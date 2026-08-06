Barselona Rodrini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Barselona Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini transfer qilish uchun uning agentlari bilan dastlabki muzokaralarni boshladi. Avvalroq 30 yoshli ispaniyalik futbolchining asosiy xaridori sifatida Real Madrid ko'rsatilgan, biroq klublar o'rtasida rasmiy kelishuv mavjud emas va futbolchining shartnomasi tugashiga 12 oy qolgan.
Ispaniyaning Barselona klubi transfer bozorida kutilmagan qadam tashlab, Manchester Siti yarim himoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Goal.com xabar berishicha, kataloniyaliklar futbolchining agentlari bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan va bu harakat Real Madrid reyslarini jiddiy ravishda yoʻqqa chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan oylar davomida futbolchining asosiy xaridori sifatida ayniqsa Real Madrid koʻrsatilayotgan edi. Biroq klublar oʻrtasida rasmiy kelishuvga erishilmagani va transfer masalasida ochiqlik saqlanib qolayotgani Joan Laporta boshchiligidagi Barselona rahbariyatiga fursatdan foydalanish imkonini bermoqda. 30 yoshli ispaniyalik futbolchining oʻz Vataniga qaytish istagi bu kabi shov-shuvli transfer ehtimolini oshirmoqda.
Maydondagi muammolar va Barselona rejasiKataloniya klubining transfer bozorida favqulodda faollashuvi jamoa markazidagi jiddiy jarohatlar inqirozi bilan izohlanadi. Frenki de Yong oʻng tizzasidan jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqqandan soʻng, jamoa markazida dunyo darajasidagi tayanch yarim himoyachisiga ehtiyoj sezilmoqda. Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi tugashiga atigi 12 oy qolgan Rodri bu muammoning eng mukammal yechimi sifatida koʻrilmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi ham Ispaniyaga qaytish istagini yashirmayapti. Shartnomasi yakuniga yetib borayotgani sababli u yaqin orada kelajagini hal qilish uchun klub rahbariyati bilan muzokaralar stoliga oʻtishi kutilmoqda. La Liga grandlarining qiziqishiga izoh berar ekan, futbolchi dunyoning eng yaxshi klublari taklifini rad etib boʻlmasligini taʼkidlagan.
Madrid derbisi va shaxsiy shartlarRodri uchun La Ligaga qaytish faqatgina maydondagi oʻyinlar bilan cheklanmaydi. U Kataloniya poytaxtida Ispaniya terma jamoasidagi sakkiz nafar jamoadoshi, jumladan Lamine Yamal, Pedri va Gavi bilan birga toʻp surish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu omil ham futbolchining tanloviga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.
Shu bilan birga, Manchester Siti rahbariyati Real Madrid bilan olib borilayotgan muzokaralarni sekinlashtirish choralarini koʻrgan. Futbolchining oʻzi ham Madrid klubidagi sport loyihasiga, xususan, murabbiylik masalasiga shubha bilan qarayotgani xabar qilinmoqda. Shu bois Barselona oʻzining qatʼiy harakatlari evaziga transfer poygasida asosiy daʼvogarga aylanishi kutilmoqda.
…