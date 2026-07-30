BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdi
Germaniyaning BMW kompaniyasi jahon bozoridagi oʻzgarishlar va Xitoydagi talabning pasayishi fonida oʻz mahsulotlar strategiyasini qayta koʻrib chiqishni boshladi. Ushbu qaror doirasida Mercedes-Benz G-Class modeliga raqib boʻlishi rejalashtirilgan G74 indeksi ostidagi off-roader loyihasi yakuniy maʼqullashni ololmay, vaqtincha toʻxtatib qoʻyildi.
Germaniyaning mashhur avtomobilsozlik kompaniyasi BMW oʻzining kelgusidagi mahsulotlar strategiyasini qayta koʻrib chiqishni boshladi. Xususan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend Mercedes-Benz G-Class modeliga raqib boʻlishi kutilgan yangi yoʻldan ozuvchi avtomobil loyihasini vaqtincha muzlatib qoʻydi. Ushbu qaror jahon avtomobil bozoridagi keskin oʻzgarishlar, Xitoydagi talabning pasayishi va yangi raqobat sharoitlari fonida qabul qilindi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniyaning ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha hisobotidan soʻng soʻzga chiqqan yangi bosh direktor Milan Nedeljković soʻnggi bir yil ichida avtomobilsozlik bozorida dramatik burilish yuz berganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Xitoy bozorida talabning zaiflashuvi, mahalliy xitoylik raqiblarning bosimi kuchaygani, AQShdagi qattiq savdo toʻsiqlari hamda turli mintaqalardagi talablar oʻrtasidagi tafovutlar nemis avtomobil gigantini rejalarini oʻzgartirishga majbur qilmoqda.
Global bozorlardagi muammolar va Xitoy omiliMilan Nedeljković Xitoydagi bozor sharoitlarining keskin yomonlashuvi kompaniya iyun oyida oʻz prognozlarini oʻzgartirishiga asosiy sabab boʻlganini alohida taʼkidladi. Hozirda Xitoyning yangi raqobatbardosh brendlari Osiyo-Tinch okeani mintaqasi, Lotin Amerikasi va Yevropa bozorlariga faol kirib bormoqda. Shuningdek, tariflar, valyuta tebranishlari, Yevropadagi qattiq tartibga solish choralari va Yaqin Sharqdagi ziddiyatlar BMW biznes modeliga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda.
Shu boisdan nemis kompaniyasi mavjud dasturlar barcha bozorlar uchun birdek mos keladi degan taxmindan voz kechib, kelgusida qaysi texnologiyalar, modellar va dvigatellar zarurligini qayta tahlil qilmoqda. Yangi strategiya doirasida yangi hamkorlik aloqalari ham iqtisodiy, ham texnologik jihatdan foydali boʻlishi mumkin boʻlgan yoʻnalishlar oʻrganilmoqda.
G74 loyihasining taqdiri nima boʻldi?BMW Myunxendagi bosh qarorgohi manbalarining xabar berishicha, ushbu global qayta koʻrib chiqish jarayoni allaqachon uzoq kutilgan modellardan biriga oʻz taʼsirini oʻtkazgan. Xususan, G74 indeksi ostidagi off-roader (yoʻltanlamas) loyihasi yakuniy maʼqullashni ololmagan va hozirda toʻxtatib qoʻyilgan.
Dastlab Neue Klasse elektromobillari konsepsiyasi asosida ishlab chiqilishi rejalashtirilgan ushbu krossover keyinchalik turli xil quvvat qurilmalarini (dvigatellarni) taklif qiluvchi CLAR arxitekturasiga oʻtkazilgan edi. Garchi BMW rasman ushbu modelning taqdiri boʻyicha izoh bermagan boʻlsa-da uning toʻxtatilishi rahbariyatning yangi investitsiya yondashuviga toʻla mos keladi.
Mutaxassislarning fikricha, joriy sharoitda faqatgina elektromobillarga tikish qilish xavfli ekanini tushungan BMW benzini, dizeli, gidrid, toʻliq elektr va hatto vodorodda ishlaydigan dvigatellarni bir vaqtning oʻzida rivojlantirish yoʻlidan bormoqda. Chunki turli yirik bozorlarda mijozlarning xohish-istaklari bir-biridan keskin farq qilmoqda va bu kelgusidagi modellar taqdirini hal qiluvchi asosiy omilga aylanmoqda.
…