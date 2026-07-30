Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqa
Avtomobil jurnalistikasi olami ko'pchilikka doimiy bayram va yorqin taassurotlardek tuyuladi, biroq aslida bu soha mutaxassislari uchun jismoniy va ruhiy charchoqqa boy mashaqqatli jarayondir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jahonga mashhur Goodwood Festival of Speed tadbiri arafasida avtomobil nashrlari xodimlari o'ta qisqa fursatda minglab ot kuchiga ega noyob transport vositalarini sinovdan o'tkazishga majbur bo'lishadi. Bu esa har bir jurnalistdan yuqori professional mahorat va temir intizomni talab qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tonggi soat 4:30 da yangraydigan budilnik odatdagi ish kunining boshlanishini emas, balki minglab avtohavaskorlar bosib o'tadigan 150 milyalik yo'lga chiqish zaruriyatini bildiradi. Manzil bitta — Buyuk Britaniyadagi mashhur Goodwood Festival of Speed tadbiri. Biroq jurnalistlar bu yerga festival boshlanishidan bir kun oldin, unga yondosh poyga trassasida 1600 ot kuchiga ega o'ta quvvatli giperkar bilan uchrashish uchun yo'l olishadi.
Zamonaviy giperkarlar sinovidagi yangi tendensiyalarSo'nggi yillarda Goodwood festivali nafaqat tomoshabinlar, balki avtoishlab chiqaruvchilar uchun ham yangi sport avtomobillarini ommaga namoyish etishning asosiy maydoniga aylanib bormoqda. Shu bois yirik kompaniyalar o'zlarining eng so'nggi premyeralarini aynan shu kunlarga to'g'rilab, ommaviy axborot vositalari uchun dastlabki sinov tadbirlarini tashkil etishadi. Bu esa sinov dasturlarining juda tig'iz va cheklangan vaqt doirasida o'tishiga sabab bo'ladi.
Jurnalistlar jamoasi oldida turgan vazifa o'ta mas'uliyatli: butun dunyo e'tibor qaratayotgan tamomila yangi elektromobil — uchta motorli quvvat tizimiga ega sport mashinasini nashr uchun birinchi bo'lib sinovdan o'tkazish kerak. O'n olti yuz ot kuchiga ega bunday texnik mo''jizani boshqarish va uning imkoniyatlarini atigi qisqa fursat ichida to'laqonli baholash oson ish emas.
Vaqt taqchilligi va qat'iy talablarAvtomobilsozlik sanoatidagi raqobatning keskinlashuvi sinov jarayonlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar matbuot vakillariga qimmatbaho prototiplar yoki yangi chiqqan giperkarlarni sinash uchun ko'pi bilan sanoqli daqiqalarni ajratishadi. Besh daqiqalik vaqt oralig'ida mashinaning boshqaruvi, tezlanish dinamikasi va umumiy xarakterini tushunib yetish talab etiladi.
Shunga qaramay, bunday sinovlar o'quvchilar uchun eng ishonchli va xolis axborot manbai bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar qisqa vaqt ichida olingan taassurotlar asosida avtomobilning bozordagi o'rni va uning muhandislik salohiyatini baholab berishadi. Bu kabi shart-sharoitlar avtomobil jurnalistikasining naqadar murakkab, ayni paytda qiziqarli soha ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
…