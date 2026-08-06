Qozog‘istonning eng kuchli shaxmatchisi Samarqanddagi olimpiadaga keladi
Bibisora Asaubayeva 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida Qozog‘iston ayollar terma jamoasiga boshchilik qiladi. Ayollar o‘rtasida jahon reytingida 5-o‘rinda turgan shaxmatchi Samarqandda o‘tadigan musobaqada Qozog‘istonning asosiy umidi hisoblanadi. Jamoa tarkibidan Alua Nurman, Meruyert Kamalidenova, Elnaz Kaliaxmet va Zarina Nurg‘aliyeva ham o‘rin olgan.
Qozog‘istonning eng kuchli shaxmatchilaridan biri, ayollar o‘rtasida jahonning yetakchi grossmeysterlaridan sanaladigan Bibisora Asaubayeva 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasida mamlakat ayollar terma jamoasiga boshchilik qiladi. Bu haqda Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) rasman ma’lum qildi.
FIDE tomonidan e’lon qilingan rasmiy tarkibga ko‘ra, ayollar o‘rtasida jahon reytingida 5-o‘rinni egallab turgan Asaubayeva Qozog‘istonning asosiy umidi sifatida Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli musobaqada ishtirok etadi.
Qozog‘iston ayollar terma jamoasi tarkibidan, shuningdek, jahon qizlar reytingida 2-o‘rinni egallab turgan Alua Nurman, 4-o‘rin sohibi Meruyert Kamalidenova, shuningdek iqtidorli shaxmatchilar Elnaz Kaliaxmet va Zarina Nurg‘aliyeva ham o‘rin olgan.
Mutaxassislar fikricha, ushbu tarkib Qozog‘istonning musobaqada yuqori natija qayd etish imkoniyatini yanada oshiradi. Ayniqsa, jahon reytingida yuqori o‘rinlarni egallab turgan shaxmatchilarning bir jamoada jamlangani terma jamoani asosiy da’vogarlardan biriga aylantirmoqda.
Ma’lumot uchun, 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi joriy yilning 15–27 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadi. FIDE ishtirokchilar reytingiga ko‘ra, Qozog‘iston ayollar terma jamoasi musobaqaning to‘rtinchi raqamli jamoasi sifatida baholanmoqda va medallar uchun asosiy kurashchilardan biri hisoblanadi.v
…