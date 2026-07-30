Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdi

·0·Sport
Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdi

Kataloniyaning Barselona klubiga safini qoʻshib olgan hujumchi Karim Adeyemi jamoaning asosiy tarkibidan joy olish uchun yulduzli Lamine Yamal bilan raqobatlashishdan choʻchimasligini maʼlum qildi. Nemis futbolchisi Borussiya Dortmund safidan koʻchib oʻtgach, yangi mavsum oldidan oʻz imkoniyatlari va bosh murabbiy Hansi Flick bilan munosabatlari haqida gapirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri xabar qilishicha, Barselona jamoasining Saint George's Parkdagi mavsumoldi yigʻini chogʻida intervyu bergan 24 yoshli hujumchi Kataloniya klubidagi sharoitlarga tez moslashayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoadagi kuchli raqobat uni qoʻrqitmaydi, aksincha, oʻziga boʻlgan ishonchni yanada oshiradi.

Hansi Flick qoʻngʻirogʻi transfer hal qiluvchi omili boʻldi

Karim Adeyemi transfer jarayoni qanday kechgani haqida toʻxtalib, bosh murabbiy Hansi Flickning birgina telefon qoʻngʻirogʻi orzuyidagi jamoaga oʻtish uchun yetarli boʻlganini taʼkidladi. Oldinroq Germaniya terma jamoasida birga ishlagan murabbiy va futbolchi oʻrtasida oʻzaro ishonch yuqori darajada ekani maʼlum boʻldi.

Futbolchining soʻzlariga koʻra, Flick uni koʻndirish uchun ortiqcha harakat qilishiga hojat qolmagan. U shunchaki qoʻngʻiroq qilib, Kataloniyaga kelishni xohlaydimi yoki yoʻqligini soʻragan va Adeyemi dunyoning eng yirik klubidan taklif tushganda bir zum ham ikkilanmaganini qayd etdi.

Lamine Yamal bilan raqobat va maydondagi vazifalar

Jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal bilan qanotdagi raqobat haqidagi savolga Karim Adeyemi qatʼiy va ochiq javob berdi. U hech bir futbolchidan qoʻrqmasligini va agar oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish eta olsa, maydonga tushish imkoniyatiga ega boʻlishiga jiddiy ishontirdi.

Ushbu transfer Barselona jamoasining hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirib, raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Hansi Flickning ushbu hujumchini oʻz jamoasiga jalb qilgani kelgusi oʻyinlarda taktik variantlarni koʻpaytirishi shubhasiz.

Karim AdeyemiLamine YamalHansi FlickBarselonaBorussiya Dortmund
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiBugun, 13:31Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBugun, 12:36Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Bugun, 12:36Karim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiKarim Adeyemi Barselona safida oʻzining tezligi bilan sheriklarini lol qoldirdiBugun, 11:53Mikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiMikel Arteta: Chempionlik — bu yakun emas, yangi davr boshlanishiBugun, 11:52Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi