Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqda
Angliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Jon Stounz Italiyaga yetib kelib, amaldagi A Seriya chempioni Inter bilan shartnoma imzolashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Sky Italia maʼlumotiga koʻra, erkin agentga aylangan 32 yoshli futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtib, har bir mavsum uchun 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda.
Angliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Jon Stounz Italiyaga yetib kelib, amaldagi A Seriya chempioni Inter bilan shartnoma imzolashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Manchester Siti klubi bilan amaldagi shartnomasi yakunlangach, erkin agentga aylangan 32 yoshli futbolchi Milan shahriga kelib tushdi va u yerda OAV xodimlari hamda muxlislar tomonidan kutib olindi. Sky Italia maʼlumotiga koʻra, futbolchi bugunning oʻzida tibbiy koʻrikdan oʻtib, Milliy olimpiya qoʻmitasidan (CONI) sport fitnes sertifikatini olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ettixad stadionida oʻtgan oʻn yillik davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Jon Stounz oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga shaylanmoqda. Italiya chempionatidagi ushbu chaqiruv haqida gapirar ekan, futbolchi oʻzining xursandchiligini yashirmadi. "Bu yerda ekanligimdan juda xursandman, kattakon rahmat. Tez orada koʻrishamiz, chao", — deya qisqacha izoh berdi himoyachi San-Sirorga yetib kelgach.
Shartnoma shartlari va tajribali himoyachining ahamiyatiBarcha rasmiyatchiliklar yakunlangach, Jon Stounz har bir mavsum uchun 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Ushbu transfer Inter bosh murabbiyi Kristian Kivuning himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Klub rahbariyati Skudettuni muvaffaqiyatli himoya qilish uchun aynan shunday xalqaro maydonda katta tajribaga ega boʻyicha oʻyinchilarga tayanmoqda.
Manchester Siti safida oʻtkazgan yillari davomida Jon Stounz jami 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan boʻlib, ular orasida oltita APL chempionligi va Chempionlar ligasi kubogi ham bor. Kivuning himoya chizigʻiga bunday gʻolibona mentalitetni olib kirishi jamoa uchun katta foyda keltirishi kutilmoqda. Biroq, klubning transfer bozoridagi faolligi shu bilan cheklanib qolmaydi.
Transfer bozoridagi keyingi rejalar va jarohatlar tarixiInter sport direktori Pyero Auzilio Tottenxem sardori Kristian Romero bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan. Agar Benjamin Pavard yozgi transfer oynasida jamoani tark etadigan boʻlsa, milanliklar ham Jon Stounz, ham Argentinaning 2022-yilgi jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin. Shuningdek, qanot himoyasini kuchaytirish uchun Ded Spens ustuvor nishon sifatida belgilangani xabar qilinmoqda.
Taʼkidlash joizki, 2025/26-yilgi mavsum Jon Stounz uchun jismoniy muammolar sababli qiyin kechgan edi. Son va boldir qismidagi jarohatlar uning barcha musobaqalarda atigi 18 ta uchrashuvda maydonga tushishiga sabab boʻldi. Shunga qaramay, u JChda Angliya terma jamoasi safida beshta oʻyin oʻtkazib, uchinchi oʻrinni egalashda oʻz hissasini qoʻshdi. Inter tibbiy xodimlari bugungi koʻrikda futbolchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratishadi va yangi muhit unga jarohatlarni unutishga yordam berishiga umid qilmoqda.
…