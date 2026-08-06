Barselona Rodrini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·56·Sport
Barselona Rodrini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini transfer qilish uchun uning agentlari bilan dastlabki muzokaralarni boshladi. Avvalroq 30 yoshli ispaniyalik futbolchining asosiy xaridori sifatida Real Madrid ko'rsatilgan, biroq klublar o'rtasida rasmiy kelishuv mavjud emas va futbolchining shartnomasi tugashiga 12 oy qolgan.

Ispaniyaning Barselona klubi transfer bozorida kutilmagan qadam tashlab, Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Goal.com xabar berishicha, kataloniyaliklar futbolchining agentlari bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan va bu harakat Real Madrid reyslarini jiddiy ravishda yoʻqqa chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan oylar davomida futbolchining asosiy xaridori sifatida ayniqsa Real Madrid koʻrsatilayotgan edi. Biroq klublar oʻrtasida rasmiy kelishuvga erishilmagani va transfer masalasida ochiqlik saqlanib qolayotgani Joan Laporta boshchiligidagi Barselona rahbariyatiga fursatdan foydalanish imkonini bermoqda. 30 yoshli ispaniyalik futbolchining oʻz Vataniga qaytish istagi bu kabi shov-shuvli transfer ehtimolini oshirmoqda.

Maydondagi muammolar va Barselona rejasi

Kataloniya klubining transfer bozorida favqulodda faollashuvi jamoa markazidagi jiddiy jarohatlar inqirozi bilan izohlanadi. Frenki de Yong oʻng tizzasidan jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqandan soʻng, jamoa markazida dunyo darajasidagi tayanch yarim himoyachisiga ehtiyoj sezilmoqda. Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi tugashiga atigi 12 oy qolgan Rodri bu muammoning eng mukammal yechimi sifatida koʻrilmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi ham Ispaniyaga qaytish istagini yashirmayapti. Shartnomasi yakuniga yetib borayotgani sababli u yaqin orada kelajagini hal qilish uchun klub rahbariyati bilan muzokaralar stoliga oʻtishi kutilmoqda. La Liga grandlarining qiziqishiga izoh berar ekan, futbolchi dunyoning eng yaxshi klublari taklifini rad etib boʻlmasligini taʼkidlagan.

Madrid derbisi va shaxsiy shartlar

Rodri uchun La Ligaga qaytish faqatgina maydondagi oʻyinlar bilan cheklanmaydi. U Kataloniya poytaxtida Ispaniya terma jamoasidagi sakkiz nafar jamoadoshi, jumladan Lamine Yamal, Pedri va Gavi bilan birga toʻp surish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu omil ham futbolchining tanloviga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.

Shu bilan birga, Manchester Siti rahbariyati Real Madrid bilan olib borilayotgan muzokaralarni sekinlashtirish choralarini koʻrgan. Futbolchining oʻzi ham Madrid klubidagi sport loyihasiga, xususan, murabbiylik masalasiga shubha bilan qarayotgani xabar qilinmoqda. Shu bois Barselona oʻzining qatʼiy harakatlari evaziga transfer poygasida asosiy daʼvogarga aylanishi kutilmoqda.

BarselonaRodriManchester SitiReal MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)