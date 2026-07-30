Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?
Xitoyda qo'llanvayotgan “temir quloq” deb nomlangan usul quloqdagi biologik faol nuqtalarni maxsus metall halqalar yordamida rag‘batlantirishga asoslangan an’anaviy tabobat amaliyotidir. Ushbu qadimiy akupressura tamoyillariga tayanadigan muolaja organizmdagi energiya oqimini muvozanatlashtirish, mushaklarni bo‘shashtirish, qon aylanishini yaxshilash hamda stress va charchoqni kamaytirishga yordam berishi ta’kidlanadi.
Xitoyda “temir quloq” deb ataladigan noodatiy usul an’anaviy tabobatning qiziqarli amaliyotlaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul qadimiy akupressura (bosim nuqtalari) tamoyillariga asoslangan bo‘lib, quloqdagi biologik faol nuqtalarni bir vaqtning o‘zida rag‘batlantirish maqsadida maxsus metall halqalardan foydalaniladi.
An’anaviy Xitoy tabobatiga ko‘ra, quloq inson tanasining turli a’zolari va tizimlari bilan bog‘liq ko‘plab reflektor nuqtalarni o‘zida mujassam etgan. Shu sababli ushbu nuqtalarga bosim berish organizmdagi energiya oqimini muvozanatlashtirish, mushaklarni bo‘shashtirish, qon aylanishini yaxshilash hamda stress va charchoqni kamaytirishga yordam berishi mumkinligi ta’kidlanadi.
Ba’zi insonlar muolajadan so‘ng o‘zini yengilroq his qilishi, bo‘yin va yelka mushaklaridagi taranglik kamayganini aytsa-da, ilmiy tadqiqotlar bu usulning samaradorligini to‘liq tasdiqlamagan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ayrim holatlarda akupunktura va akupressura bo‘yicha tadqiqotlar olib borilganini qayd etadi, biroq “temir quloq” usulining foydasi yuzasidan yetarli va ishonchli klinik dalillar mavjud emas.
Shunga qaramay, “temir quloq” bugungi kunda ham Xitoyda uchrab turadigan, ko‘plab sayyohlar va an’anaviy tabobat ixlosmandlarining qiziqishini uyg‘otayotgan noodatiy muolajalardan biri bo‘lib qolmoqda.
…