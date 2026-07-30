Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?

·55·Dunyo
Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?
Qisqacha

Xitoyda qo'llanvayotgan “temir quloq” deb nomlangan usul quloqdagi biologik faol nuqtalarni maxsus metall halqalar yordamida rag‘batlantirishga asoslangan an’anaviy tabobat amaliyotidir. Ushbu qadimiy akupressura tamoyillariga tayanadigan muolaja organizmdagi energiya oqimini muvozanatlashtirish, mushaklarni bo‘shashtirish, qon aylanishini yaxshilash hamda stress va charchoqni kamaytirishga yordam berishi ta’kidlanadi.

Xitoyda “temir quloq” deb ataladigan noodatiy usul an’anaviy tabobatning qiziqarli amaliyotlaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul qadimiy akupressura (bosim nuqtalari) tamoyillariga asoslangan bo‘lib, quloqdagi biologik faol nuqtalarni bir vaqtning o‘zida rag‘batlantirish maqsadida maxsus metall halqalardan foydalaniladi.

An’anaviy Xitoy tabobatiga ko‘ra, quloq inson tanasining turli a’zolari va tizimlari bilan bog‘liq ko‘plab reflektor nuqtalarni o‘zida mujassam etgan. Shu sababli ushbu nuqtalarga bosim berish organizmdagi energiya oqimini muvozanatlashtirish, mushaklarni bo‘shashtirish, qon aylanishini yaxshilash hamda stress va charchoqni kamaytirishga yordam berishi mumkinligi ta’kidlanadi.

Ba’zi insonlar muolajadan so‘ng o‘zini yengilroq his qilishi, bo‘yin va yelka mushaklaridagi taranglik kamayganini aytsa-da, ilmiy tadqiqotlar bu usulning samaradorligini to‘liq tasdiqlamagan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ayrim holatlarda akupunktura va akupressura bo‘yicha tadqiqotlar olib borilganini qayd etadi, biroq “temir quloq” usulining foydasi yuzasidan yetarli va ishonchli klinik dalillar mavjud emas.

Shunga qaramay, “temir quloq” bugungi kunda ham Xitoyda uchrab turadigan, ko‘plab sayyohlar va an’anaviy tabobat ixlosmandlarining qiziqishini uyg‘otayotgan noodatiy muolajalardan biri bo‘lib qolmoqda.

XitoyJahon sog'liqni saqlash tashkiloti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 16:04Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 16:01Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiOna vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiBugun, 14:41Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiOna delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiBugun, 14:31Qizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiQizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiBugun, 13:29AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda