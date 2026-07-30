BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdi

·16·Avto
BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdi
Qisqacha

Germaniyaning BMW kompaniyasi jahon bozoridagi oʻzgarishlar va Xitoydagi talabning pasayishi fonida oʻz mahsulotlar strategiyasini qayta koʻrib chiqishni boshladi. Ushbu qaror doirasida Mercedes-Benz G-Class modeliga raqib boʻlishi rejalashtirilgan G74 indeksi ostidagi off-roader loyihasi yakuniy maʼqullashni ololmay, vaqtincha toʻxtatib qoʻyildi.

Germaniyaning mashhur avtomobilsozlik kompaniyasi BMW oʻzining kelgusidagi mahsulotlar strategiyasini qayta koʻrib chiqishni boshladi. Xususan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend Mercedes-Benz G-Class modeliga raqib boʻlishi kutilgan yangi yoʻldan ozuvchi avtomobil loyihasini vaqtincha muzlatib qoʻydi. Ushbu qaror jahon avtomobil bozoridagi keskin oʻzgarishlar, Xitoydagi talabning pasayishi va yangi raqobat sharoitlari fonida qabul qilindi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniyaning ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha hisobotidan soʻng soʻzga chiqqan yangi bosh direktor Milan Nedeljković soʻnggi bir yil ichida avtomobilsozlik bozorida dramatik burilish yuz berganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Xitoy bozorida talabning zaiflashuvi, mahalliy xitoylik raqiblarning bosimi kuchaygani, AQShdagi qattiq savdo toʻsiqlari hamda turli mintaqalardagi talablar oʻrtasidagi tafovutlar nemis avtomobil gigantini rejalarini oʻzgartirishga majbur qilmoqda.

Global bozorlardagi muammolar va Xitoy omili

Milan Nedeljković Xitoydagi bozor sharoitlarining keskin yomonlashuvi kompaniya iyun oyida oʻz prognozlarini oʻzgartirishiga asosiy sabab boʻlganini alohida taʼkidladi. Hozirda Xitoyning yangi raqobatbardosh brendlari Osiyo-Tinch okeani mintaqasi, Lotin Amerikasi va Yevropa bozorlariga faol kirib bormoqda. Shuningdek, tariflar, valyuta tebranishlari, Yevropadagi qattiq tartibga solish choralari va Yaqin Sharqdagi ziddiyatlar BMW biznes modeliga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda.

Shu boisdan nemis kompaniyasi mavjud dasturlar barcha bozorlar uchun birdek mos keladi degan taxmindan voz kechib, kelgusida qaysi texnologiyalar, modellar va dvigatellar zarurligini qayta tahlil qilmoqda. Yangi strategiya doirasida yangi hamkorlik aloqalari ham iqtisodiy, ham texnologik jihatdan foydali boʻlishi mumkin boʻlgan yoʻnalishlar oʻrganilmoqda.

G74 loyihasining taqdiri nima boʻldi?

BMW Myunxendagi bosh qarorgohi manbalarining xabar berishicha, ushbu global qayta koʻrib chiqish jarayoni allaqachon uzoq kutilgan modellardan biriga oʻz taʼsirini oʻtkazgan. Xususan, G74 indeksi ostidagi off-roader (yoʻltanlamas) loyihasi yakuniy maʼqullashni ololmagan va hozirda toʻxtatib qoʻyilgan.

Dastlab Neue Klasse elektromobillari konsepsiyasi asosida ishlab chiqilishi rejalashtirilgan ushbu krossover keyinchalik turli xil quvvat qurilmalarini (dvigatellarni) taklif qiluvchi CLAR arxitekturasiga oʻtkazilgan edi. Garchi BMW rasman ushbu modelning taqdiri boʻyicha izoh bermagan boʻlsa-da uning toʻxtatilishi rahbariyatning yangi investitsiya yondashuviga toʻla mos keladi.

Mutaxassislarning fikricha, joriy sharoitda faqatgina elektromobillarga tikish qilish xavfli ekanini tushungan BMW benzini, dizeli, gidrid, toʻliq elektr va hatto vodorodda ishlaydigan dvigatellarni bir vaqtning oʻzida rivojlantirish yoʻlidan bormoqda. Chunki turli yirik bozorlarda mijozlarning xohish-istaklari bir-biridan keskin farq qilmoqda va bu kelgusidagi modellar taqdirini hal qiluvchi asosiy omilga aylanmoqda.

BMWAvtomobilXitoyElektromobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiBugun, 16:24Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarBugun, 16:20Giperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaGiperkar sinovi ortidagi mashaqqat: 1600 ot kuchiga ega mashina bilan besh daqiqaBugun, 11:24Ikki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaIkki qoʻlli bozor: ishlatilgan MG 4 elektromobili 7 ming funtdan boshlanmoqdaBugun, 10:30Avtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiAvtomobilsozlik sanoati Buyuk Britaniya bosh vazirini ZEV mandatini zudlik bilan qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 04:25Mercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiMercedes-Benz yangi avlod GLA krossoverini taqdim etdiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi