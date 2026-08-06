Racing Santander Barselonaga Jorxe Salinas uchun 16 million yevro talabini qoʻydi

·68·Sport
Racing Santander Barselonaga Jorxe Salinas uchun 16 million yevro talabini qoʻydi
Qisqacha

Racing Santander Jorxe Salinas uchun shartnomasida ko'rsatilgan 16 million yevro tovon pulini to'liq talab qilmoqda, Barselona esa taxminan 6 million yevro taklif qilgan. Shu sababli ikki klub o'rtasidagi muzokaralar moliyaviy tafovut tufayli boshi berk ko'chaga kirgan. Racing sport direktori Chema Aragon klub yetakchi tarbiyalanuvchisini arzon narxda sotmasligini va jamoani kuchaytirishni maqsad qilganini bildirdi.

Kataloniyaning Barselona klubi yosh himoyachi Jorxe Salinasni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida jiddiy moliyaviy toʻsiqqa uchradi. Racing Santander klubi rahbariyati 19 yoshli iqtidorli futbolchi uchun belgilangan tovon pulidan bir tiyin ham kam olmasligini qatʼiy maʼlum qildi, deb xabar beradi Mundo Deportivo nashri. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundial maydonlarida oʻzining universal oʻyini bilan eʼtiborni tortayotgan Salinas Barselona transfer reja tuzayotgan asosiy futbolchilardan biri hisoblanadi. Kataloniyaliklar himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida yosh oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgan, biroq tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qolgan koʻrinadi.

Moliyaviy tafovut va transfer shartlari

Hozirgi transfer oynasida ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy farq juda kattaligicha qolmoqda. Olingan maʼlumotlarga koʻra, Barselona klubi futbolchi uchun taxminan 6 million yevro miqdorida taklif tayyorlagan boʻlsa, Racing Santander esa futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan toʻliq 16 million yevro tovon pulini talab qilmoqda.

Racing sport direktori Chema Aragon ommaviy chiqishlaridan birida klub oʻzining yetakchi tarbiyalanuvchilarini saqlab qolishga ustuvor ahamiyat qaratishini ochiq aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaning asosiy maqsadi yulduz futbolchilarni sotib yuborish evaziga tarkibni zaiflashtirish emas, aksincha uni yanada kuchaytirishdan iborat.

Rahbariyat pozitsiyasi va futbolchining munosabati

Zamonaviy futboldagi voqeliklarni inkor etmagan holda, Aragon Barselona kabi grand klub qiziqish bildirgan vaziyatda kichik jamoalarga qiyin boʻlishini tan oldi. Agar haridor klub tovon pulini toʻliq toʻlashga tayyor boʻlsa, transferga toʻsqinlik qilish qiyinligini, biroq arzon narxda kelishuv boʻlmasligini taʼkidladi.

Transfer mish-muruvlari avj olgan bir paytda, 19 yoshli himoyachining oʻzi bu vaziyatda professional yondashuv koʻrsatayotgani eʼtirof etildi. Racing sport direktorining taʼkidlashicha, Camp Nou jozibasi yosh futbolchining boshini aylantirmagan va u mavsumoldi yigʻinlarida butunlay oʻz jamoasining vazifalariga eʼtibor qaratmoqda.

Agar yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar kelishuv amalga oshmasa va Salinas jamoada qolsa, Racing uning fidoyiligini munosib taqdirlashni rejalashtirmoqda. Klub oʻyinchining oʻsishi va mehnati uning shartnoma shartlarida ham oʻz aksini topishini kafolatlagan.

BarselonaRacing SantanderJorxe SalinasTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)