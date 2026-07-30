Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildi

·0·Dunyo
Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildi

Grekiya poytaxti Afina shahrida chemodan ichida topilgan 38 yoshli britaniyalik ayolning o‘limi xalqaro darajadagi tergovga sabab bo‘ldi. Huquq-tartibot idoralari dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, marhumaning telefoni uning o‘limi yashirilganiga ishora qiluvchi usulda foydalanilgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.

Ma’lum qilinishicha, Shotlandiyalik 38 yoshli Elizabet Jeyn Rossning jasadi 18 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat taxminan 13:00 larda Afinaning Kipseli tumanidagi tashlandiq binoda topilgan. Uni ikki yildan buyon bo‘sh turgan Evelpidon ko‘chasidagi bino yonidan o‘tayotgan boshpanasiz erkak aniqlagan. Aytilishicha, u binodan kelayotgan yoqimsiz hidni sezgan va chemodan tashqarisiga chiqib qolgan inson a’zosini ko‘rib, darhol politsiyaga xabar bergan.

Tergovchilarning ta’kidlashicha, Elizabetning telefoni uning shaxsi ommaviy axborot vositalari orqali e’lon qilinguniga qadar ishlatilgan. Hatto uni hali tirikdek ko‘rsatish maqsadida telefon orqali qisqa matnli xabarlar ham yuborilgani aytilmoqda.

«Telefondan foydalanilgan. Odamlarda u hali ham tirik degan tasavvur uyg‘otish uchun xabarlar yuborilgan. Shu sababli biz ushbu binoga jinoyat sodir etilgan joy sifatida munosabatdamiz», — degan grek politsiyasi vakillaridan biri.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayolning jasadi topilgan vaqtga kelib u taxminan sakkiz kun avval vafot etgan bo‘lgan. Voqeadan so‘ng mahalliy Cretalive nashri marhumaning ikki suratini e’lon qildi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hodisa joyiga yetib kelganida, ayolning huzurida shaxsini tasdiqlovchi hech qanday hujjat bo‘lmagani uchun uni darhol aniqlash imkoni bo‘lmagan. Keyinchalik uning bo‘yi taxminan 163 santimetr ekani, qizg‘ish sochlarini turmaklab olgani hamda Fransiya universiteti ramzi tushirilgan futbolka va qora short kiygani ma’lum qilindi.

Yaqin kunlarda sud-tibbiy ekspertiza o‘tkazilishi rejalashtirilgan bo‘lib, uning o‘limi sabablari va boshqa muhim holatlar aniqlanadi.

Tergov doirasida Grekiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari Interpol hamda AQSH tergovchilari yordamini jalb qildi. Dushanba kuni Interpol DNK tahlillari natijasida jasad Buyuk Britaniya fuqarosi Elizabet Jeyn Rossga tegishli ekanini Grekiya politsiyasiga ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Elizabet 29 iyun kuni AQSHdan Kipr orqali Grekiyaga kelgan. Endi tergovchilar uning o‘limidan avval muloqot qilgan shaxslar bilan suhbatlashmoqda hamda uning so‘nggi harakatlari va yo‘nalishini tiklashga urinyapti.

Hozircha ushbu ish bo‘yicha hech kim gumonlanuvchi sifatida aniqlanmagan. Shotlandiya politsiyasi esa mazkur holatdan xabardor ekanini va Grekiya huquq-tartibot organlari bilan hamkorlik qilayotganini ma’lum qildi.

«Biz Afina shahrida shotlandiyalik ayolning vafoti haqida xabardormiz. Grekiya rasmiylari bilan yaqin hamkorlik qilmoqdamiz. Shuningdek, uning Shotlandiyadagi oilasiga zarur yordam ko‘rsatilmoqda», — deyiladi politsiya bayonotida.

Ayni vaqtda voqea yuzasidan keng qamrovli tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar barcha ehtimoliy versiyalarni sinchiklab o‘rganmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdiFransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdiBugun, 01:3448 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandiBugun, 01:25Tanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldiTanasiga sanchilgan tayoq bilan 16 kilometr yurib, hayotini saqlab qoldiKecha, 21:41Isroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaIsroil G‘azodagi masjidlarga havo hujumlarini davom ettirmoqdaKecha, 20:18Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiKecha, 20:13Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiKecha, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda