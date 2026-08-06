ektor Bellerin sobiq jamoasi Arsenalga qarshi oʻyinda Real Betisni sardor sifatida maydonga boshlab tushdi

·47·Sport
ektor Bellerin sobiq jamoasi Arsenalga qarshi oʻyinda Real Betisni sardor sifatida maydonga boshlab tushdi
Qisqacha

Ector Bellerin Dublinda sobiq jamoasi Arsenalga qarshi o'yinda Real Betisni sardor sifatida maydonga boshlab tushdi va jamoasi 3:1 hisobida g'alaba qozondi. 31 yoshli futbolchi ushbu uchrashuvda sobiq jamoadoshlari hamda bosh murabbiy Mikel Arteta bilan yana bir bor uchrashdi. Bellerin sardorlik bog'ichini taqish istagini bildirganini va jamoadoshi Mark Bartra unga bu huquqni e'tirozsiz berganini aytdi.

Ispaniyaning Real Betis klubi himoyachisi Ector Bellerin Dublinda oʻzining sobiq jamoasi Arsenalga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng oʻzining katta faxrlanish tuygʻusini yashirib oʻtirmadi. Ushbu bahsda ispan jamoasi raqib darvozasiga uchta gol urib, 3:1 hisobida ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Uchrashuv 31 yoshli futbolchi uchun nafaqat mavsumoldi tayyorgarlikning muhim qismi, balki shaxsiy jihatdan ham juda hissiyotlarga boy va hayajonli lahzalarga boy boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ector Bellerin ushbu oʻyin uchun maxsus ravishda sardorlik bogʻichini taqishni soʻragan. U londonliklar safida oʻtkazgan yillaridan soʻng sobiq jamoadoshlari va bosh murabbiy Mikel Arteta bilan yana bir bor bir maydonda koʻrishish imkoniyatiga ega boʻldi. Himoyachi Arsenal akademiyasida tarbiyalanib, klub safida oʻn yildan ortiq vaqt moboynida toʻp surgan hamda jamoa sardoriga aylangan edi.

Sardorlik bogʻichi va sobiq jamoadoshlar bilan uchrashuv

Ector Bellerin oʻyin davomida oʻzining jamoadoshi Mark Bartraga alohida minnatdorlik bildirib, u sardorlik huquqini hech qanday eʼtirozsiz oʻziga berganini taʼkidladi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, u bu ajoyib masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishni va sobiq qadrdonlari bilan yana bir bor diydor koʻrishishni juda istagan. Ingliz klubi muxlislari hamon Bellerinni iliqlik bilan eslashadi, bu esa oʻrtoqlik uchrashuvining ahamiyatini yanada oshirdi.

Ushbu uchrashuvda faqatgina hissiyotlar ustun kelib qolgani yoʻq, balki Real Betis jamoasi maydonda juda tartibli va ishonchli oʻyin namoyish etdi. Ispaniya vakillari raqib hujumlarini muvaffaqiyatli bartaraf etib, oʻz imkoniyatlaridan unumli foydalanishdi va Angliya Premer-ligasi vakiliga qarshi bahsda oʻta uyushqoqlik koʻrsatishdi.

Taktik intizom va ijobiy natija

Oʻyindan keyingi fikrlarida Ector Bellerin jamoaning harakatlarini yuqori baholab, ayniqsa himoya chizigʻidagi hamjihatlik va oʻzaro tushunish muhim rol oʻynaganini alohida qayd etdi. Uning fikricha, uchrashuv har ikki jamoa uchun ham foydali boʻldi, toʻp nazorati teng taqsimlandi va muxlislar mazza qilib tomosha qiladigan qiziqarli oʻyin guvohiga aylanishdi.

Birinchi boʻlimda Arsenal tomonidan yetkazilgan qiyinchiliklarga qaramay, Real Betis futbolchilari vaziyatni nazorat ostida saqlay olishdi. Bellerin oʻz intervyusida hayot unga ana shunday ajoyib oʻyinlardan zavqlanish imkoniyatini berganidan minnatdor ekanligini yashirmadi va koʻrsatilgan ijobiy natija jamoaga kelgusi oʻyinlar uchun katta ishonch bagʻishlashini taʼkidladi.

Ector BellerinReal BetisArsenalMikel ArtetaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)