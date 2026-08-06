Tojikistonda hijobli ayollarga qarshi reydlar boshlandi
Tojikistonning Panjakent shahrida mahalliy hokimiyat va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar milliy qadriyatlarga mos kelmaydi, deb baholangan kiyimlarga, jumladan hijobga qarshi reydlarni boshladi. 4 avgust kuni e'lon qilingan suratlarda rasmiylar soch, bo'yin va yelkani yopib turadigan musulmon ro'molini taqqan ayollar bilan militsiya xodimlari ishtirokidagi suhbatlar o'tkazayotgani aks etgan.
Tojikistonning Panjakent shahrida mahalliy hokimiyat va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar milliy qadriyatlarga mos kelmaydi, deb baholangan kiyimlarga qarshi reydlarni boshladi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi.
Ma’lum qilinishicha, 4 avgust kuni e’lon qilingan suratlarda rasmiylar soch, bo‘yin va yelkani yopib turadigan musulmon ro‘molini taqqan ayollar bilan suhbat o‘tkazayotgani aks etgan. Suhbatlar davomida militsiya xodimlari ham ishtirok etgan.
Rasmiylar ushbu tadbirlardan ko‘zlangan asosiy maqsad “begona madaniyat ta’sirining oldini olish va milliy an’analarni asrash” ekanini bildirmoqda. Shu bilan birga, reydlar davomida qancha ayol va qizlar bilan profilaktik suhbat o‘tkazilganiga oid aniq raqamlar ochiqlanmagan.
Manbalarga ko‘ra, hijob taqib yuruvchi ayrim ayollar hokimiyat vakillari bilan bo‘lgan muloqot haqida gapirishdan bosh tortgan. Ular bu ish joyi yoki shaxsiy hayotiga salbiy ta’sir qilishi mumkinligidan xavotir bildirgan.
…