Brahim Diaz: Mourinyo jamoadan shiddatli mehnat talab qilmoqda

·63·Sport
Brahim Diaz: Mourinyo jamoadan shiddatli mehnat talab qilmoqda
Qisqacha

Real Madrid yarim himoyachisi Brahim Diaz yangi mavsumoldi tayyorgarlik shiddatli ruhda o'tayotganini aytdi. U Joze Mourinyo va uning murabbiylar shtabi futbolchilardan yuqori intensivlik, mehnat va maydonda bir-biri uchun jon berishni talab qilayotganini ta'kidladi. Diaz jamoaning asosiy maqsadi birdamlikni saqlagan holda yana sovrinlar yutish ekanini bildirdi.

Real Madrid yarim himoyachisi Brahim Diaz yangi mavsum oldidan jamoaning mashgʻulotlar jarayoni va bosh murabbiy Joze Mourinyo talablari haqida fikr bildirdi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi mavsumoldi tayyorgarlikning shiddatli ruhda oʻtayotgani va jamoaning asosiy maqsadi yana chempionliklar ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub qarorgohiga qaytib, mashgʻulotlarga kirishgan Brahim Diaz Realmadrid TV kanaliga bergan intervyusida oʻzining jamoa safidagi ishtiyoqi balandligini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, yozgi tanaffusdan keyingi eng muhim oʻzgarishlardan biri tajribali mutaxassis Joze Mourinyo va uning murabbiylar shtabining jamoaga kelgani boʻldi.

Joze Mourinyo boshchiligidagi qattiqqoʻl talablar

Futbolchi portugaliyalik mutaxassis va uning yordamchilarining ishga boʻlgan professional yondashuvini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, murabbiylar shtabi oʻta puxta tayyorgarlik koʻrmoqda va futbolchilarda gʻoliblik mentalitetini shakllantirmoqda.

“Hammasi juda yaxshi ketmoqda, chunki u ham, uning murabbiylar shtabi ham ajoyib darajada tayyorgarlik koʻrgan,” deydi Diaz. “Mourinyo qanday murabbiy ekanini, u ilgari nimalarga erishganini yaxshi bilamiz. Biz u bilan birga gʻalaba qozonishda davom etishni istaymiz.”

Jamoaviy birdamlik va shaxsiy maqsadlar

Brahim Diazning soʻzlariga koʻra, bosh murabbiy futbolchilardan maydonda yuqori intensivlik va oʻzaro qurbonlik qilishni talab qilmoqda. Individual mahorat muhimligiga qaramay, bosh maqsad birdamlik ekani bot-bot uqtirilmoqda.

“U bizdan shiddatli oʻynashni, jamoada individual mahorat yuqoriligini va aynan shu narsa farq qilishi mumkinligini aytadi. Biroq eng muhimi — mehnat, bir-birimiz uchun maydonda jon berish va chinakam jamoa boʻlishdir,” deya qoʻshimcha qildi yarim himoyachi.

Yangi mavsum yaqinlashgani sari Diaz oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish etishga va muxlislarni xursand qilishga bel bogʻlagan. U Real Madrid safida maydonda bor kuchini berishga tayyorligini va klub oldiga faqat eng yuqori vazifalar qoʻyilganini eslatib oʻtdi.

“Maqsadim yuz foiz tayyor boʻlish va jamoaga yordam berish. Har bir oʻyinda oʻzimning eng yaxshi versiyamni koʻrsataman. Jamoaviy darajada esa eng goʻzal narsa — sovrinlar yutishdir. Bu Real Madrid, shuning uchun biz doimo titul yutishimiz shart,” deya yakunladi futbolchi.

Real MadridBrahim DiazJose MourinhoLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)