Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdi

·0·Sport
Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdi

Germaniyalik hujumchi Karim Adeyemi kataloniyaliklar safidagi dastlabki kunlardanoq oʻzining chaqmoqdek tezkorligi va jismoniy imkoniyatlari bilan jamoadoshlarini hayratda qoldirdi. Klubning mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari davomida yangi futbolchining jamoaga moslashuvi tobora qizgʻin tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, himoyachi Alexandro Balde klubning rasmiy YouTube kanalidagi savol-javob sessiyasida germaniyalik futbolchining jamoaga qoʻshilishi haqida iliq fikrlar bildirdi. Hozirda maxsus dastur asosida toʻliq tiklanish jarayonini oʻtayotgan 22 yoshli ispaniyalik futbolchi Adeyemi bilan tezda til topishib ulgurganini maʼlum qildi.

Maydondagi tezlik va oʻzaro munosabatlar

Alejandro Baldening taʼkidlashicha, Karim Adeyemi jamoaga kelganiga koʻp boʻlmaganiga qaramay, ular oʻrtasida yaxshi munosabat oʻrnatilgan. Himoyachi yangi jamoadoshining nafaqat insoniy fazilatlari, balki uning aqlbovar qilmas tezligiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi.

Balde oʻz intervyusida: «U bu yerda uzoq vaqt boʻlmadi, lekin qisqa fursat ichida u bilan koʻp gaplashishga ulgurdim. Oʻylaymanki, biz yaxshi munosabat oʻrnatdik. U xotirjam yigitga oʻxshaydi. Ishonchim komilki, u mavsum davomida bizga ulkan yordam beradi. U juda tezkor. Men uni oldindan binar edim, lekin uning tezligi meni yana bir bor hayratda qoldirdi», deya eʼtirof etdi.

Hansi Flick qoʻl ostidagi yangi chaqiruv

Borussiya Dortmund safidan Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgan hujumchi oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. U Germaniya terma jamoasidan yaxshi tanish boʻlgan bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda.

Adeyemi oʻzining tanishtiruv matbuot anjumanida yangi jamoasining ulugʻvorligi uning La Liga va Barselona variantini tanlashida hal qiluvchi rol oʻynaganini yashirib oʻtirmadi. «Talablar yuqori. Men dunyodagi eng yaxshi jamoaga qoʻshilyapman va murabbiy hamda muxlislarga Barselona futbolchisi ekanligimni koʻrsatib qoʻymoqchiman», deya taʼkidlagandi hujumchi.

Shu bilan birga, Alexandro Balde oʻzining jismoniy holatini tiklash va individual mahoratini oshirish ustida tinimsiz ishlayotganini bildirdi. Yosh himoyachi jamoaviy muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda, shaxsiy rivojlanish ham uning asosiy vazifalaridan biri ekanini qoʻshimcha qildi.

Karim AdeyemiBarselonaAlexandro BaldeHansi FlickLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiMikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiBugun, 11:52Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Bugun, 09:31O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaO‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaBugun, 09:18AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi