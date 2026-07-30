Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdi
Germaniyalik hujumchi Karim Adeyemi kataloniyaliklar safidagi dastlabki kunlardanoq oʻzining chaqmoqdek tezkorligi va jismoniy imkoniyatlari bilan jamoadoshlarini hayratda qoldirdi. Klubning mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari davomida yangi futbolchining jamoaga moslashuvi tobora qizgʻin tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, himoyachi Alexandro Balde klubning rasmiy YouTube kanalidagi savol-javob sessiyasida germaniyalik futbolchining jamoaga qoʻshilishi haqida iliq fikrlar bildirdi. Hozirda maxsus dastur asosida toʻliq tiklanish jarayonini oʻtayotgan 22 yoshli ispaniyalik futbolchi Adeyemi bilan tezda til topishib ulgurganini maʼlum qildi.
Maydondagi tezlik va oʻzaro munosabatlarAlejandro Baldening taʼkidlashicha, Karim Adeyemi jamoaga kelganiga koʻp boʻlmaganiga qaramay, ular oʻrtasida yaxshi munosabat oʻrnatilgan. Himoyachi yangi jamoadoshining nafaqat insoniy fazilatlari, balki uning aqlbovar qilmas tezligiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi.
Balde oʻz intervyusida: «U bu yerda uzoq vaqt boʻlmadi, lekin qisqa fursat ichida u bilan koʻp gaplashishga ulgurdim. Oʻylaymanki, biz yaxshi munosabat oʻrnatdik. U xotirjam yigitga oʻxshaydi. Ishonchim komilki, u mavsum davomida bizga ulkan yordam beradi. U juda tezkor. Men uni oldindan binar edim, lekin uning tezligi meni yana bir bor hayratda qoldirdi», deya eʼtirof etdi.
Hansi Flick qoʻl ostidagi yangi chaqiruvBorussiya Dortmund safidan Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgan hujumchi oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. U Germaniya terma jamoasidan yaxshi tanish boʻlgan bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda.
Adeyemi oʻzining tanishtiruv matbuot anjumanida yangi jamoasining ulugʻvorligi uning La Liga va Barselona variantini tanlashida hal qiluvchi rol oʻynaganini yashirib oʻtirmadi. «Talablar yuqori. Men dunyodagi eng yaxshi jamoaga qoʻshilyapman va murabbiy hamda muxlislarga Barselona futbolchisi ekanligimni koʻrsatib qoʻymoqchiman», deya taʼkidlagandi hujumchi.
Shu bilan birga, Alexandro Balde oʻzining jismoniy holatini tiklash va individual mahoratini oshirish ustida tinimsiz ishlayotganini bildirdi. Yosh himoyachi jamoaviy muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda, shaxsiy rivojlanish ham uning asosiy vazifalaridan biri ekanini qoʻshimcha qildi.
…