Racing Santander Barselonaga Jorxe Salinas uchun 16 million yevro talabini qoʻydi
Racing Santander Jorxe Salinas uchun shartnomasida ko'rsatilgan 16 million yevro tovon pulini to'liq talab qilmoqda, Barselona esa taxminan 6 million yevro taklif qilgan. Shu sababli ikki klub o'rtasidagi muzokaralar moliyaviy tafovut tufayli boshi berk ko'chaga kirgan. Racing sport direktori Chema Aragon klub yetakchi tarbiyalanuvchisini arzon narxda sotmasligini va jamoani kuchaytirishni maqsad qilganini bildirdi.
Kataloniyaning Barselona klubi yosh himoyachi Jorxe Salinasni oʻz safiga qoʻshib olish yoʻlida jiddiy moliyaviy toʻsiqqa uchradi. Racing Santander klubi rahbariyati 19 yoshli iqtidorli futbolchi uchun belgilangan tovon pulidan bir tiyin ham kam olmasligini qatʼiy maʼlum qildi, deb xabar beradi Mundo Deportivo nashri. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundial maydonlarida oʻzining universal oʻyini bilan eʼtiborni tortayotgan Salinas Barselona transfer reja tuzayotgan asosiy futbolchilardan biri hisoblanadi. Kataloniyaliklar himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida yosh oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgan, biroq tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qolgan koʻrinadi.
Moliyaviy tafovut va transfer shartlariHozirgi transfer oynasida ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy farq juda kattaligicha qolmoqda. Olingan maʼlumotlarga koʻra, Barselona klubi futbolchi uchun taxminan 6 million yevro miqdorida taklif tayyorlagan boʻlsa, Racing Santander esa futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan toʻliq 16 million yevro tovon pulini talab qilmoqda.
Racing sport direktori Chema Aragon ommaviy chiqishlaridan birida klub oʻzining yetakchi tarbiyalanuvchilarini saqlab qolishga ustuvor ahamiyat qaratishini ochiq aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaning asosiy maqsadi yulduz futbolchilarni sotib yuborish evaziga tarkibni zaiflashtirish emas, aksincha uni yanada kuchaytirishdan iborat.
Rahbariyat pozitsiyasi va futbolchining munosabatiZamonaviy futboldagi voqeliklarni inkor etmagan holda, Aragon Barselona kabi grand klub qiziqish bildirgan vaziyatda kichik jamoalarga qiyin boʻlishini tan oldi. Agar haridor klub tovon pulini toʻliq toʻlashga tayyor boʻlsa, transferga toʻsqinlik qilish qiyinligini, biroq arzon narxda kelishuv boʻlmasligini taʼkidladi.
Transfer mish-muruvlari avj olgan bir paytda, 19 yoshli himoyachining oʻzi bu vaziyatda professional yondashuv koʻrsatayotgani eʼtirof etildi. Racing sport direktorining taʼkidlashicha, Camp Nou jozibasi yosh futbolchining boshini aylantirmagan va u mavsumoldi yigʻinlarida butunlay oʻz jamoasining vazifalariga eʼtibor qaratmoqda.
Agar yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar kelishuv amalga oshmasa va Salinas jamoada qolsa, Racing uning fidoyiligini munosib taqdirlashni rejalashtirmoqda. Klub oʻyinchining oʻsishi va mehnati uning shartnoma shartlarida ham oʻz aksini topishini kafolatlagan.
…