Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdi

·57·Dunyo
Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdi
Qisqacha

Braziliyada 2024 yil fevral oyida vafot etgan 9 yoshli Jessining ota-onasi uning a'zolarini donorlikka topshirishga qaror qilgan edi. Shifokorlar marhum bolaning yuragini tug‘ilganidan buyon og‘ir yurak xastaligi bilan kurashib kelgan 3 yoshli Deyviga muvaffaqiyatli ko‘chirib o‘tkazdi. Ushbu muvaffaqiyatli transplantatsiyadan so‘ng Jessining onasi stetoskop orqali o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada tingladi.

Braziliyada yuz bergan ta’sirli uchrashuv ko‘plab insonlarning qalbiga yetib bordi. 9 yoshli Jessining ota-onasi uzoq kutgan lahzani boshdan kechirib, o‘g‘lining yuragi ko‘chirib o‘tkazilgan 3 yoshli Deyvi bilan ilk bor uchrashdi.

Ma’lum qilinishicha, Jessi 2024 yil fevral oyida appenditsitdan kelib chiqqan og‘ir asoratlar sabab vafot etgan. Shifokorlar unda miya o‘limini qayd etganidan so‘ng, ota-onasi og‘ir judolikka qaramay, uning a’zolarini donorlikka topshirishga qaror qilgan.

Jessining yuragi tug‘ilganidan buyon og‘ir yurak xastaligi bilan kurashib kelgan va umrining katta qismini shifoxonada o‘tkazgan 3 yoshli Deyviga ko‘chirib o‘tkazilgan. Muvaffaqiyatli o‘tgan transplantatsiya kichkintoyga yangi hayot baxsh etdi.

Uchrashuvning eng ta’sirli onlari Jessining onasi stetoskop orqali o‘g‘lining yurak urishini yana bir bor eshitgan paytda kuzatildi. Bir vaqtlar o‘z farzandining ko‘ksida urgan yurak endi boshqa bolaga hayot bag‘ishlayotgani uni chuqur hayajonga soldi va ko‘z yoshlarini tiyishga imkon bermadi.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, organ donorligi minglab bemorlar uchun hayotni saqlab qolish imkoniyatini yaratadi. Jessining oilasi esa eng og‘ir yo‘qotish ortidan qabul qilingan qaror boshqa bir oilaga quvonch va umid olib kelganidan mamnun ekanini bildirgan.

BrazilJessyDeyvi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 14:42Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiOna delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiBugun, 14:31Qizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiQizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiBugun, 13:29AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiBugun, 12:00AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiAQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiBugun, 10:57Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Bugun, 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda