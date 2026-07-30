Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdi
Kataloniyaning Barselona klubiga safini qoʻshib olgan hujumchi Karim Adeyemi jamoaning asosiy tarkibidan joy olish uchun yulduzli Lamine Yamal bilan raqobatlashishdan choʻchimasligini maʼlum qildi. Nemis futbolchisi Borussiya Dortmund safidan koʻchib oʻtgach, yangi mavsum oldidan oʻz imkoniyatlari va bosh murabbiy Hansi Flick bilan munosabatlari haqida gapirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri xabar qilishicha, Barselona jamoasining Saint George's Parkdagi mavsumoldi yigʻini chogʻida intervyu bergan 24 yoshli hujumchi Kataloniya klubidagi sharoitlarga tez moslashayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoadagi kuchli raqobat uni qoʻrqitmaydi, aksincha, oʻziga boʻlgan ishonchni yanada oshiradi.
Hansi Flick qoʻngʻirogʻi transfer hal qiluvchi omili boʻldiKarim Adeyemi transfer jarayoni qanday kechgani haqida toʻxtalib, bosh murabbiy Hansi Flickning birgina telefon qoʻngʻirogʻi orzuyidagi jamoaga oʻtish uchun yetarli boʻlganini taʼkidladi. Oldinroq Germaniya terma jamoasida birga ishlagan murabbiy va futbolchi oʻrtasida oʻzaro ishonch yuqori darajada ekani maʼlum boʻldi.
Futbolchining soʻzlariga koʻra, Flick uni koʻndirish uchun ortiqcha harakat qilishiga hojat qolmagan. U shunchaki qoʻngʻiroq qilib, Kataloniyaga kelishni xohlaydimi yoki yoʻqligini soʻragan va Adeyemi dunyoning eng yirik klubidan taklif tushganda bir zum ham ikkilanmaganini qayd etdi.
Lamine Yamal bilan raqobat va maydondagi vazifalarJamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal bilan qanotdagi raqobat haqidagi savolga Karim Adeyemi qatʼiy va ochiq javob berdi. U hech bir futbolchidan qoʻrqmasligini va agar oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish eta olsa, maydonga tushish imkoniyatiga ega boʻlishiga jiddiy ishontirdi.
Ushbu transfer Barselona jamoasining hujum chizigʻidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirib, raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Hansi Flickning ushbu hujumchini oʻz jamoasiga jalb qilgani kelgusi oʻyinlarda taktik variantlarni koʻpaytirishi shubhasiz.
…