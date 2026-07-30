Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadi

·31·Texno
Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadi
Qisqacha

Rossiyadagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan birinchi kurs talabalari o'qish boshlanishi bilanoq Max messenjeridagi o'quv chatlari, rasmiy kanallar va maxsus chat-botlarga avtomatik tarzda ulanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalarni maxsus guruhlarga jalb qilish jarayoni davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirilib, bunda abituriyentning shaxsiy kabinetiga maxsus bildirishnoma yuboriladi.

Rossiyada oliy oʻquv yurtlariga qabul qilingan birinchi kurs talabalari oʻqish boshlanishi bilanoq mamlakatning rasmiy raqamli xizmatlari va taʼlim muhitiga qadam qoʻyishadi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda yangi oʻquvchilar oʻz universitetlarining oʻquv chatlari, rasmiy kanallari hamda Max messenjeridagi maxsus chat-botlariga avtomatik tarzda ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik taʼlim muassasalari va yoshlar oʻrtasidagi aloqalarni dastlabki kunlardanoq soddalashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, talabalarni maxsus guruhlarga jalb qilish jarayoni davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. Abituriyent OTMga rasman qabul qilingani tasdiqlangach, uning shaxsiy kabinetiga Max messenjeridagi rasmiy oʻquv guruhlariga qoʻshilish taklif etilgan maxsus bildirishnoma yuboriladi. Bu esa har bir talabaning oʻqish jadvali, eʼlonlar va boshqa muhim maʼlumotlarni oʻz vaqtida, hech qanday qiyinchiliksiz olishini kafolatlaydi.

Raqamli taʼlim muhiti va platforma koʻrsatkichlari

Rossiya Fan va oliy taʼlim vazirligi maʼlumotlariga koʻra, mazkur yondashuv universitetlar va talabalar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Bugungi kunga kelib mazkur platforma imkoniyatlari OTMlar tomonidan faol qoʻllanib kelinmoqda. Xususan, universitetlar undan qabul jarayonlari, talabalar hayoti va kundalik taʼlim jarayonini tashkil etishda foydalanmoqda.

Platforma dasturchilarining taqdim etgan raqamlariga tayanib aytganda, bugungi kunda messenjer doirasida ulkan raqamli infratuzilma shakllantirilgan. Uning asosiy koʻrsatkichlari quyidagilardan iborat:

  • messenjerda 230 mingdan ortiq talabalar chatlari yaratilgan;
  • ushbu guruhlar 2,4 milliondan ziyod ishtirokchini birlashtiradi;
  • taʼlim tashkilotlari tomonidan 5 mingdan ortiq rasmiy kanallar ochilgan;
  • mazkur kanallarning umumiy auditoriyasi 2,6 million foydalanuvchidan oshgan.

«Raqamli OTM» loyihasining koʻlami

Mazkur tashabbus mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli «Raqamli OTM» loyihasining bir qismi hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu raqamli ekotizim Rossiyadagi mingdan ortiq oliy oʻquv yurtlari va ularning filiallarini qamrab olgan boʻlib, taʼlim jarayonlarini zamonaviy talablarga moslashtirishga xizmat qilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, oʻqishning ilk kunlaridanoq yagona axborot makoniga ulanish talabalarga yangi muhitga tezroq moslashish, guruhdoshlari va dekanat bilan doimiy aloqada boʻlish imkonini beradi. Raqamlashtirish jarayonlarining bunday tezkor joriy etilishi taʼlim sifatini oshirish va byurokratik toʻsiqlarni qisqartirishda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda.

MaxTaʼlimOTMTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandiXitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandiBugun, 15:57Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasBugun, 14:59Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiVolvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiBugun, 14:29Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiXitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiBugun, 13:57OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi