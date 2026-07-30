Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ko‘zlari atrofidagi odatiy qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi. Ulkan pandalar qora-oq tusi bilan tanilgani uchun bu bolakayning tashqi ko‘rinishi ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otdi.
Yovvoyi tabiat mutaxassislari pandaning bunday rangda tug‘ilishini pigmentatsiyaga ta’sir qiluvchi kam uchraydigan genetik o‘zgarish bilan bog‘lamoqda. Biroq bu xususiyat uning salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmagan.
Ma’lum qilinishicha, panda o‘zini yaxshi his qilmoqda va me’yorda rivojlanishda davom etyapti. Uning oziqlanishi, harakati va umumiy holati mutaxassislar nazoratida.
Noodatiy tashqi ko‘rinishga ega pandaning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…