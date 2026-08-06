Avtopark rahbarlari noaniqlik va tez oʻzgaruvchan bozorga moslashishi kerak

·37·Avto
Avtopark rahbarlari noaniqlik va tez oʻzgaruvchan bozorga moslashishi kerak
Qisqacha

Avtopark rahbarlari tez o'zgarayotgan bozor, siyosat va soliq tizimidagi noaniqliklarga moslashish uchun transport vositalarini tanlash rejasini uzoq muddatga tuzib, siyosatini har yili yangilab borishi kerak. Ayvens UK maslahat bo'limi rahbari Metyu Uoltersning ta'kidlashicha, Buyuk Britaniyada 2027-yilda nolinchi emissiyali avtomobillar mandati ko'rib chiqiladi, 2031-yildan keyingi elektromobil savdosi maqsadlari esa hali to'liq tasdiqlanmagan.

Zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida yuzaga kelayotgan keskin oʻzgarishlar va davlat siyosatidagi turgʻunsizlik avtopark rahbarlaridan mutlaqo yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Avtomobillarni lizingga berish boʻyicha Buyuk Britaniyadagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Ayvens UK maslahat boʻlimi rahbari Metyu Uoltersning Autocar nashriga maʼlum qilishicha, soha mutaxassislari kelgusi yillarda doimiy oʻzgarib turuvchi qoidalar va murakkab operatsion muhitga tayyor turishi zarur. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Anʼanaviy tarzda uzoq muddatli barqarorlikka tayanib kelgan ushbu tarmoqda bugungi kunda vaziyat keskinlashgan. Metyu Uoltersning taʼkidlashicha, avtopark boshqaruvchilari transport vositalarini tanlashda kelajakni uzoqroq oʻylab reja tuzishlari hamda tez surʼatlar bilan oʻzgarib borayotgan bozor sharoitiga moslashish uchun oʻz siyosatini har yili yangilab borishlari talab etiladi.

Siyosiy va soliq tizimidagi oʻzgarishlar

Ayniqsa, elektromobillarga oʻtish jarayoni va qonunchilikdagi yangiliklar koʻplab savollarni tugʻdirmoqda. Buyuk Britaniya Transport vazirligi 2027-yilda nolinchi emissiyali avtomobillar mandatini oʻrta muddatli koʻrib chiqishni rejalashtirgan boʻlib, bu avtomobillar yetkazib berilishiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Shuningdek, 2031-yildan keyingi yillik elektromobil savdosi maqsadlari hali toʻliq tasdiqlangani yoʻq.

Bundan tashqari, gibrid va elektromobillar uchun masofaga qarab haq toʻlash soliq tizimi yakunlangach, avtoparklarning xarajatlarini qayta hisoblab chiqish zarurati yuzaga keladi. Mutaxassisning fikricha, yangi benzin va dizel dvigatelli avtomobillarni sotuvga chiqarishni taqiqlovchi 2030-yilgi muddat hamda barcha turdagi yangi yengil va yuk mashinalarini elektromobilga aylantirish boʻyicha 2035-yilgi sana yaqin kelajakda qoʻshimcha muhokamalardan oʻtadi.

Bozordagi yangi brendlar va xarajatlar murakkabligi

Ushbu noaniqliklar fonida Ayvens kompaniyasi mijoza uchun qonunchilikdagi oʻzgarishlar, ishlab chiqaruvchilarning yangiliklari hamda xarajatlarga taʼsir qiluvchi siyosiy-iqtisodiy voqealar boʻyicha choraklik brifinglarni oʻtkazib kelmoqda. Kichik avtoparklar yirik kompaniyalarga qaraganda tezkor oʻzgarishlarga koʻproq moyil boʻlib, ularda resurslar cheklangani sababli risklar yuqoriroq.

Vaziyatni bozorda yangi paydo boʻlayotgan brendlar, xususan, Xitoy ishlab chiqaruvchilarining faollashuvi yanada murakkablashtirmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, faqatgina 2026-yilning oʻzida 116 ta yangi model taqdim etilishi kutilmoqda. Baʼzi korporativ parklar bu yangi texnologiyalarni mamnuniyat bilan qabul qilsa, boshqalari brendning kompaniya imidjiga qanday taʼsir qilishini chuqur oʻylab koʻrmoqda.

Elektrlashtirish jarayoni anʼanaviy yoqilgʻi xarajatlariga nisbatan turlicha operatsion xarajatlarni keltirib chiqarmoqda. Uyda quvvatlash imkoniyatiga ega boʻlgan haydovchi bilan faqat jamoat stansiyalaridan foydalanadigan xodimning xarajatlari keskin farq qilishi "adolat" masalasini kun tartibiga qoʻymoqda. Natijada Ayvens haydovchilarning samaradorligi va quvvatlash odatlarini hisobga olgan holda umumiy egalik qiymatini aniqlashni taklif qilmoqda.

AvtoparkElektromobilLizingAvtomobil bozoriTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin