Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqa

·19·Avto
Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqa

Avtomobil jurnalistikasi olami ko'pchilikka doimiy bayram va yorqin taassurotlardek tuyuladi, biroq aslida bu soha mutaxassislari uchun jismoniy va ruhiy charchoqqa boy mashaqqatli jarayondir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jahonga mashhur Goodwood Festival of Speed tadbiri arafasida avtomobil nashrlari xodimlari o'ta qisqa fursatda minglab ot kuchiga ega noyob transport vositalarini sinovdan o'tkazishga majbur bo'lishadi. Bu esa har bir jurnalistdan yuqori professional mahorat va temir intizomni talab qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tonggi soat 4:30 da yangraydigan budilnik odatdagi ish kunining boshlanishini emas, balki minglab avtohavaskorlar bosib o'tadigan 150 milyalik yo'lga chiqish zaruriyatini bildiradi. Manzil bitta — Buyuk Britaniyadagi mashhur Goodwood Festival of Speed tadbiri. Biroq jurnalistlar bu yerga festival boshlanishidan bir kun oldin, unga yondosh poyga trassasida 1600 ot kuchiga ega o'ta quvvatli giperkar bilan uchrashish uchun yo'l olishadi.

Zamonaviy giperkarlar sinovidagi yangi tendensiyalar

So'nggi yillarda Goodwood festivali nafaqat tomoshabinlar, balki avtoishlab chiqaruvchilar uchun ham yangi sport avtomobillarini ommaga namoyish etishning asosiy maydoniga aylanib bormoqda. Shu bois yirik kompaniyalar o'zlarining eng so'nggi premyeralarini aynan shu kunlarga to'g'rilab, ommaviy axborot vositalari uchun dastlabki sinov tadbirlarini tashkil etishadi. Bu esa sinov dasturlarining juda tig'iz va cheklangan vaqt doirasida o'tishiga sabab bo'ladi.

Jurnalistlar jamoasi oldida turgan vazifa o'ta mas'uliyatli: butun dunyo e'tibor qaratayotgan tamomila yangi elektromobil — uchta motorli quvvat tizimiga ega sport mashinasini nashr uchun birinchi bo'lib sinovdan o'tkazish kerak. O'n olti yuz ot kuchiga ega bunday texnik mo''jizani boshqarish va uning imkoniyatlarini atigi qisqa fursat ichida to'laqonli baholash oson ish emas.

Vaqt taqchilligi va qat'iy talablar

Avtomobilsozlik sanoatidagi raqobatning keskinlashuvi sinov jarayonlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar matbuot vakillariga qimmatbaho prototiplar yoki yangi chiqqan giperkarlarni sinash uchun ko'pi bilan sanoqli daqiqalarni ajratishadi. Besh daqiqalik vaqt oralig'ida mashinaning boshqaruvi, tezlanish dinamikasi va umumiy xarakterini tushunib yetish talab etiladi.

Shunga qaramay, bunday sinovlar o'quvchilar uchun eng ishonchli va xolis axborot manbai bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar qisqa vaqt ichida olingan taassurotlar asosida avtomobilning bozordagi o'rni va uning muhandislik salohiyatini baholab berishadi. Bu kabi shart-sharoitlar avtomobil jurnalistikasining naqadar murakkab, ayni paytda qiziqarli soha ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

GiperkarElektromobilAvtosinovGoodwoodJurnalistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaIkki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaBugun, 10:30Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiAvtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 04:25Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiMercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiKecha, 23:20Vauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiVauxhall Grandland krossoverining qattiq osma tizimi sinovdan oʻtdiKecha, 16:27Genesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiGenesis GV60 Magma: yuqori unumdorlik va amaliylik uygʻunligiKecha, 15:23Ford Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiFord Yevropa bozoridagi mavqeyini tiklash uchun BYD rahbariyatini yolladiKecha, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi