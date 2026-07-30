Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldi
G‘arbiy Avstraliya sohillari yaqinida ona delfin nobud bo‘lgan bolasini olti kun davomida suv yuzasida ko‘tarib suzayotgani kameralarga muhrlandi. Kuzatuv olib borgan dengiz biologlarining ma’lumotlariga ko‘ra, ona delfin bu vaqt davomida bolasini bir lahza ham tark etmagan. Shuningdek, podadagi yana 14 ga yaqin delfin uning atrofida suzib, motam tutayotgan onaga hamrohlik qilgan.
Hind okeanida tabiatning eng ta’sirli lahzalaridan biri kuzatildi. G‘arbiy Avstraliya sohillari yaqinida ona delfin nobud bo‘lgan bolasini olti kun davomida suv yuzasida ko‘tarib suzayotgani kameralarga muhrlandi.
Kuzatuv olib borgan dengiz biologlarining ma’lumotlariga ko‘ra, ona delfin bu vaqt davomida bolasini bir lahza ham tark etmagan. Eng e’tiborlisi, podadagi yana 14 ga yaqin delfin ham uning atrofida suzib, go‘yo motam tutayotgan onaga hamrohlik qilgan.
Olimlarning ta’kidlashicha, delfinlar sayyoradagi eng ijtimoiy va hissiyotga boy sutemizuvchilardan biri hisoblanadi. Ular murakkab oilaviy aloqalarni shakllantiradi, bir-birini taniydi, hamkorlik qiladi va ayrim holatlarda yaqinini yo‘qotganida qayg‘u alomatlarini namoyon etadi.
…