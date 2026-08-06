ektor Bellerin sobiq jamoasi Arsenalga qarshi oʻyinda Real Betisni sardor sifatida maydonga boshlab tushdi
Ector Bellerin Dublinda sobiq jamoasi Arsenalga qarshi o'yinda Real Betisni sardor sifatida maydonga boshlab tushdi va jamoasi 3:1 hisobida g'alaba qozondi. 31 yoshli futbolchi ushbu uchrashuvda sobiq jamoadoshlari hamda bosh murabbiy Mikel Arteta bilan yana bir bor uchrashdi. Bellerin sardorlik bog'ichini taqish istagini bildirganini va jamoadoshi Mark Bartra unga bu huquqni e'tirozsiz berganini aytdi.
Ispaniyaning Real Betis klubi himoyachisi Ector Bellerin Dublinda oʻzining sobiq jamoasi Arsenalga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng oʻzining katta faxrlanish tuygʻusini yashirib oʻtirmadi. Ushbu bahsda ispan jamoasi raqib darvozasiga uchta gol urib, 3:1 hisobida ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Uchrashuv 31 yoshli futbolchi uchun nafaqat mavsumoldi tayyorgarlikning muhim qismi, balki shaxsiy jihatdan ham juda hissiyotlarga boy va hayajonli lahzalarga boy boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ector Bellerin ushbu oʻyin uchun maxsus ravishda sardorlik bogʻichini taqishni soʻragan. U londonliklar safida oʻtkazgan yillaridan soʻng sobiq jamoadoshlari va bosh murabbiy Mikel Arteta bilan yana bir bor bir maydonda koʻrishish imkoniyatiga ega boʻldi. Himoyachi Arsenal akademiyasida tarbiyalanib, klub safida oʻn yildan ortiq vaqt moboynida toʻp surgan hamda jamoa sardoriga aylangan edi.
Sardorlik bogʻichi va sobiq jamoadoshlar bilan uchrashuvEctor Bellerin oʻyin davomida oʻzining jamoadoshi Mark Bartraga alohida minnatdorlik bildirib, u sardorlik huquqini hech qanday eʼtirozsiz oʻziga berganini taʼkidladi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, u bu ajoyib masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishni va sobiq qadrdonlari bilan yana bir bor diydor koʻrishishni juda istagan. Ingliz klubi muxlislari hamon Bellerinni iliqlik bilan eslashadi, bu esa oʻrtoqlik uchrashuvining ahamiyatini yanada oshirdi.
Ushbu uchrashuvda faqatgina hissiyotlar ustun kelib qolgani yoʻq, balki Real Betis jamoasi maydonda juda tartibli va ishonchli oʻyin namoyish etdi. Ispaniya vakillari raqib hujumlarini muvaffaqiyatli bartaraf etib, oʻz imkoniyatlaridan unumli foydalanishdi va Angliya Premer-ligasi vakiliga qarshi bahsda oʻta uyushqoqlik koʻrsatishdi.
Taktik intizom va ijobiy natijaOʻyindan keyingi fikrlarida Ector Bellerin jamoaning harakatlarini yuqori baholab, ayniqsa himoya chizigʻidagi hamjihatlik va oʻzaro tushunish muhim rol oʻynaganini alohida qayd etdi. Uning fikricha, uchrashuv har ikki jamoa uchun ham foydali boʻldi, toʻp nazorati teng taqsimlandi va muxlislar mazza qilib tomosha qiladigan qiziqarli oʻyin guvohiga aylanishdi.
Birinchi boʻlimda Arsenal tomonidan yetkazilgan qiyinchiliklarga qaramay, Real Betis futbolchilari vaziyatni nazorat ostida saqlay olishdi. Bellerin oʻz intervyusida hayot unga ana shunday ajoyib oʻyinlardan zavqlanish imkoniyatini berganidan minnatdor ekanligini yashirmadi va koʻrsatilgan ijobiy natija jamoaga kelgusi oʻyinlar uchun katta ishonch bagʻishlashini taʼkidladi.
…