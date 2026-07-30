Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emas

·0·Texno
Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emas
Qisqacha

SpaceX kompaniyasining Starship kosmik kemasi navbatdagi sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunlab, kosmik texnologiyalar rivojida muhim qadam tashladi. Biroq kema atmosfera va suvga qoʻnish bosqichlarini bajarganiga qaramay, uni tezkor qayta uchirish yoʻlida kema qobigʻini himoya qiluvchi issiqlik izolyatsiyasi masalasi jiddiy toʻsiq boʻlib qolmoqda.

SpaceX kompaniyasining Starship kosmik kemasi oʻzining navbatdagi sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunlab, kosmik texnologiyalar rivojida muhim qadam tashladi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kema atmosferaga kirish va suvga qoʻnish bosqichlarini muvaffaqiyatli bajarganiga qarammay, uni tezkor qayta uchirish yoʻlida jiddiy toʻsiq saqlanib qolmoqda — bu ham boʻlsa kema qobigʻini himoya qiluvchi issiqlik izolyatsiyasi masalasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQShning nufuzli mutaxassislari, jumladan NASA huzuridagi Eyms tadqiqot markazining sobiq muhandisi Den Raski, sobiq astronavt Charlz Kamarda va sobiq rasmiy Charlz Miller Starship kemasining Hind okeaniga qoʻnganidan keyingi kadrlarini chuqur tahlil qilishdi. Ularning xulosasiga koʻra, keramik plitalar tutashgan joylarda paydo boʻlayotgan yorugʻ yoʻllar oʻta qizib ketgan gazlarning plitalar orasiga kirib borayotganidan darak beradi.

Issiqlik muhofazasi va uning asosiy muammosi

Garchi mavjud issiqlik himoyasi oʻzining asosiy vazifasini bajarib, kemaning atmosferadan omon oʻtishini taʼminlagan boʻlsa-da, mutaxassislar ayrim plitalarda yoriqlar va shikastlanishlar borligini qayd etishdi. Muammo kemaning qaytishida emas, balki uni keyingi parvozga tayyorlash jarayonida namoyon boʻladi. Agar har bir uchishdan keyin minglab plitalarni uzoq vaqt davomida tekshirish va taʼmirlash talab qilinsa, toʻliq va tezkor koʻp martalik foydalanishga erishib boʻlmaydi.

Ekspertlarning fikricha, bunday holat oʻtgan asrdagi Space Shuttle dasturini eslatib yuboradi. Oʻshanda ham issiqlik himoyasi ishlagan, biroq unga xizmat koʻrsatish jarayoni parvozlarni sekin va qimmat qilib qoʻygan edi. Garchi Starship poʻlat korpusi plitalar qisman shikastlanganda ham 800 darajagacha boʻlgan qizishga bardosh bera olsa-da, bu kema uchun qoʻshimcha zaxira taqdim etadi.

Kelajakdagi rejalar va yangi texnologiyalar zarurati

SpaceX rahbari Ilon Mask ilgariroq toʻliq koʻp martalik foydalaniladigan issiqlik himoyasini Starship loyihasining eng katta hal etilmagan muammosi deb atagan edi. Kompaniya hozirning oʻzida yangi materiallar ustida ishlamoqda, plitalar konstruksiyasi hamda ularni mahkamlash usullarini takomillashtirmoqda. Biroq tahlilchilar joriy yondashuv eskicha Space Shuttle arxitekturasining davomi ekanini taʼkidlashmoqda.

Bunday arxitektura Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini muntazam uchirish uchun yetarli boʻlishi mumkin, biroq oy va Mars dasturlari, orbital maʼlumotlar markazlari hamda kosmik quyosh stansiyalari talab qiladigan yiliga yuzlab va minglab arzon parvozlar uchun mutlaqo yangi issiqlik himoyasi texnologiyalari talab etiladi. Shu munosabat bilan ekspertlar NASA agentligini kosmik apparatlarni orbitadan qaytarish boʻyicha fundamental tadqiqotlarni qayta boshlashga chaqirmoqda, chunki bunday ilmiy izlanishlar oxirgi 30 yil davomida moliyalashtirilmagan.

StarshipSpaceXIlon MaskNASAKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiVolvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiBugun, 14:29Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiXitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiBugun, 13:57OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58SpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiSpaceX Pentagon uchun 1,6 milliard dollarlik yangi kosmik shartnomani imzoladiBugun, 12:24NASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiNASA Marsda hayratlanarli ulkan ko‘pburchaklar maydonini aniqladiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob