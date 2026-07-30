Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqda

·32·Sport
Jon Stounz Milanga keldi: Angliyalik himoyachi Inter safiga qoʻshilmoqda
Qisqacha

Angliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Jon Stounz Italiyaga yetib kelib, amaldagi A Seriya chempioni Inter bilan shartnoma imzolashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Sky Italia maʼlumotiga koʻra, erkin agentga aylangan 32 yoshli futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtib, har bir mavsum uchun 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda.

Angliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Jon Stounz Italiyaga yetib kelib, amaldagi A Seriya chempioni Inter bilan shartnoma imzolashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Manchester Siti klubi bilan amaldagi shartnomasi yakunlangach, erkin agentga aylangan 32 yoshli futbolchi Milan shahriga kelib tushdi va u yerda OAV xodimlari hamda muxlislar tomonidan kutib olindi. Sky Italia maʼlumotiga koʻra, futbolchi bugunning oʻzida tibbiy koʻrikdan oʻtib, Milliy olimpiya qoʻmitasidan (CONI) sport fitnes sertifikatini olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ettixad stadionida oʻtgan oʻn yillik davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Jon Stounz oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga shaylanmoqda. Italiya chempionatidagi ushbu chaqiruv haqida gapirar ekan, futbolchi oʻzining xursandchiligini yashirmadi. "Bu yerda ekanligimdan juda xursandman, kattakon rahmat. Tez orada koʻrishamiz, chao", — deya qisqacha izoh berdi himoyachi San-Sirorga yetib kelgach.

Shartnoma shartlari va tajribali himoyachining ahamiyati

Barcha rasmiyatchiliklar yakunlangach, Jon Stounz har bir mavsum uchun 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Ushbu transfer Inter bosh murabbiyi Kristian Kivuning himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Klub rahbariyati Skudettuni muvaffaqiyatli himoya qilish uchun aynan shunday xalqaro maydonda katta tajribaga ega boʻyicha oʻyinchilarga tayanmoqda.

Manchester Siti safida oʻtkazgan yillari davomida Jon Stounz jami 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan boʻlib, ular orasida oltita APL chempionligi va Chempionlar ligasi kubogi ham bor. Kivuning himoya chizigʻiga bunday gʻolibona mentalitetni olib kirishi jamoa uchun katta foyda keltirishi kutilmoqda. Biroq, klubning transfer bozoridagi faolligi shu bilan cheklanib qolmaydi.

Transfer bozoridagi keyingi rejalar va jarohatlar tarixi

Inter sport direktori Pyero Auzilio Tottenxem sardori Kristian Romero bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan. Agar Benjamin Pavard yozgi transfer oynasida jamoani tark etadigan boʻlsa, milanliklar ham Jon Stounz, ham Argentinaning 2022-yilgi jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin. Shuningdek, qanot himoyasini kuchaytirish uchun Ded Spens ustuvor nishon sifatida belgilangani xabar qilinmoqda.

Taʼkidlash joizki, 2025/26-yilgi mavsum Jon Stounz uchun jismoniy muammolar sababli qiyin kechgan edi. Son va boldir qismidagi jarohatlar uning barcha musobaqalarda atigi 18 ta uchrashuvda maydonga tushishiga sabab boʻldi. Shunga qaramay, u JChda Angliya terma jamoasi safida beshta oʻyin oʻtkazib, uchinchi oʻrinni egalashda oʻz hissasini qoʻshdi. Inter tibbiy xodimlari bugungi koʻrikda futbolchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratishadi va yangi muhit unga jarohatlarni unutishga yordam berishiga umid qilmoqda.

Jon StounzInterA SeriyaManchester SitiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiChelsi Fransiya terma jamoasi himoyachisi Maksens Lakruani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 16:13Leon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiLeon Goretska Barselonaga oʻtishni taklif qildi, ammo Deku qarshiBugun, 15:39Karim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiKarim Adeyemi Lamine Yamal bilan raqobatdan qoʻrqmasligini aytdiBugun, 14:54Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga munosabat bildirdiBugun, 13:31Bavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBavariya sport direktori FIFA gʻoyasidan noroziligini bildirdiBugun, 12:36Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Husanov «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagach nimalar dedi?Bugun, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi