Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadi
Rossiyadagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan birinchi kurs talabalari o'qish boshlanishi bilanoq Max messenjeridagi o'quv chatlari, rasmiy kanallar va maxsus chat-botlarga avtomatik tarzda ulanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalarni maxsus guruhlarga jalb qilish jarayoni davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirilib, bunda abituriyentning shaxsiy kabinetiga maxsus bildirishnoma yuboriladi.
Rossiyada oliy oʻquv yurtlariga qabul qilingan birinchi kurs talabalari oʻqish boshlanishi bilanoq mamlakatning rasmiy raqamli xizmatlari va taʼlim muhitiga qadam qoʻyishadi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda yangi oʻquvchilar oʻz universitetlarining oʻquv chatlari, rasmiy kanallari hamda Max messenjeridagi maxsus chat-botlariga avtomatik tarzda ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik taʼlim muassasalari va yoshlar oʻrtasidagi aloqalarni dastlabki kunlardanoq soddalashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, talabalarni maxsus guruhlarga jalb qilish jarayoni davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. Abituriyent OTMga rasman qabul qilingani tasdiqlangach, uning shaxsiy kabinetiga Max messenjeridagi rasmiy oʻquv guruhlariga qoʻshilish taklif etilgan maxsus bildirishnoma yuboriladi. Bu esa har bir talabaning oʻqish jadvali, eʼlonlar va boshqa muhim maʼlumotlarni oʻz vaqtida, hech qanday qiyinchiliksiz olishini kafolatlaydi.
Raqamli taʼlim muhiti va platforma koʻrsatkichlariRossiya Fan va oliy taʼlim vazirligi maʼlumotlariga koʻra, mazkur yondashuv universitetlar va talabalar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Bugungi kunga kelib mazkur platforma imkoniyatlari OTMlar tomonidan faol qoʻllanib kelinmoqda. Xususan, universitetlar undan qabul jarayonlari, talabalar hayoti va kundalik taʼlim jarayonini tashkil etishda foydalanmoqda.
Platforma dasturchilarining taqdim etgan raqamlariga tayanib aytganda, bugungi kunda messenjer doirasida ulkan raqamli infratuzilma shakllantirilgan. Uning asosiy koʻrsatkichlari quyidagilardan iborat:
- messenjerda 230 mingdan ortiq talabalar chatlari yaratilgan;
- ushbu guruhlar 2,4 milliondan ziyod ishtirokchini birlashtiradi;
- taʼlim tashkilotlari tomonidan 5 mingdan ortiq rasmiy kanallar ochilgan;
- mazkur kanallarning umumiy auditoriyasi 2,6 million foydalanuvchidan oshgan.
«Raqamli OTM» loyihasining koʻlamiMazkur tashabbus mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli «Raqamli OTM» loyihasining bir qismi hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu raqamli ekotizim Rossiyadagi mingdan ortiq oliy oʻquv yurtlari va ularning filiallarini qamrab olgan boʻlib, taʼlim jarayonlarini zamonaviy talablarga moslashtirishga xizmat qilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, oʻqishning ilk kunlaridanoq yagona axborot makoniga ulanish talabalarga yangi muhitga tezroq moslashish, guruhdoshlari va dekanat bilan doimiy aloqada boʻlish imkonini beradi. Raqamlashtirish jarayonlarining bunday tezkor joriy etilishi taʼlim sifatini oshirish va byurokratik toʻsiqlarni qisqartirishda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda.
…