Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildi
Grekiya poytaxti Afina shahrida chemodan ichida topilgan 38 yoshli britaniyalik ayolning o‘limi xalqaro darajadagi tergovga sabab bo‘ldi. Huquq-tartibot idoralari dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, marhumaning telefoni uning o‘limi yashirilganiga ishora qiluvchi usulda foydalanilgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.
Ma’lum qilinishicha, Shotlandiyalik 38 yoshli Elizabet Jeyn Rossning jasadi 18 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat taxminan 13:00 larda Afinaning Kipseli tumanidagi tashlandiq binoda topilgan. Uni ikki yildan buyon bo‘sh turgan Evelpidon ko‘chasidagi bino yonidan o‘tayotgan boshpanasiz erkak aniqlagan. Aytilishicha, u binodan kelayotgan yoqimsiz hidni sezgan va chemodan tashqarisiga chiqib qolgan inson a’zosini ko‘rib, darhol politsiyaga xabar bergan.
Tergovchilarning ta’kidlashicha, Elizabetning telefoni uning shaxsi ommaviy axborot vositalari orqali e’lon qilinguniga qadar ishlatilgan. Hatto uni hali tirikdek ko‘rsatish maqsadida telefon orqali qisqa matnli xabarlar ham yuborilgani aytilmoqda.
«Telefondan foydalanilgan. Odamlarda u hali ham tirik degan tasavvur uyg‘otish uchun xabarlar yuborilgan. Shu sababli biz ushbu binoga jinoyat sodir etilgan joy sifatida munosabatdamiz», — degan grek politsiyasi vakillaridan biri.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayolning jasadi topilgan vaqtga kelib u taxminan sakkiz kun avval vafot etgan bo‘lgan. Voqeadan so‘ng mahalliy Cretalive nashri marhumaning ikki suratini e’lon qildi.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hodisa joyiga yetib kelganida, ayolning huzurida shaxsini tasdiqlovchi hech qanday hujjat bo‘lmagani uchun uni darhol aniqlash imkoni bo‘lmagan. Keyinchalik uning bo‘yi taxminan 163 santimetr ekani, qizg‘ish sochlarini turmaklab olgani hamda Fransiya universiteti ramzi tushirilgan futbolka va qora short kiygani ma’lum qilindi.
Yaqin kunlarda sud-tibbiy ekspertiza o‘tkazilishi rejalashtirilgan bo‘lib, uning o‘limi sabablari va boshqa muhim holatlar aniqlanadi.
Tergov doirasida Grekiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari Interpol hamda AQSH tergovchilari yordamini jalb qildi. Dushanba kuni Interpol DNK tahlillari natijasida jasad Buyuk Britaniya fuqarosi Elizabet Jeyn Rossga tegishli ekanini Grekiya politsiyasiga ma’lum qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Elizabet 29 iyun kuni AQSHdan Kipr orqali Grekiyaga kelgan. Endi tergovchilar uning o‘limidan avval muloqot qilgan shaxslar bilan suhbatlashmoqda hamda uning so‘nggi harakatlari va yo‘nalishini tiklashga urinyapti.
Hozircha ushbu ish bo‘yicha hech kim gumonlanuvchi sifatida aniqlanmagan. Shotlandiya politsiyasi esa mazkur holatdan xabardor ekanini va Grekiya huquq-tartibot organlari bilan hamkorlik qilayotganini ma’lum qildi.
«Biz Afina shahrida shotlandiyalik ayolning vafoti haqida xabardormiz. Grekiya rasmiylari bilan yaqin hamkorlik qilmoqdamiz. Shuningdek, uning Shotlandiyadagi oilasiga zarur yordam ko‘rsatilmoqda», — deyiladi politsiya bayonotida.
Ayni vaqtda voqea yuzasidan keng qamrovli tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar barcha ehtimoliy versiyalarni sinchiklab o‘rganmoqda.
…