Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Yaponiya dehqonlari turli rangdagi guruch navlaridan foydalanib, sholi maydonlarida katta hajmdagi rasmlar yaratadi. Bu san’at turi "tambo-art" nomi bilan tanilgan.
Dehqonlar avval tasvirning sxemasini tayyorlaydi. Keyin esa har bir rangga mos guruch navi belgilangan joyga ekiladi. Nihollar o‘sgach, dalada yaxlit surat yoki keng kompozitsiya ko‘rina boshlaydi.
Bu tashabbus 1990 yillarda Inakadate qishlog‘ida mahalliy turizmni rivojlantirish uchun yo‘lga qo‘yilgan. G‘oya kutilganidek qiziqish uyg‘otib, keyinchalik Yaponiyaning boshqa hududlariga ham tarqalgan.
Hozir bunday asarlar Janubiy Koreya va Xitoyda ham yaratilyapti. Sholi dalalaridagi tasvirlar ayniqsa yuqoridan qaralganda to‘liq namoyon bo‘ladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…