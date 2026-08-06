Ilm-fan tarixi: Oʻchiq atom reaktorining neytrino exosi qayd etildi

·57·Texno
Ilm-fan tarixi: Oʻchiq atom reaktorining neytrino exosi qayd etildi
Qisqacha

Double Chooz xalqaro ilmiy kollaboratsiyasi Fransiyadagi Shoning AES reaktor bloklaridan 400 metr masofada to'liq to'xtatilgan reaktorlarning qoldiq elektron antineytrino oqimini ilk bor o'lchadi. 2017 yilning to'rt davrida to'plangan 17,2 kunlik ma'lumotlarda 1–3 MeV energetik diapazonida 106 ta hodisa qayd etilib, natijalar ilmiy prognozlarga mos keldi.

Physical Review Letters nashrida eʼlon qilingan ilmiy tadqiqotga koʻra, Double Chooz xalqaro ilmiy kollaboratsiyasi tariximizda ilk bor toʻliq toʻxtatilgan yadro reaktorlarining qoldiq elektron antineytrino oqimini oʻlchashga muvaffaq boʻldi. Ushbu noyob tajriba Fransiyadagi Shoning AES reaktor bloklaridan 400 metr masofada joylashgan oʻta sezgir detektor yordamida amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar ikkala reaktor bir vaqtning oʻzida oʻchirilgan 2017 yilning toʻrt davri davomida toʻplangan 17,2 kunlik toza vaqt maʼlumotlarini chuqur tahlil qilishdi. Antineytrino signallarining maksimal darajasi kuzatilishi kutilgan 1–3 MeV energetik diapazonida jami 106 ta hodisa qayd etildi, bu esa ilmiy prognozlarga toʻla mos kelib, yuqori statistik ahamiyat kasb etdi.

Neytrino oqimi nima sababdan hosil boʻladi?

Olimlarning tushuntirishicha, ushbu qoldiq antineytrino oqimi zanjirband reaksiya hisobiga emas, balki reaktor yoqilgʻisida toʻplangan izotoplarning beta-parchalanishi natijasida yuzaga keladi. Ishdan chiqqan yoki toʻxtatilgan yoqilgʻida qolgan seziy, ruteniy va stronsiy kabi radioaktiv izotoplar reaktor oʻchirilganidan keyin ham oylar va yillar davomida zarrachalar chiqarishda davom etadi.

Oʻtkazilgan modellashtirish ishlari ushbu nurlanishning aniq manbalarini taqsimlash imkonini berdi. Unga koʻra, qayd etilgan antineytrino oqimining 56 foizi faol zonalarga, qolgan 44 foizi эса oʻchirilgan yoqilgʻi saqlanadigan maxsus hovuzlarga toʻgʻri keladi. Bu esa ilmiy nazariyalarni amalda ilk bor toʻliq tasdiqladi.

Texnik yechimlar va shovqinlarni bosish tizimi

Double Chooz detektori gadoliniy bilan qoplangan 10,3 kub metr suyuq sintillyatordan foydalanadi. Antineytrinolar teskari beta-parchalanish orqali aniqlanadi, bu jarayonda pozitron tezkor chaqnash bersa, neytrondan keyingi tutilish kechiktirilgan signalni hosil qiladi.

Asosiy detektorni oʻrab turgan zaxira elementar zarrachalar detektorlari kompleksi kosmik myuonlar va boshqa tashqi tebranishlarni muvaffaqiyatli bartaraf etadi. Neyro tarmoqqa asoslangan maxsus klassifikator esa yolgʻon maʼlumotlarni kesib tashlab, aniq statistik natijani ajratib olishni taʼminladi.

Yadro xavfsizligi va kelajakdagi amaliy ahamiyat

Ushbu kashfiyotning ahamiyati nafaqat fundamental fizika, balki yadroviy xavfsizlik va nazorat tizimlari uchun ham muhimdir. Xalqaro atom energiyasi agentligi (MAATAG) oʻn yillardan buyon reaktorlarni antineytrino orqali monitoring qilish imkoniyatlarini muhokama qilib keladi, chunki bu oqimni hech qanday ekran yordamida yashirib boʻlmaydi.

Endilikda olimlar ushbu usul faqat ishlayotgan reaktorlargagina emas, balki toʻxtatilgan obyektlar va yadro chiqindilari saqlanadigan omborlarga ham tatbiq etilishini isbotladilar. Keyingi qadam sifatida saqlash joylariga yaqin hududlarda oʻrnatish uchun yanada arzon va koʻchma detektorlarni yaratish rejalashtirilmoqda.

FizikaNeytrinoAESIlmiy kashfiyotYadro xavfsizligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi