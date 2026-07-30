Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishi

·0·Sport
Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishi

Angliyaning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoaning soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari haqida fikr bildirar ekan, qoʻlga kiritilgan chempionlikni kelajakdagi buyuk gʻalabalar uchun faqatgina boshlangʻich nuqta deb atadi. Mutaxassisning fikricha, London klubi 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasida zafar quchgani bilan toʻxtab qolmasligi va oʻz oldiga yanada ulugʻvor maqsadlarni qoʻyishi shart. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik mutaxassis klubning rasmiy veb-saytiga bergan intervyusida oʻtgan yillardagi yutuqlar jamoada loqaydlik keltirib chiqarmasligi kerakligini qatʼiy taʼkidladi. U shogirdlarini mavjud darajada qolib ketmasdan, ingliz futboli choʻqqisida barqaror ustunlik oʻrnatishga chaqirdi.

Yangi oʻlcham va yuqori talablar

Arsenal uzoq yillik intizorlikdan soʻng Angliya chempionligini qoʻlga kiritib, eng yuqori darajada raqobat qila olishini isbotladi. Endilikda Mikel Arteta jamoaning maqomini Yevropaning eng elit klublari qatoriga qatʼiy qoʻshib qoʻymoqchi va bu boradagi talablarni yanada kuchaytirish niyatida.

«Bu boshlanish boʻlishi kerak va bu standartga aylanishi shart», — dedi Arteta oʻz soʻzida. Uning taʼkidlashicha, mukammallik klubning doimiy qoidasiga aylanishi va kelajakka intilishda asosiy turtki berishi lozim. Har bir futbolchi amaldagi chempion boʻlish masʼuliyatini his qilishi va kundalik mashgʻulotlarda oʻz ambitionsiyalarini namoyon etishi talab etiladi.

Intizom va kelajak sari intilish

Murabbiyning fikricha, muvaffaqiyatning kaliti — kundalik intizom, sadoqat va ijobiy energiyani oʻn bir oy davomida bir maromda ushlab turishdir. Agar barcha jamoa aʼzolari ushbu talablarni bajara olsa, mavsum yakunida Arsenal yana eng kuchli pozitsiyalardan birini egallaydi.

Klub mavsumni himoya qilishga hoyrlik koʻrar ekan, Arteta oʻz eʼtiborini mazkur elit tafakkurni toʻgʻridan-toʻgʻri maydonda namoyish etishga qaratmoqda. Arsenal ustozining talabiga koʻra, jamoa oʻzining yuqori ambitsiyalarini yangi mavsumning ilk daqiqalaridanoq maydonda isbotlab berishi kerak boʻladi.

ArsenalMikel ArtetaAngliya Premer-ligasiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiKarim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiBugun, 11:53Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Bugun, 09:31O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaO‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaBugun, 09:18AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi