyofasi
Uitakerning so‘zlariga ko‘ra, Ukrainaning harbiy texnologiyalar sohasidagi bunday yuksalishi uni kelajakdagi jang maydonlari qiyofasini belgilashdagi asosiy ishtirokchiga aylantiradi. Jahon chempionatidagi drama fonida (murabbiy sifatida Karlo Anchelotti haqida emas), Ukrainaning «sinov maydoni»ga aylanishi strategik ahamiyatga ega.
Terma jamoa ushbu bosqichda (musobaqani 1/8 finalda tark etgan Pentakampeonlar haqida emas), balki jang maydonida erishilayotgan yutuqlar – dronlar va zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish va sinash – Ukrainaning harbiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.
AQSH-Ukraina harbiy hamkorligi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Muzokaralar
Metyu Uitaker va Vladimir Zelenskiy
Tashrif joyi
Kiyev, Ukraina
E’tirof
Ukraina – texnologiya ishlab chiqaruvchi
Kalit kelishuvlar (Tramp)
Dronlar bo‘yicha kelishuv, «Patriot» tutqichlari
Manba (Video)
«Donald Tramp rus tilida» (Telegram)
Asosiy sammit
Anqara sammiti
AQSHning NATOdagi doimiy vakilining Ukrainaga tashrifi va uning «kelajak sinov maydoni» haqidagi bayonoti – futbol olamidagi voqealardan kam emas.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Ukraina haqiqatan ham harbiy texnologiyalar sohasida jahon yetakchisiga aylana oladimi? Trampning dronlar bo‘yicha kelishuvi mintaqadagi vaziyatga qanday ta’sir qiladi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…