Avtopark rahbarlari noaniqlik va tez oʻzgaruvchan bozorga moslashishi kerak
Avtopark rahbarlari tez o'zgarayotgan bozor, siyosat va soliq tizimidagi noaniqliklarga moslashish uchun transport vositalarini tanlash rejasini uzoq muddatga tuzib, siyosatini har yili yangilab borishi kerak. Ayvens UK maslahat bo'limi rahbari Metyu Uoltersning ta'kidlashicha, Buyuk Britaniyada 2027-yilda nolinchi emissiyali avtomobillar mandati ko'rib chiqiladi, 2031-yildan keyingi elektromobil savdosi maqsadlari esa hali to'liq tasdiqlanmagan.
Zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida yuzaga kelayotgan keskin oʻzgarishlar va davlat siyosatidagi turgʻunsizlik avtopark rahbarlaridan mutlaqo yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Avtomobillarni lizingga berish boʻyicha Buyuk Britaniyadagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Ayvens UK maslahat boʻlimi rahbari Metyu Uoltersning Autocar nashriga maʼlum qilishicha, soha mutaxassislari kelgusi yillarda doimiy oʻzgarib turuvchi qoidalar va murakkab operatsion muhitga tayyor turishi zarur. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Anʼanaviy tarzda uzoq muddatli barqarorlikka tayanib kelgan ushbu tarmoqda bugungi kunda vaziyat keskinlashgan. Metyu Uoltersning taʼkidlashicha, avtopark boshqaruvchilari transport vositalarini tanlashda kelajakni uzoqroq oʻylab reja tuzishlari hamda tez surʼatlar bilan oʻzgarib borayotgan bozor sharoitiga moslashish uchun oʻz siyosatini har yili yangilab borishlari talab etiladi.
Siyosiy va soliq tizimidagi oʻzgarishlarAyniqsa, elektromobillarga oʻtish jarayoni va qonunchilikdagi yangiliklar koʻplab savollarni tugʻdirmoqda. Buyuk Britaniya Transport vazirligi 2027-yilda nolinchi emissiyali avtomobillar mandatini oʻrta muddatli koʻrib chiqishni rejalashtirgan boʻlib, bu avtomobillar yetkazib berilishiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Shuningdek, 2031-yildan keyingi yillik elektromobil savdosi maqsadlari hali toʻliq tasdiqlangani yoʻq.
Bundan tashqari, gibrid va elektromobillar uchun masofaga qarab haq toʻlash soliq tizimi yakunlangach, avtoparklarning xarajatlarini qayta hisoblab chiqish zarurati yuzaga keladi. Mutaxassisning fikricha, yangi benzin va dizel dvigatelli avtomobillarni sotuvga chiqarishni taqiqlovchi 2030-yilgi muddat hamda barcha turdagi yangi yengil va yuk mashinalarini elektromobilga aylantirish boʻyicha 2035-yilgi sana yaqin kelajakda qoʻshimcha muhokamalardan oʻtadi.
Bozordagi yangi brendlar va xarajatlar murakkabligiUshbu noaniqliklar fonida Ayvens kompaniyasi mijoza uchun qonunchilikdagi oʻzgarishlar, ishlab chiqaruvchilarning yangiliklari hamda xarajatlarga taʼsir qiluvchi siyosiy-iqtisodiy voqealar boʻyicha choraklik brifinglarni oʻtkazib kelmoqda. Kichik avtoparklar yirik kompaniyalarga qaraganda tezkor oʻzgarishlarga koʻproq moyil boʻlib, ularda resurslar cheklangani sababli risklar yuqoriroq.
Vaziyatni bozorda yangi paydo boʻlayotgan brendlar, xususan, Xitoy ishlab chiqaruvchilarining faollashuvi yanada murakkablashtirmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, faqatgina 2026-yilning oʻzida 116 ta yangi model taqdim etilishi kutilmoqda. Baʼzi korporativ parklar bu yangi texnologiyalarni mamnuniyat bilan qabul qilsa, boshqalari brendning kompaniya imidjiga qanday taʼsir qilishini chuqur oʻylab koʻrmoqda.
Elektrlashtirish jarayoni anʼanaviy yoqilgʻi xarajatlariga nisbatan turlicha operatsion xarajatlarni keltirib chiqarmoqda. Uyda quvvatlash imkoniyatiga ega boʻlgan haydovchi bilan faqat jamoat stansiyalaridan foydalanadigan xodimning xarajatlari keskin farq qilishi "adolat" masalasini kun tartibiga qoʻymoqda. Natijada Ayvens haydovchilarning samaradorligi va quvvatlash odatlarini hisobga olgan holda umumiy egalik qiymatini aniqlashni taklif qilmoqda.
…