Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan davlat tashrifi doirasida Qirg‘izistonning Cho‘lponota shahriga keldi. «Issiqko‘l» xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonlarni Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov va uning rafiqasi shaxsan kutib oldi.
Safar dasturida ikki tomonlama strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muzokaralar hamda Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining norasmiy uchrashuvi bor. Shu bois Issiqko‘ldagi muloqotlar faqat Toshkent va Bishkek munosabatlari emas, balki butun mintaqa kun tartibi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Aeroportda tantanali kutib olish marosimi
Taqdim etilgan rasmiy xabarga ko‘ra, O‘zbekiston rahbarini kutib olish munosabati bilan ikki mamlakat davlat bayroqlari ko‘tarildi va faxriy qorovul saf tortdi.
Sadir Japarovning oliy martabali mehmonni rafiqasi bilan birga shaxsan kutib olgani tashrifning yuqori siyosiy maqomini ko‘rsatadi. Bunday marosimlar davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarda o‘zaro ishonch va yaqinlikka alohida urg‘u berilayotganini anglatadi.
O‘zbekiston va Qirg‘iziston yetakchilari so‘nggi yillarda muntazam muloqot qilib kelmoqda. 2026 yil iyunida Toshkentda o‘tgan uchrashuvda ham savdo aylanmasini oshirish, sanoat, transport, energetika va infratuzilma sohalaridagi qo‘shma loyihalarni jadallashtirish masalalari muhokama qilingan edi.
Muzokaralarning markazida qaysi masalalar turadi?
Tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarov tor hamda kengaytirilgan tarkibda muzokaralar o‘tkazishi kutilmoqda.
Asosiy e’tibor quyidagi yo‘nalishlarga qaratilishi mumkin:
o‘zaro savdo hajmini yanada oshirish;
sanoat kooperatsiyasini kengaytirish;
chegaraoldi hududlar o‘rtasidagi aloqalarni faollashtirish;
avtomobil va temir yo‘l qatnovlarini rivojlantirish;
energetika va suv resurslari bo‘yicha hamkorlik;
turizm, madaniyat va ta’lim sohalaridagi almashinuvlarni ko‘paytirish.
Ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar oddiy qo‘shnichilikdan keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilgan. Shuning uchun hozirgi bosqichda tomonlar yangi bayonotlardan ko‘ra, avval kelishilgan loyihalarni tezlashtirish va ularni amaliy natijaga aylantirishga ko‘proq e’tibor qaratishi kutilmoqda.
Issiqko‘ldagi uchrashuvning asosiy intrigasi
Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining norasmiy Maslahat uchrashuvida ishtirok etishi ham rejalashtirilgan.
Norasmiy formatning afzalligi shundaki, davlat rahbarlari qat’iy protokol va uzun rasmiy ma’ruzalarsiz mintaqadagi eng dolzarb muammolarni ochiq muhokama qilish imkoniga ega bo‘ladi.
Muloqotlarda quyidagi mavzular ko‘tarilishi ehtimol:
mintaqadagi xavfsizlik vaziyati;
transport yo‘laklarini rivojlantirish;
Kaspiy dengizi orqali Yevropa bozorlariga chiqish;
energetika va suv masalalari;
o‘zaro savdodagi to‘siqlarni kamaytirish;
iqlim o‘zgarishi va ekologik xavflar;
turizm hamda madaniy aloqalar.
2025 yil noyabrida o‘tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining yettinchi Maslahat uchrashuvida Ozarbayjonni ushbu formatga to‘la huquqli a’zo sifatida qabul qilish bo‘yicha prinsipial qaror e’lon qilingan edi. Bu bilan mintaqa muloqoti geografik jihatdan Kaspiy orqali Janubiy Kavkazgacha kengaydi.
Nega Ozarbayjonning ishtiroki muhim?
Ozarbayjon Markaziy Osiyo davlatlari uchun Yevropa va Turkiya bozorlariga chiqishda muhim transport bo‘g‘ini hisoblanadi. Shu sabab uning mintaqaviy maslahatlashuvlarga qo‘shilishi transport va logistika sohasidagi hamkorlikni tezlashtirishi mumkin.
Ayniqsa, Transkaspiy yo‘lagi orqali:
yuk tashish muddatini qisqartirish;
yangi logistika markazlarini tashkil etish;
portlar imkoniyatini kengaytirish;
bojxona jarayonlarini soddalashtirish;
eksport yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari paydo bo‘ladi.
Shu ma’noda Issiqko‘ldagi norasmiy uchrashuv faqat siyosiy muloqot emas, balki mintaqaning tashqi bozorlarga chiqish strategiyasi muhokama qilinadigan maydonga aylanishi mumkin.
O‘zbekiston va Qirg‘izistonni bog‘lab turgan manfaatlar
Ikki mamlakatning umumiy chegarasi, yaqin madaniyati va o‘zaro bog‘liq iqtisodiyoti munosabatlarning alohida ahamiyatini belgilab beradi.
So‘nggi yillarda Toshkent va Bishkek:
chegara masalalarini hal qilish;
nazorat-o‘tkazish punktlarini ochish;
hududlar o‘rtasida savdoni kengaytirish;
qo‘shma korxonalar tashkil etish;
transport aloqalarini tiklash yo‘nalishlarida sezilarli natijalarga erishdi.
2025 yil noyabrida ikki prezidentning Toshkentdagi uchrashuvida ham tovar ayirboshlashni ko‘paytirish, transport, energetika, sanoat va infratuzilma loyihalarini tezlashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan edi.
Endi asosiy vazifa — siyosiy yaqinlikni aholi va biznes uchun seziladigan iqtisodiy manfaatlarga aylantirish.
Tashrifdan qanday natijalar kutilmoqda?
Muzokaralar yakunida qo‘shma bayonot, hukumatlararo hujjatlar yoki muayyan loyihalar bo‘yicha kelishuvlar qabul qilinishi mumkin. Biroq hozircha imzolanadigan hujjatlar ro‘yxati ochiqlanmagan.
Tashrif samarasi quyidagi natijalar orqali baholanadi:
Yangi investitsiya va savdo loyihalari e’lon qilinadimi?
Chegaraoldi hududlar uchun qo‘shimcha yengilliklar beriladimi?
Transport va energetika tashabbuslari bo‘yicha aniq muddatlar belgilanadimi?
Markaziy Osiyo va Ozarbayjon o‘rtasidagi yangi format qanday mazmun bilan to‘ldiriladi?
Aynan shu savollarga beriladigan javoblar Issiqko‘ldagi tashrifning haqiqiy siyosiy va iqtisodiy salmog‘ini belgilab beradi.
Asosiy xulosa
Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi bilan Qirg‘izistonga davlat tashrifi ikki mamlakat o‘rtasidagi yaqin munosabatlarning navbatdagi muhim bosqichidir.
Cho‘lponotadagi muzokaralarda strategik sheriklikni chuqurlashtirish, savdo va qo‘shma loyihalarni kengaytirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Norasmiy mintaqaviy uchrashuv esa Markaziy Osiyo va Ozarbayjonni birlashtiruvchi yangi siyosiy-iqtisodiy formatning keyingi yo‘nalishlarini belgilab berishi mumkin.
Endi asosiy intriga — Issiqko‘ldagi samimiy kutib olish marosimi qanday amaliy kelishuvlar bilan yakunlanishida.
…