ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildi

·21·Texno
ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildi

Fransiyadagi Qadarashe shahrida amalga oshirilayotgan xalqaro ilmiy loyiha doirasida muhim bosqichga erishildi. Xitoy milliy yadro korporatsiyasi (CNNC) maʼlumotiga koʻra, dunyodagi eng yirik termoyadroviy reaktorITER’ning vakuum kamerasi navbatdagi yirik modulini koʻtarish va oʻrnatish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Ushbu jarayon insoniyat uchun ekologik toza va deyarli cheksiz energiya manbasini yaratish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vakuum kamerasi tokamakning asosiy qismi hisoblanib, u toʻqqizta yirik sektor modulidan iborat. Har bir shunday elementni tashish, koʻtarish, minaga oʻrnatish, burish va millimetrgacha boʻlgan aniqlikda pozitsiyalash oʻta murakkab muhandislik yechimlarini talab qiladi. Minadagi ishchi maydonning torligi va bir nechta jarayonlarning bir vaqtning oʻzida kesishib bajarilishi umumiy muvofiqlashtirishni yanada qiyinlashtirgan.

Murakkab muhandislik operatsiyasi va xalqaro hamkorlik

Mazkur oʻqqa koʻtarish operatsiyasi CNNC muhandislik konsorsiumi tomonidan dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan jamoalar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirildi. Uskunani oʻrnatish jarayoni hech qanday uzilishlarsiz, estafeta rejimida deyarli 30 soat davom etdi. Barcha ishlar hech qanday favqulodda vaziyatlar va sifat nuqsonlarisiz toʻla yakunlanib, yirik asosiy komponentlarni yuqori aniqlikda oʻrnatish vazifasi muvaffaqiyatli ado etildi.

Eslatib oʻtamiz, ITER (Xalqaro eksperimental termoyadroviy reaktor) loyihasi 1985-yilda boshlangan boʻlib, uning qurilishi va moliyalashtirilishida Yevropa ittifoqi, Xitoy, AQSh, Rossiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Hindiston kabi yetti tomon ishtirok etmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi boshqariladigan termoyadroviy sintezning tijoratda foydalanishga yaroqliligini amalda sinovdan oʻtkazishdir.

«Sunʼiy quyosh» qanday ishlaydi va uning kelajagi

Loyihaga koʻra, mazkur qurilma bor-yoʻgʻi 50 megavatt quvvat sarflagan holda 500 megavatt termoyadroviy energiya ishlab chiqarishga moʻljallangan. Bu energiya miqdorining oʻn barobar oshishini taʼminlab, kelgusidagi tijorat termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yoʻl ochadi. Xitoy ushbu loyihada faol qatnashib, magnitlar va vakuum kamerasi qismlarini oʻz ichiga olgan oʻndan ortiq asosiy jihozlarni ishlab chiqarish hamda tokamakni yigʻish ishlarini bajargan.

Ommaviy axborot vositalarida koʻpincha «sunʼiy quyosh» deb ataluvchi ITER’ning ishlash prinsipi quyosh ichidagi yadroviy sintez reaksiyasiga asoslanadi. Bunda vodorodning ikki izotopi — deyteriy va tritiyning oʻzaro toʻqnashuvi va qoʻshilishi natijasida ulkan miqdordagi toza energiya ajralib chiqadi. Dengiz suvidan olinadigan bir litr deyteriy 300 litr benzinga teng energiya berishi mumkin.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yoqilgʻi zaxiralari amalda tugamaydi va uzoq muddatli istiqbolda zararli radioaktiv chiqindilar hamda issiqxona gazlari chiqishining oldi olinadi. Shu boisdan u insoniyatning uglerodsiz energetika boʻyicha yakuniy va eng istiqbolli yechimi sifatida eʼtirof etilmoqda.

ITERTermoyadroviy reaktorEnergiyaFanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiXitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdiBugun, 10:59Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaHuawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 09:28AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiAMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiBugun, 07:22Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiHuawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob