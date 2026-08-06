Brahim Diaz: Mourinyo jamoadan shiddatli mehnat talab qilmoqda
Real Madrid yarim himoyachisi Brahim Diaz yangi mavsumoldi tayyorgarlik shiddatli ruhda o'tayotganini aytdi. U Joze Mourinyo va uning murabbiylar shtabi futbolchilardan yuqori intensivlik, mehnat va maydonda bir-biri uchun jon berishni talab qilayotganini ta'kidladi. Diaz jamoaning asosiy maqsadi birdamlikni saqlagan holda yana sovrinlar yutish ekanini bildirdi.
Real Madrid yarim himoyachisi Brahim Diaz yangi mavsum oldidan jamoaning mashgʻulotlar jarayoni va bosh murabbiy Joze Mourinyo talablari haqida fikr bildirdi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi mavsumoldi tayyorgarlikning shiddatli ruhda oʻtayotgani va jamoaning asosiy maqsadi yana chempionliklar ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub qarorgohiga qaytib, mashgʻulotlarga kirishgan Brahim Diaz Realmadrid TV kanaliga bergan intervyusida oʻzining jamoa safidagi ishtiyoqi balandligini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, yozgi tanaffusdan keyingi eng muhim oʻzgarishlardan biri tajribali mutaxassis Joze Mourinyo va uning murabbiylar shtabining jamoaga kelgani boʻldi.
Joze Mourinyo boshchiligidagi qattiqqoʻl talablarFutbolchi portugaliyalik mutaxassis va uning yordamchilarining ishga boʻlgan professional yondashuvini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, murabbiylar shtabi oʻta puxta tayyorgarlik koʻrmoqda va futbolchilarda gʻoliblik mentalitetini shakllantirmoqda.
“Hammasi juda yaxshi ketmoqda, chunki u ham, uning murabbiylar shtabi ham ajoyib darajada tayyorgarlik koʻrgan,” deydi Diaz. “Mourinyo qanday murabbiy ekanini, u ilgari nimalarga erishganini yaxshi bilamiz. Biz u bilan birga gʻalaba qozonishda davom etishni istaymiz.”
Jamoaviy birdamlik va shaxsiy maqsadlarBrahim Diazning soʻzlariga koʻra, bosh murabbiy futbolchilardan maydonda yuqori intensivlik va oʻzaro qurbonlik qilishni talab qilmoqda. Individual mahorat muhimligiga qaramay, bosh maqsad birdamlik ekani bot-bot uqtirilmoqda.
“U bizdan shiddatli oʻynashni, jamoada individual mahorat yuqoriligini va aynan shu narsa farq qilishi mumkinligini aytadi. Biroq eng muhimi — mehnat, bir-birimiz uchun maydonda jon berish va chinakam jamoa boʻlishdir,” deya qoʻshimcha qildi yarim himoyachi.
Yangi mavsum yaqinlashgani sari Diaz oʻzining eng yaxshi oʻyinini namoyish etishga va muxlislarni xursand qilishga bel bogʻlagan. U Real Madrid safida maydonda bor kuchini berishga tayyorligini va klub oldiga faqat eng yuqori vazifalar qoʻyilganini eslatib oʻtdi.
“Maqsadim yuz foiz tayyor boʻlish va jamoaga yordam berish. Har bir oʻyinda oʻzimning eng yaxshi versiyamni koʻrsataman. Jamoaviy darajada esa eng goʻzal narsa — sovrinlar yutishdir. Bu Real Madrid, shuning uchun biz doimo titul yutishimiz shart,” deya yakunladi futbolchi.
…