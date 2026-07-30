NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladi

·0·Texno
NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladi

NASAning Curiosity marsohodi Qizil sayyoradan o‘zining eng noyob va keng qamrovli panoramali suratlarini Yerga yubordi. Ushbu ilmiy kashfiyot sayyora geologiyasini o‘rganishda muhim qadam bo‘lib, millionlab yillar oldingi iqlimiy o‘zgarishlarni tushunishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma Sharp tog‘i etagidagi Valle Grande deb nomlangan hududdan 360 darajali yangi panorama taqdim etdi. Suratda o‘lchami 4 dan 8 santimetrgacha bo‘lgan so‘nggi to‘rsimon tuzilmalar — poligonal yoriqlar aniq aks etgan.

Noyob topilmaning ko‘lami

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, missiya davomida shunday geometrik shakldagi kichik uchastkalar avval ham bir necha bor topilgan edi. Biroq Valle Grande hududidagi kabi ulkan ko‘lam va butun bir maydonni egallagan ko‘pburchaklar ilgari hech qachon kuzatilmagan.

Joriy yilning 19 va 20 iyun kunlarida, yaʼni missiyaning 4930 va 4931-mart sollarida olingan paneli tasvirlarda ko‘pburchak shakllar kameraning ko‘rish doirasidagi barcha yo‘nalishlarga cho‘zilib ketgani ko‘rsatilgan. Ular hatto balandligi 6 metr keladigan va cho‘qqisi qalin qum qatlami bilan qoplangan «Miraflores» deb nomlangan yaqin atrofdagi qoyaning yon bag‘irlarini ham o‘rab olgan.

NASAning Janubiy Kaliforniyadagi Reaktiv harakatlanish laboratoriyasi loyihasining ilmiy rahbari Eshvin Vasavadaning so‘zlariga ko‘ra, bu manzara haqiqatan ham hayratlanarli. Mutaxassislar ushbu shakllarning shakli va kimyoviy tarkibini sinchiklab o‘lchab chiqmoqda hamda ular orqali sayyoradagi qadimgi jarayonlarning sirlarini ochishga umid qilmoqda.

Ilmiy izlanishlar va kelajak rejalari

Olimlarning fikricha, ilgari topilgan baʼzi ko‘pburchaklar quritilgan loyning yorilishi natijasida hosil bo‘lgan. Biroq ularning g‘ayrioddiy panjarali tuzilishi haroratning keskin o‘zgarishi yoki cho‘kindi jinslardan suvning siqib chiqarilishi kabi boshqa murakkab jarayonlar taʼsirida ham yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin.

Mazkur topilma Curiosity marsohodi 2012 yil 5 avgustda Marsga qo‘nganidan beri o‘tgan 14 yil davomida taqdim etgan ko‘plab kutilmagan sovg‘alardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘z navbatida, tadqiqotlar va kelajakdagi kosmik missiyalar doirasida, xususan, SpaceX asoschisi Ilon Maskning taʼkidlashicha, insoniyatning Marsga ilk qadamini qo‘yishi bundan besh-etti yil keyinoq amalga oshishi rejalashtirilmoqda.

MarsCuriosityNASAKosmosIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiBugun, 11:25Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiXitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiBugun, 10:59Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaHuawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 09:28AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiAMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiBugun, 07:22Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiHuawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob