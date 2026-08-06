Gavi Ispaniya gʻalabasidan keyin sochlarini pushti rangga boʻyadi

·53·Sport
Gavi Ispaniya gʻalabasidan keyin sochlarini pushti rangga boʻyadi
Qisqacha

Gavi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasidan so'ng bergan va'dasini bajarib, sochlarini pushti rangga bo'yadi. 22 yoshli futbolchi yangi qiyofasidagi suratlarni Instagram'da e'lon qilib, unga «So'zining egasi» deb izoh yozdi. Jarohatdan to'liq tiklangan Gavi yaqin kunlarda Barselonaning mavsumoldi yig'iniga qo'shilib, Xansi Flik qo'l ostida asosiy tarkibdan barqaror o'rin egallashga intiladi.

Barselona yarim himoyachisi Gavi Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi gʻalabasidan soʻng bergan vaʼdasini bajarib, sochlarini pushti rangga oʻzgartirdi. 22 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida oʻzining ushbu keskin tashqi koʻrinishidagi suratlarini namoyish etdi va mavsumoldi mashgʻulotlariga tayyorgarlik koʻrish uchun Xansi Flik ixtiyoriga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishiga koʻra, ispaniyalik iqtidorli yarim himoyachi avvalroq terma jamoa mundialda zafar quchsa, sochlarini pushti rangga boʻyashga vaʼda bergan edi. Turnir vaʼdasini bajarishda faqat Marc Cucurella eʼtibor markazida qolgandek koʻringan edi. Chelsi himoyachisi bir necha hafta oldin Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuentening yuzini oʻz tanasiga tatuirovka qildirgani bilan butun OAVda shov-shuv koʻtargandi. Endilikda Gavi ham oʻzining oʻziga xos garovini muvaffaqiyatli yakunlab, jamoadoshiga ergashdi.

Ijtimoiy tarmoqlar va shaxsiy bayram

Andalusiyalik futbolchi Instagram’dagi millionlab obunachilariga pushti rangli sochlaridagi ikkita suratni yukladi va unga oddiygina qilib «Soʻzining egasi» deb izoh yozdi. Ushbu koʻzga tashlanadigan va oʻzgacha uslub uning yozgi taʼtilining soʻnggi kunlarida hamrohlik qiladi. Radikal oʻzgarish jarayoni futbolchining doimiy sartoshi tomonidan ham tasvirga olingan boʻlib, internetda eʼlon qilingan videoda Gavining salon kreslosida tabassum bilan yangi qiyofasini qabul qilgani aks etgan.

Tashqi koʻrinishdagi bu keskin oʻzgarish futbolchining shaxsiy muhim sanasiga toʻgʻri keldi. Ispaniya terma jamoasi aʼzosi chorshanba kuni oʻzining 22 yoshini nishonladi va bu maxsus bayramni oʻziga xos pushti soch turmagi bilan kutib oldi. Futbolchi endi yangi ichki mavsumga yuqori kayfiyat va optimizm bilan nazar tashlamoqda.

Jarohatdan keyingi yangi imkoniyat

Gavi yaqin kunlarda Barselona safdoshlariga qoʻshilish uchun jamoaning mavsumoldi yigʻiniga yoʻl oladi. Xalqaro maydondagi ulkan muvaffaqiyatdan tashqari, yosh yarim himoyachining jarohatlar borasidagi ahvoli ham ijobiy tomonga oʻzgargani unga katta ruh bagʻishladi. U oʻtgan mavsumning salmoqli qismini jiddiy jarohat sababli oʻtkazib yuborgan edi, biroq hozirda toʻliq sogʻayib safga qaytdi.

Uning oldida turgan eng yaqin vazifa Xansi Flik qoʻl ostida asosiy tarkibdan barqaror oʻrin egallashdir. Jismoniy holati toʻliq tiklangani va qoʻlga kiritilgan jahon chempionligi medali bilan Gavi yangi mavsum oldidan oʻzini koʻrsatishga tayyor turibdi. Yarim himoyachi Camp Nou maydonlarida mavsumning asosiy yulduzlaridan biriga aylanishni maqsad qilgan.

GaviBarselonaIspaniyaXansi FlikLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)