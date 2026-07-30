Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdi
Braziliyada 2024 yil fevral oyida vafot etgan 9 yoshli Jessining ota-onasi uning a'zolarini donorlikka topshirishga qaror qilgan edi. Shifokorlar marhum bolaning yuragini tug‘ilganidan buyon og‘ir yurak xastaligi bilan kurashib kelgan 3 yoshli Deyviga muvaffaqiyatli ko‘chirib o‘tkazdi. Ushbu muvaffaqiyatli transplantatsiyadan so‘ng Jessining onasi stetoskop orqali o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada tingladi.
Braziliyada yuz bergan ta’sirli uchrashuv ko‘plab insonlarning qalbiga yetib bordi. 9 yoshli Jessining ota-onasi uzoq kutgan lahzani boshdan kechirib, o‘g‘lining yuragi ko‘chirib o‘tkazilgan 3 yoshli Deyvi bilan ilk bor uchrashdi.
Ma’lum qilinishicha, Jessi 2024 yil fevral oyida appenditsitdan kelib chiqqan og‘ir asoratlar sabab vafot etgan. Shifokorlar unda miya o‘limini qayd etganidan so‘ng, ota-onasi og‘ir judolikka qaramay, uning a’zolarini donorlikka topshirishga qaror qilgan.
Jessining yuragi tug‘ilganidan buyon og‘ir yurak xastaligi bilan kurashib kelgan va umrining katta qismini shifoxonada o‘tkazgan 3 yoshli Deyviga ko‘chirib o‘tkazilgan. Muvaffaqiyatli o‘tgan transplantatsiya kichkintoyga yangi hayot baxsh etdi.
Uchrashuvning eng ta’sirli onlari Jessining onasi stetoskop orqali o‘g‘lining yurak urishini yana bir bor eshitgan paytda kuzatildi. Bir vaqtlar o‘z farzandining ko‘ksida urgan yurak endi boshqa bolaga hayot bag‘ishlayotgani uni chuqur hayajonga soldi va ko‘z yoshlarini tiyishga imkon bermadi.
Shifokorlarning ta’kidlashicha, organ donorligi minglab bemorlar uchun hayotni saqlab qolish imkoniyatini yaratadi. Jessining oilasi esa eng og‘ir yo‘qotish ortidan qabul qilingan qaror boshqa bir oilaga quvonch va umid olib kelganidan mamnun ekanini bildirgan.
…