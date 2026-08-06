Mercedes-AMG GT 4-Door elektromobilining arzonroq 53 versiyasi taqdim etildi

·61·Avto
Mercedes-AMG GT 4-Door elektromobilining arzonroq 53 versiyasi taqdim etildi
Qisqacha

Mercedes-AMG kompaniyasi GT 4-Door Coupé qatorini 544 ot kuchiga ega, arzonroq GT 53 versiyasi bilan kengaytirdi. Ikki elektr motorli to'liq tortish tizimiga ega avtomobil 0 dan 100 km/soat tezlikka 3.5 soniyada erishadi, maksimal tezligi esa 143 milya/soat bilan cheklangan. 106 kW/soat sig'imli akkumulyator avtomobilga 503 milyagacha yurish imkonini beradi, 600 kW quvvatli DC stansiyasida 10 daqiqada 332 milyagacha masofani tiklash mumkin.

Mercedes-AMG kompaniyasi oʻzining yangi elektromobil toifasidagi super-sedani — GT 4-Door Coupé qatorini kengaytirib, yanada hamyonbop va quvvati biroz pasaytirilgan 53 modifikatsiyasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi avtomobil bozorida Porsche Taycan 4S modelining asosiy raqobatchisiga aylanishi kutilmoqda. Avtomobil qatoriga qoʻshilgan bu yangi versiya xaridorlarga yuqori texnologiyalar va yanada kengaytirilgan yurish masofasini oʻzida mujassam etgan holda taqdim etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlar avtomobilning harakatlantiruvchi tizimiga taalluqli boʻlib, GT 63 versiyasidan farqli oʻlaroq, bu yerda motorlar soni bittaga qisqartirilgan. Natijada ikkita elektr motoriga ega toʻrt gʻildirakli toʻla tortish kuchi tizimi hosil qilingan va umumiy quvvat 544 ot kuchini, aylanish momenti esa 590 funt-futni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, yanada kuchli akasi 1180 ot kuchi taqdim etgan boʻlsa-da, yangi sedan ham yetarlicha dinamikani namoyish etadi.

Dinamik imkoniyatlar va ovoz xususiyatlari

Texnik koʻrsatkichlarga koʻra, Mercedes-AMG GT 53 noldan 100 km/soat tezlikka 3.5 soniyada erishadi (kattaroq versiyada bu koʻrsatkich 2.4 soniyani tashkil qilgan). Avtomobilning maksimal tezligi elektron tarzda 143 milya/soat etib cheklangan, biroq maxsus AMG Driver's Package toʻplami orqali buni 155 milya/soatgacha oshirish mumkin. Qizigʻi shundaki, yangi model ham GT 63 kabi soxta dvigatel va uzatmalar qutisi ovoziga ega, biroq bu safar V8 ovozi oʻrniga 3.0 litrli turbo quvvatga ega qator olti silindrli dvigatelning akustik xarakteristikalari namuna qilib olingan.

Muhandislar anʼanaviy AMG haydovchilik hissini saqlab qolish uchun aynan olti silindrli quvvat agregatining tovushini qayta tiklaganlar. Shuningdek, elektromobil GT 63 modeli bilan bir xil 800 voltli elektr arxitekturasi va 106 kW/soat sigʻimli suyuqlik bilan sovatiladigan akkumulyator batareyasidan foydalanadi. Motorlardan birining olib tashlanishi hisobiga esa rasmiy yurish masofasi avvalgi 424 milyadan naq 503 milyagacha oshirilgan.

Tezkor quvvatlash va narx siyosati

Avtomobil yuqori tezlikda zaryad olish imkoniyatini ham saqlab qolgan boʻlib, 600 kW quvvatga ega doimiy tok (DC) stansiyalarida atigi 10 daqiqa ichida 332 milyagacha boʻlgan masofani tiklash mumkin. Porsche Taycan 4S modeli bilan solishtirganda, GT 53 bir xil quvvatga qaramay, qoʻshimcha aylanish momenti, tezroq tezlanish va ikki barobar yuqori quvvatlash imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, mashina adaptiv amortizatsiyaga ega havo osmasi va tortish kuchini taqsimlash tizimi bilan jihozlangan.

Aerodinamika borasida ham faol elementlar qoʻllanilgan boʻlib, tezlikka qarab burchagini oʻzgartiruvchi orqa spoyler va havo qarshiligini kamaytiruvchi orqa diffuzor yuqori tezlikdagi barqarorlikni taʼminlaydi. Oʻng tomonlama rul boshqaruviga ega ilk mijozlar uchun yetkazib berish ishlari joriy yilning oxirigacha boshlanishi rejalashtirilgan. Germaniyada mazkur avtomobilning boshlangʻich narxi 115 430 yevroni tashkil etishi maʼlum qilingan.

Mercedes-AMGElektromobilSuper-sedanAvtomobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin