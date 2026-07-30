Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishi
Angliyaning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta jamoaning soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlari haqida fikr bildirar ekan, qoʻlga kiritilgan chempionlikni kelajakdagi buyuk gʻalabalar uchun faqatgina boshlangʻich nuqta deb atadi. Mutaxassisning fikricha, London klubi 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya Premer-ligasida zafar quchgani bilan toʻxtab qolmasligi va oʻz oldiga yanada ulugʻvor maqsadlarni qoʻyishi shart. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik mutaxassis klubning rasmiy veb-saytiga bergan intervyusida oʻtgan yillardagi yutuqlar jamoada loqaydlik keltirib chiqarmasligi kerakligini qatʼiy taʼkidladi. U shogirdlarini mavjud darajada qolib ketmasdan, ingliz futboli choʻqqisida barqaror ustunlik oʻrnatishga chaqirdi.
Yangi oʻlcham va yuqori talablarArsenal uzoq yillik intizorlikdan soʻng Angliya chempionligini qoʻlga kiritib, eng yuqori darajada raqobat qila olishini isbotladi. Endilikda Mikel Arteta jamoaning maqomini Yevropaning eng elit klublari qatoriga qatʼiy qoʻshib qoʻymoqchi va bu boradagi talablarni yanada kuchaytirish niyatida.
«Bu boshlanish boʻlishi kerak va bu standartga aylanishi shart», — dedi Arteta oʻz soʻzida. Uning taʼkidlashicha, mukammallik klubning doimiy qoidasiga aylanishi va kelajakka intilishda asosiy turtki berishi lozim. Har bir futbolchi amaldagi chempion boʻlish masʼuliyatini his qilishi va kundalik mashgʻulotlarda oʻz ambitionsiyalarini namoyon etishi talab etiladi.
Intizom va kelajak sari intilishMurabbiyning fikricha, muvaffaqiyatning kaliti — kundalik intizom, sadoqat va ijobiy energiyani oʻn bir oy davomida bir maromda ushlab turishdir. Agar barcha jamoa aʼzolari ushbu talablarni bajara olsa, mavsum yakunida Arsenal yana eng kuchli pozitsiyalardan birini egallaydi.
Klub mavsumni himoya qilishga hoyrlik koʻrar ekan, Arteta oʻz eʼtiborini mazkur elit tafakkurni toʻgʻridan-toʻgʻri maydonda namoyish etishga qaratmoqda. Arsenal ustozining talabiga koʻra, jamoa oʻzining yuqori ambitsiyalarini yangi mavsumning ilk daqiqalaridanoq maydonda isbotlab berishi kerak boʻladi.
…