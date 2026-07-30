Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdi

·36·Texno
Xitoyda NVIDIA GeForce RTX 50 seriyali videokartalari narxi keskin oshdi

Xitoy bozorida NVIDIA videokartalarining ulgurji narxlari shiddat bilan o‘sib bormoqda, bu esa o‘yin kompyuterlarini yig‘ish qiymatining keskin qimmatlashishiga olib keldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlarning bu tarzda sakrashi nafaqat yuqori, balki o‘rta sinf foydalanuvchilariga mo‘ljallangan qurilmalarga ham jiddiy taʼsir ko‘rsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, distribyutorlar tomonidan taklif qilinayotgan GeForce RTX 5080ʼning boshlang‘ich qiymati 12 000 yuanga yetdi. Vaholanki, ushbu model uchun tavsiya etilgan bazaviy narx 8 299 yuan edi. Demak, haqiqiy narx belgilangan qiymatdan deyarli 45 foizga yuqori shakllangan.

O‘rta sinf videokartalari ham qimmatlashmoqda

Qimmatlashuv jarayoni boshqa ommabop modellarni ham chetlab o‘tmadi. Xususan, 16 GB xotiraga ega GeForce RTX 5060 Tiʼning minimal narxi 5 500 yuanga ko‘tarildi. So‘nggi bir hafta ichida GeForce RTX 5070 narxi ham biryo‘la 800 yuanga qimmatlab, 6 000 yuanlik belgiga yaqinlashdi.

Shuningdek, GeForce RTX 5060 Ti videokartasining ikkala versiyasi ham narx o‘sishidan xoli bo‘lmadi: ulardan biri 400 yuanga, ikkinchisi esa 600 yuanga qimmatlashdi. Yuzaga kelgan bunday vaziyatda bozordagi real chakana narxlar avvalroq tarqalgan va ko‘pchilik tomonidan haddan tashqari oshirib yuborilgan deb topilgan sizdirilgan maʼlumotlarga mos kela boshladi.

Narxlar nima sababdan o‘smoqda?

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, videokartalar narxining keskin oshishiga bir nechta omillar sabab bo‘lmoqda. Birinchidan, NVIDIA o‘z hamkorlari uchun grafik protsessorlar va xotira narxini oshirgan. Ikkinchidan, Samsung, Micron va SK hynix kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilar o‘z quvvatlarini sunʼiy intellektga mo‘ljallangan server tezlatgichlari uchun foydaliroq bo‘lgan HBM xotirasini ishlab chiqarishga yo‘naltirmoqda.

Natijada oddiy isteʼmolchilarga mo‘ljallangan GDDR xotirasi hajmi qisqarib bormoqda. Mutaxassislarning prognozlariga ko‘ra, ikkinchi chorakning o‘zida DRAM xotirasi bo‘yicha shartnoma narxlari 63 foizgacha o‘sishi mumkin. Bu esa yaqin kelajakda videokartalar yanada qimmatlashishidan dalolat beradi.

NVIDIAGeForce RTXVideokartalarXitoyO‘yin kompyuteri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56ITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiITER termoyadroviy reaktori uchun asosiy modul oʻrnatildiBugun, 11:25Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaHuawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 09:28AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiAMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiBugun, 07:22Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiHuawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob