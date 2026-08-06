Gavi Ispaniya gʻalabasidan keyin sochlarini pushti rangga boʻyadi
Gavi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasidan so'ng bergan va'dasini bajarib, sochlarini pushti rangga bo'yadi. 22 yoshli futbolchi yangi qiyofasidagi suratlarni Instagram'da e'lon qilib, unga «So'zining egasi» deb izoh yozdi. Jarohatdan to'liq tiklangan Gavi yaqin kunlarda Barselonaning mavsumoldi yig'iniga qo'shilib, Xansi Flik qo'l ostida asosiy tarkibdan barqaror o'rin egallashga intiladi.
Barselona yarim himoyachisi Gavi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng bergan vaʼdasini bajarib, sochlarini pushti rangga oʻzgartirdi. 22 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida oʻzining ushbu keskin tashqi koʻrinishidagi suratlarini namoyish etdi va mavsumoldi mashgʻulotlariga tayyorgarlik koʻrish uchun Xansi Flik ixtiyoriga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishiga koʻra, ispaniyalik iqtidorli yarim himoyachi avvalroq terma jamoa mundialda zafar quchsa, sochlarini pushti rangga boʻyashga vaʼda bergan edi. Turnir vaʼdasini bajarishda faqat Marc Cucurella eʼtibor markazida qolgandek koʻringan edi. Chelsi himoyachisi bir necha hafta oldin Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuentening yuzini oʻz tanasiga tatuirovka qildirgani bilan butun OAVda shov-shuv koʻtargandi. Endilikda Gavi ham oʻzining oʻziga xos garovini muvaffaqiyatli yakunlab, jamoadoshiga ergashdi.
Ijtimoiy tarmoqlar va shaxsiy bayramAndalusiyalik futbolchi Instagram’dagi millionlab obunachilariga pushti rangli sochlaridagi ikkita suratni yukladi va unga oddiygina qilib «Soʻzining egasi» deb izoh yozdi. Ushbu koʻzga tashlanadigan va oʻzgacha uslub uning yozgi taʼtilining soʻnggi kunlarida hamrohlik qiladi. Radikal oʻzgarish jarayoni futbolchining doimiy sartoshi tomonidan ham tasvirga olingan boʻlib, internetda eʼlon qilingan videoda Gavining salon kreslosida tabassum bilan yangi qiyofasini qabul qilgani aks etgan.
Tashqi koʻrinishdagi bu keskin oʻzgarish futbolchining shaxsiy muhim sanasiga toʻgʻri keldi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi chorshanba kuni oʻzining 22 yoshini nishonladi va bu maxsus bayramni oʻziga xos pushti soch turmagi bilan kutib oldi. Futbolchi endi yangi ichki mavsumga yuqori kayfiyat va optimizm bilan nazar tashlamoqda.
Jarohatdan keyingi yangi imkoniyatGavi yaqin kunlarda Barselona safdoshlariga qoʻshilish uchun jamoaning mavsumoldi yigʻiniga yoʻl oladi. Xalqaro maydondagi ulkan muvaffaqiyatdan tashqari, yosh yarim himoyachining jarohatlar borasidagi ahvoli ham ijobiy tomonga oʻzgargani unga katta ruh bagʻishladi. U oʻtgan mavsumning salmoqli qismini jiddiy jarohat sababli oʻtkazib yuborgan edi, biroq hozirda toʻliq sogʻayib safga qaytdi.
Uning oldida turgan eng yaqin vazifa Xansi Flik qoʻl ostida asosiy tarkibdan barqaror oʻrin egallashdir. Jismoniy holati toʻliq tiklangani va qoʻlga kiritilgan jahon chempionligi medali bilan Gavi yangi mavsum oldidan oʻzini koʻrsatishga tayyor turibdi. Yarim himoyachi Camp Nou maydonlarida mavsumning asosiy yulduzlaridan biriga aylanishni maqsad qilgan.
…