Mercedes-AMG GT 4-Door elektromobilining arzonroq 53 versiyasi taqdim etildi
Mercedes-AMG kompaniyasi GT 4-Door Coupé qatorini 544 ot kuchiga ega, arzonroq GT 53 versiyasi bilan kengaytirdi. Ikki elektr motorli to'liq tortish tizimiga ega avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka 3.5 soniyada erishadi, maksimal tezligi esa 143 milya/soat bilan cheklangan. 106 kW/soat sig'imli akkumulyator avtomobilga 503 milyagacha yurish imkonini beradi, 600 kW quvvatli DC stansiyasida 10 daqiqada 332 milyagacha masofani tiklash mumkin.
Mercedes-AMG kompaniyasi oʻzining yangi elektromobil toifasidagi super-sedani — GT 4-Door Coupé qatorini kengaytirib, yanada hamyonbop va quvvati biroz pasaytirilgan 53 modifikatsiyasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi avtomobil bozorida Porsche Taycan 4S modelining asosiy raqobatchisiga aylanishi kutilmoqda. Avtomobil qatoriga qoʻshilgan bu yangi versiya xaridorlarga yuqori texnologiyalar va yanada kengaytirilgan yurish masofasini oʻzida mujassam etgan holda taqdim etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Asosiy oʻzgarishlar avtomobilning harakatlantiruvchi tizimiga taalluqli boʻlib, GT 63 versiyasidan farqli oʻlaroq, bu yerda motorlar soni bittaga qisqartirilgan. Natijada ikkita elektr motoriga ega toʻrt gʻildirakli toʻla tortish kuchi tizimi hosil qilingan va umumiy quvvat 544 ot kuchini, aylanish momenti esa 590 funt-futni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, yanada kuchli akasi 1180 ot kuchi taqdim etgan boʻlsa-da, yangi sedan ham yetarlicha dinamikani namoyish etadi.
Dinamik imkoniyatlar va ovoz xususiyatlariTexnik koʻrsatkichlarga koʻra, Mercedes-AMG GT 53 noldan 100 km/soat tezlikka 3.5 soniyada erishadi (kattaroq versiyada bu koʻrsatkich 2.4 soniyani tashkil qilgan). Avtomobilning maksimal tezligi elektron tarzda 143 milya/soat etib cheklangan, biroq maxsus AMG Driver's Package toʻplami orqali buni 155 milya/soatgacha oshirish mumkin. Qizigʻi shundaki, yangi model ham GT 63 kabi soxta dvigatel va uzatmalar qutisi ovoziga ega, biroq bu safar V8 ovozi oʻrniga 3.0 litrli turbo quvvatga ega qator olti silindrli dvigatelning akustik xarakteristikalari namuna qilib olingan.
Muhandislar anʼanaviy AMG haydovchilik hissini saqlab qolish uchun aynan olti silindrli quvvat agregatining tovushini qayta tiklaganlar. Shuningdek, elektromobil GT 63 modeli bilan bir xil 800 voltli elektr arxitekturasi va 106 kW/soat sigʻimli suyuqlik bilan sovatiladigan akkumulyator batareyasidan foydalanadi. Motorlardan birining olib tashlanishi hisobiga esa rasmiy yurish masofasi avvalgi 424 milyadan naq 503 milyagacha oshirilgan.
Tezkor quvvatlash va narx siyosatiAvtomobil yuqori tezlikda zaryad olish imkoniyatini ham saqlab qolgan boʻlib, 600 kW quvvatga ega doimiy tok (DC) stansiyalarida atigi 10 daqiqa ichida 332 milyagacha boʻlgan masofani tiklash mumkin. Porsche Taycan 4S modeli bilan solishtirganda, GT 53 bir xil quvvatga qaramay, qoʻshimcha aylanish momenti, tezroq tezlanish va ikki barobar yuqori quvvatlash imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, mashina adaptiv amortizatsiyaga ega havo osmasi va tortish kuchini taqsimlash tizimi bilan jihozlangan.
Aerodinamika borasida ham faol elementlar qoʻllanilgan boʻlib, tezlikka qarab burchagini oʻzgartiruvchi orqa spoyler va havo qarshiligini kamaytiruvchi orqa diffuzor yuqori tezlikdagi barqarorlikni taʼminlaydi. Oʻng tomonlama rul boshqaruviga ega ilk mijozlar uchun yetkazib berish ishlari joriy yilning oxirigacha boshlanishi rejalashtirilgan. Germaniyada mazkur avtomobilning boshlangʻich narxi 115 430 yevroni tashkil etishi maʼlum qilingan.
…