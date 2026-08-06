SpaceX raketasining parchasi Oyga yuqori tezlikda kelib urildi
SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi 18 oydan ortiq vaqt koinotda parvoz qilgach, kecha Oy yuzasiga urildi. To'qnashuv vaqtida obyekt soniyasiga taxminan 2,43 kilometr, ya'ni soatiga qariyb 8 700 kilometr tezlikda harakatlangan va uning o'lchami taxminan besh qavatli bino kattaligiga teng bo'lgan. NASA ma'lumotiga ko'ra, hodisa Yer uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi.
Ilon Maskka tegishli SpaceX kompaniyasining raketa qismi kecha Oy yuzasiga kelib urildi. Bu haqda BBC xabar berdi.
Nashr ma’lumotiga ko‘ra, SpaceX raketasining bir bo‘lagi koinotda 18 oydan ortiq vaqt parvoz qilganidan so‘ng kecha Oy yuzasiga qulagan. Ushbu hodisani dunyo bo‘ylab ko‘plab olimlar va ommaviy axborot vositalari kuzatib borgan.
Olimlar hisob-kitoblariga ko‘ra, obyekt to‘qnashuv vaqtida soniyasiga taxminan 2,43 kilometr, ya’ni soatiga qariyb 8 700 kilometr tezlikda harakatlangan.
Ma’lum qilinishicha, Oyga qulagan Falcon 9 raketa qismining yuqori bosqichi bo‘lib, u Yerga qayta qo‘nish uchun mo‘ljallanmagan. Uning o‘lchami taxminan besh qavatli bino kattaligiga teng.
BBC ta’kidlashicha, ushbu to‘qnashuv SpaceX kompaniyasi 2025 yil yanvar oyida AQSH va Yaponiyaning ikki oy qo‘nish apparatini uchirganidan keyin raketa qismiga gravitatsiya va Quyosh nurlarining uzoq vaqt davomida ta’sir qilishi natijasida sodir bo‘lgan.
NASA ma’lumotiga ko‘ra, mazkur hodisa Yer uchun hech qanday xavf tug‘dirmaydi. Ayni paytda astronomlar Oy yuzasidagi to‘qnashuv joyini kuzatish hamda zarba oqibatida hosil bo‘lgan krater va ehtimoliy bo‘laklarni o‘rganish imkoniyatini kutmoqda.
…